من درر السلف...الحلقة رقم 157

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...منها ...قال العلاّمة التونسيّ محمد الطاهر إبن عاشور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قوله تعالى : ( أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) ..إسْتِعَارَةٌ تَمْثِيلِيَّةٌ مُصَرَّحَةٌ ..وَيَتَضَمَّنُ تَمْثِيلِيَّةً مَكْنِيَّةً بِسَبَبِ تَضَمُّنِهِ تَشْبِيهَ حَالِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ فِي إِصْلَاحِ الْقُلُوبِ بِحَالِ الْمَطَرِ فِي إِصْلَاحِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ جَدْبِهَا ..وَطُوِيَ ذِكْرُ الْحَالَةِ الْمُشَبَّهِ بِهَا ؛ وَرُمِزَ إِلَيْهَا بِلَازِمِهَا وَهُوَ إِسْنَادُ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِسَبَبِ الْمَطَرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) ..وَالْمَقْصُودُ : الْإِرْشَادُ إِلَى وَسِيلَةِ الْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ ؛ وَالْحَثِّ عَلَى تَعَهُّدِ النَّفْسِ بِالْمَوْعِظَةِ ..وَالتَّذْكِيرُ : بِالْإِقْبَالِ عَلَى الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَكَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلِيمِهِ ..وَأَنَّ فِي اللَّجَأِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَجَاةً ..وَفِي الْمَفْزَعِ إِلَيْهِمَا : عِصْمَةً . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 394 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الْحَيَاةُ وَسِيلَةً : لِبُلُوغِ النُّفُوسِ إِلَى مَا هَيَّأَهَا اللَّهُ لَهُ مِنَ الْعُرُوجِ إِلَى سُمُوِّ الْمَلَكِيَّةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) ..فَكَانَ نِظَامُ هَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى أَنْ تَجْرِيَ أُمُورُ النَّاسِ فِيهَا : عَلَى حَسْبِ تَعَالِيمِ الْهُدَى لِلْفَوْزِ بِالْحَيَاةِ الأبدية فِي النَّعيم الْحَقِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالْبَعْثِ ..فَإِذَا النَّاسُ قَدْ حَرَّفُوهَا : عَنْ مَهْيَعِهَا ..وَقَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُِِ تَعَالَى : ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ ) . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 403 - 404 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلمة ممتعةٍ في قوله تبارك الرحمن /( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ ) ..قال /وَهَذَا التَّمْثِيلُ مَعَ كَوْنِهِ تَشْبِيهُ هَيْئَةٍ مُرَكَّبَةٍ بِهَيْئَةٍ مِثْلِهَا : هُوَ صَالِحٌ لِلتَّفْرِيقِ وَمُقَابَلَةُ أَجْزَاءِ الْهَيْئَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِأَجْزَاءِ الْهَيْئَةِ الْمُشَبَّهِ بِهَا ..فَيُشَبِّهُ أَوَّلَ أَطْوَارِ الْحَيَاةِ وَإِقْبَالِهَا : بِالنَّبَاتِ عَقِبَ الْمَطَرِ ..ويشبّه النَّاس المنتفعون بِإِقْبَالِ الدُّنْيَا : بِنَاسٍ زُرَّاعٍ ..وَيُشَبِّهُ اكْتِمَالَ أَحْوَالِ الْحَيَاةِ وَقُوَّةَ الْكُهُولَةِ : بِهِيَاجِ الزَّرْعِ ..ويشبّه ابْتِدَاء الشخوخة ثُمَّ الْهَرَمِ ؛ وَابْتِدَاءَ ضَعْفِ عَمَلِ الْعَامِلِ ؛ وَتِجَارَةِ التَّاجِرِ ؛ وَفِلَاحَةِ الْفَلَّاحِ : بِاصْفِرَارِ الزَّرْعِ وَتَهَيُّئِهِ لَلْفَنَاءِ ..وَيُشَبِّهُ زَوَالَ مَا كَانَ لِلْمَرَءِ مِنْ قُوَّةٍ وَمَالٍ : بِتَحَطُّمِ الزَّرْعِ . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 406 ...