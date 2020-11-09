من درر السلف...الحلقة رقم 157

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة التونسيّ محمد الطاهر إبن عاشور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ( أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) ..
إسْتِعَارَةٌ تَمْثِيلِيَّةٌ مُصَرَّحَةٌ ..
وَيَتَضَمَّنُ تَمْثِيلِيَّةً مَكْنِيَّةً بِسَبَبِ تَضَمُّنِهِ تَشْبِيهَ حَالِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ فِي إِصْلَاحِ الْقُلُوبِ بِحَالِ الْمَطَرِ فِي إِصْلَاحِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ جَدْبِهَا ..
وَطُوِيَ ذِكْرُ الْحَالَةِ الْمُشَبَّهِ بِهَا ؛ وَرُمِزَ إِلَيْهَا بِلَازِمِهَا وَهُوَ إِسْنَادُ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِسَبَبِ الْمَطَرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) ..
وَالْمَقْصُودُ : الْإِرْشَادُ إِلَى وَسِيلَةِ الْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ ؛ وَالْحَثِّ عَلَى تَعَهُّدِ النَّفْسِ بِالْمَوْعِظَةِ ..
وَالتَّذْكِيرُ : بِالْإِقْبَالِ عَلَى الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَكَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلِيمِهِ ..
وَأَنَّ فِي اللَّجَأِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَجَاةً ..
وَفِي الْمَفْزَعِ إِلَيْهِمَا : عِصْمَةً . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 394 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْحَيَاةُ وَسِيلَةً : لِبُلُوغِ النُّفُوسِ إِلَى مَا هَيَّأَهَا اللَّهُ لَهُ مِنَ الْعُرُوجِ إِلَى سُمُوِّ الْمَلَكِيَّةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) ..
فَكَانَ نِظَامُ هَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى أَنْ تَجْرِيَ أُمُورُ النَّاسِ فِيهَا : عَلَى حَسْبِ تَعَالِيمِ الْهُدَى لِلْفَوْزِ بِالْحَيَاةِ الأبدية فِي النَّعيم الْحَقِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالْبَعْثِ ..
فَإِذَا النَّاسُ قَدْ حَرَّفُوهَا : عَنْ مَهْيَعِهَا ..
وَقَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُِِ تَعَالَى : ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ ) . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 403 - 404 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلمة ممتعةٍ في قوله تبارك الرحمن /
( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ ) ..
قال /
وَهَذَا التَّمْثِيلُ مَعَ كَوْنِهِ تَشْبِيهُ هَيْئَةٍ مُرَكَّبَةٍ بِهَيْئَةٍ مِثْلِهَا : هُوَ صَالِحٌ لِلتَّفْرِيقِ وَمُقَابَلَةُ أَجْزَاءِ الْهَيْئَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِأَجْزَاءِ الْهَيْئَةِ الْمُشَبَّهِ بِهَا ..
فَيُشَبِّهُ أَوَّلَ أَطْوَارِ الْحَيَاةِ وَإِقْبَالِهَا : بِالنَّبَاتِ عَقِبَ الْمَطَرِ ..
ويشبّه النَّاس المنتفعون بِإِقْبَالِ الدُّنْيَا : بِنَاسٍ زُرَّاعٍ ..
وَيُشَبِّهُ اكْتِمَالَ أَحْوَالِ الْحَيَاةِ وَقُوَّةَ الْكُهُولَةِ : بِهِيَاجِ الزَّرْعِ ..
ويشبّه ابْتِدَاء الشخوخة ثُمَّ الْهَرَمِ ؛ وَابْتِدَاءَ ضَعْفِ عَمَلِ الْعَامِلِ ؛ وَتِجَارَةِ التَّاجِرِ ؛ وَفِلَاحَةِ الْفَلَّاحِ : بِاصْفِرَارِ الزَّرْعِ وَتَهَيُّئِهِ لَلْفَنَاءِ ..
وَيُشَبِّهُ زَوَالَ مَا كَانَ لِلْمَرَءِ مِنْ قُوَّةٍ وَمَالٍ : بِتَحَطُّمِ الزَّرْعِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 406 ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة التونسيّ محمد الطاهر إبن عاشور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ( أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) ..
إسْتِعَارَةٌ تَمْثِيلِيَّةٌ مُصَرَّحَةٌ ..
وَيَتَضَمَّنُ تَمْثِيلِيَّةً مَكْنِيَّةً بِسَبَبِ تَضَمُّنِهِ تَشْبِيهَ حَالِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ فِي إِصْلَاحِ الْقُلُوبِ بِحَالِ الْمَطَرِ فِي إِصْلَاحِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ جَدْبِهَا ..
وَطُوِيَ ذِكْرُ الْحَالَةِ الْمُشَبَّهِ بِهَا ؛ وَرُمِزَ إِلَيْهَا بِلَازِمِهَا وَهُوَ إِسْنَادُ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِسَبَبِ الْمَطَرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) ..
وَالْمَقْصُودُ : الْإِرْشَادُ إِلَى وَسِيلَةِ الْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ ؛ وَالْحَثِّ عَلَى تَعَهُّدِ النَّفْسِ بِالْمَوْعِظَةِ ..
وَالتَّذْكِيرُ : بِالْإِقْبَالِ عَلَى الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَكَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلِيمِهِ ..
وَأَنَّ فِي اللَّجَأِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَجَاةً ..
وَفِي الْمَفْزَعِ إِلَيْهِمَا : عِصْمَةً . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 394 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْحَيَاةُ وَسِيلَةً : لِبُلُوغِ النُّفُوسِ إِلَى مَا هَيَّأَهَا اللَّهُ لَهُ مِنَ الْعُرُوجِ إِلَى سُمُوِّ الْمَلَكِيَّةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) ..
فَكَانَ نِظَامُ هَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى أَنْ تَجْرِيَ أُمُورُ النَّاسِ فِيهَا : عَلَى حَسْبِ تَعَالِيمِ الْهُدَى لِلْفَوْزِ بِالْحَيَاةِ الأبدية فِي النَّعيم الْحَقِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَالْبَعْثِ ..
فَإِذَا النَّاسُ قَدْ حَرَّفُوهَا : عَنْ مَهْيَعِهَا ..
وَقَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُِِ تَعَالَى : ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ ) . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 403 - 404 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلمة ممتعةٍ في قوله تبارك الرحمن /
( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ ) ..
قال /
وَهَذَا التَّمْثِيلُ مَعَ كَوْنِهِ تَشْبِيهُ هَيْئَةٍ مُرَكَّبَةٍ بِهَيْئَةٍ مِثْلِهَا : هُوَ صَالِحٌ لِلتَّفْرِيقِ وَمُقَابَلَةُ أَجْزَاءِ الْهَيْئَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِأَجْزَاءِ الْهَيْئَةِ الْمُشَبَّهِ بِهَا ..
فَيُشَبِّهُ أَوَّلَ أَطْوَارِ الْحَيَاةِ وَإِقْبَالِهَا : بِالنَّبَاتِ عَقِبَ الْمَطَرِ ..
ويشبّه النَّاس المنتفعون بِإِقْبَالِ الدُّنْيَا : بِنَاسٍ زُرَّاعٍ ..
وَيُشَبِّهُ اكْتِمَالَ أَحْوَالِ الْحَيَاةِ وَقُوَّةَ الْكُهُولَةِ : بِهِيَاجِ الزَّرْعِ ..
ويشبّه ابْتِدَاء الشخوخة ثُمَّ الْهَرَمِ ؛ وَابْتِدَاءَ ضَعْفِ عَمَلِ الْعَامِلِ ؛ وَتِجَارَةِ التَّاجِرِ ؛ وَفِلَاحَةِ الْفَلَّاحِ : بِاصْفِرَارِ الزَّرْعِ وَتَهَيُّئِهِ لَلْفَنَاءِ ..
وَيُشَبِّهُ زَوَالَ مَا كَانَ لِلْمَرَءِ مِنْ قُوَّةٍ وَمَالٍ : بِتَحَطُّمِ الزَّرْعِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 27 ورقة / 406 ...