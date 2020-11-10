من درر السلف...الحلقة رقم 158

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله عليه في كلامٍ بديعٍ مانصه /الرِّجَالُ أَغْيَرُ عَلَى الْبَنَاتِ : مِنَ النِّسَاءِ ..فَلَا تَسْتَوِي غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ وَغَيْرَةُ الْأُمِّ : أَبَدًا ..وَكَمْ مِنْ أُمٍّ : تُسَاعِدُ ابْنَتَهَا عَلَى مَا تَهْوَاهُ ..وَيَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ : ضَعْفُ عَقْلِهَا ..وَسُرْعَةُ : انْخِدَاعِهَا ..وَضَعْفُ دَاعِي الْغَيْرَةِ فِي طَبْعِهَا : بِخِلَافِ الْأَبِ ..وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَغَيْرِهِ : جَعَلَ الشَّارِعُ تَزْوِيجَهَا إِلَى أَبِيهَا دُونَ أُمِّهَا ..وَلَمْ يَجْعَلْ لِأُمِّهَا : وِلَايَةً عَلَى بُضْعِهَا الْبَتَّةَ ..وَلَا عَلَى : مَالِهَا ..فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ : أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا مَا دَامَتْ مُحْتَاجَةً إِلَى الْحَضَانَةِ وَالتَّرْبِيَةِ ..فَإِذَا بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ وَتَصْلُحُ لِلرِّجَالِ : فَمِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَغْيَرُ عَلَيْهَا ؛ وَأَحْرَصُ عَلَى مَصْلَحَتِهَا ؛ وَأَصْوَنُ لَهَا مِنَ الْأُمِّ . ..أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 423 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُول /تَنَازَعَ أَبَوَانِ : صَبِيًّا عِنْدَ بَعْضِ الْحُكَّامِ ..فَخَيَّرَهُ بَيْنَهُمَا : فَاخْتَارَ أَبَاهُ ..فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : سَلْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتَارُ أَبَاهُ ؟؟؟فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أُمِّي تَبْعَثُنِي كُلَّ يَوْمٍ لِلْكُتَّابِ وَالْفَقِيهُ يَضْرِبُنِي !!!وَأَبِي يَتْرُكُنِي : لِلَّعِبِ مَعَ الصِّبْيَانِ !!!فَقَضَى بِهِ : لِلْأُمِّ ..قَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ . ..قَالَ شَيْخُنَا /وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ تَعْلِيمَ الصَّبِيِّ وَأَمْرَهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : فَهُوَ عَاصٍ ..وَلَا وِلَايَةَ لَهُ : عَلَيْهِ ..بَلْ كُلُّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فِي وِلَايَتِهِ : فَلَا وِلَايَةَ لَهُ ..بَلْ : إِمَّا أَنْ تُرْفَعَ يَدُهُ عَنِ الْوِلَايَةِ وَيُقَامَ مَنْ يَفْعَلُ الْوَاجِبَ ..وَإِمَّا : أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ بِالْوَاجِبِ ..إِذِ الْمَقْصُودُ : طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ . ..أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 424 - 425 ...ومنها ...وقال أيضاً /قال شيخنا ( يقصد / إبن تيمية ) /فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْأَبَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا تُرَاعِي مَصْلَحَةَ ابْنَتِهِ ؛ وَلَا تَقُومُ بِهَا ؛ وَأُمُّهَا أَقْوَمُ بِمَصْلَحَتِهَا مِنْ تِلْكَ الضَّرَّةِ : فَالْحَضَانَةُ هُنَا لِلْأُمِّ قَطْعًا ..قَالَ : وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الشَّارِعَ لَيْسَ عَنْهُ نَصٌّ عَامٌّ فِي تَقْدِيمِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا ..وَلَا تَخْيِيرِ الْوَلَدِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ : مُطْلَقًا ..وَالْعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ : لَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُطْلَقًا ..بَلْ لَا يُقَدَّمُ : ذُو الْعُدْوَانِ وَالتَّفْرِيطِ عَلَى الْبَرِّ الْعَادِلِ الْمُحْسِنِ . ..أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 425 ...