من درر السلف...الحلقة رقم 158

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله عليه في كلامٍ بديعٍ مانصه /
الرِّجَالُ أَغْيَرُ عَلَى الْبَنَاتِ : مِنَ النِّسَاءِ ..
فَلَا تَسْتَوِي غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ وَغَيْرَةُ الْأُمِّ : أَبَدًا ..
وَكَمْ مِنْ أُمٍّ : تُسَاعِدُ ابْنَتَهَا عَلَى مَا تَهْوَاهُ ..
وَيَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ : ضَعْفُ عَقْلِهَا ..
وَسُرْعَةُ : انْخِدَاعِهَا ..
وَضَعْفُ دَاعِي الْغَيْرَةِ فِي طَبْعِهَا : بِخِلَافِ الْأَبِ ..
وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَغَيْرِهِ : جَعَلَ الشَّارِعُ تَزْوِيجَهَا إِلَى أَبِيهَا دُونَ أُمِّهَا ..
وَلَمْ يَجْعَلْ لِأُمِّهَا : وِلَايَةً عَلَى بُضْعِهَا الْبَتَّةَ ..
وَلَا عَلَى : مَالِهَا ..
فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ : أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا مَا دَامَتْ مُحْتَاجَةً إِلَى الْحَضَانَةِ وَالتَّرْبِيَةِ ..
فَإِذَا بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ وَتَصْلُحُ لِلرِّجَالِ : فَمِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَغْيَرُ عَلَيْهَا ؛ وَأَحْرَصُ عَلَى مَصْلَحَتِهَا ؛ وَأَصْوَنُ لَهَا مِنَ الْأُمِّ . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 423 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُول /
تَنَازَعَ أَبَوَانِ : صَبِيًّا عِنْدَ بَعْضِ الْحُكَّامِ ..
فَخَيَّرَهُ بَيْنَهُمَا : فَاخْتَارَ أَبَاهُ ..
فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : سَلْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتَارُ أَبَاهُ ؟؟؟
فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أُمِّي تَبْعَثُنِي كُلَّ يَوْمٍ لِلْكُتَّابِ وَالْفَقِيهُ يَضْرِبُنِي !!!
وَأَبِي يَتْرُكُنِي : لِلَّعِبِ مَعَ الصِّبْيَانِ !!!
فَقَضَى بِهِ : لِلْأُمِّ ..
قَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ . ..
قَالَ شَيْخُنَا /
وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ تَعْلِيمَ الصَّبِيِّ وَأَمْرَهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : فَهُوَ عَاصٍ ..
وَلَا وِلَايَةَ لَهُ : عَلَيْهِ ..
بَلْ كُلُّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فِي وِلَايَتِهِ : فَلَا وِلَايَةَ لَهُ ..
بَلْ : إِمَّا أَنْ تُرْفَعَ يَدُهُ عَنِ الْوِلَايَةِ وَيُقَامَ مَنْ يَفْعَلُ الْوَاجِبَ ..
وَإِمَّا : أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ بِالْوَاجِبِ ..
إِذِ الْمَقْصُودُ : طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 424 - 425 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال شيخنا ( يقصد / إبن تيمية ) /
فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْأَبَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا تُرَاعِي مَصْلَحَةَ ابْنَتِهِ ؛ وَلَا تَقُومُ بِهَا ؛ وَأُمُّهَا أَقْوَمُ بِمَصْلَحَتِهَا مِنْ تِلْكَ الضَّرَّةِ : فَالْحَضَانَةُ هُنَا لِلْأُمِّ قَطْعًا ..
قَالَ : وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الشَّارِعَ لَيْسَ عَنْهُ نَصٌّ عَامٌّ فِي تَقْدِيمِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا ..
وَلَا تَخْيِيرِ الْوَلَدِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ : مُطْلَقًا ..
وَالْعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ : لَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُطْلَقًا ..
بَلْ لَا يُقَدَّمُ : ذُو الْعُدْوَانِ وَالتَّفْرِيطِ عَلَى الْبَرِّ الْعَادِلِ الْمُحْسِنِ . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 425 ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله عليه في كلامٍ بديعٍ مانصه /
الرِّجَالُ أَغْيَرُ عَلَى الْبَنَاتِ : مِنَ النِّسَاءِ ..
فَلَا تَسْتَوِي غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ وَغَيْرَةُ الْأُمِّ : أَبَدًا ..
وَكَمْ مِنْ أُمٍّ : تُسَاعِدُ ابْنَتَهَا عَلَى مَا تَهْوَاهُ ..
وَيَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ : ضَعْفُ عَقْلِهَا ..
وَسُرْعَةُ : انْخِدَاعِهَا ..
وَضَعْفُ دَاعِي الْغَيْرَةِ فِي طَبْعِهَا : بِخِلَافِ الْأَبِ ..
وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَغَيْرِهِ : جَعَلَ الشَّارِعُ تَزْوِيجَهَا إِلَى أَبِيهَا دُونَ أُمِّهَا ..
وَلَمْ يَجْعَلْ لِأُمِّهَا : وِلَايَةً عَلَى بُضْعِهَا الْبَتَّةَ ..
وَلَا عَلَى : مَالِهَا ..
فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ : أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا مَا دَامَتْ مُحْتَاجَةً إِلَى الْحَضَانَةِ وَالتَّرْبِيَةِ ..
فَإِذَا بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ وَتَصْلُحُ لِلرِّجَالِ : فَمِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَغْيَرُ عَلَيْهَا ؛ وَأَحْرَصُ عَلَى مَصْلَحَتِهَا ؛ وَأَصْوَنُ لَهَا مِنَ الْأُمِّ . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 423 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُول /
تَنَازَعَ أَبَوَانِ : صَبِيًّا عِنْدَ بَعْضِ الْحُكَّامِ ..
فَخَيَّرَهُ بَيْنَهُمَا : فَاخْتَارَ أَبَاهُ ..
فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : سَلْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتَارُ أَبَاهُ ؟؟؟
فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أُمِّي تَبْعَثُنِي كُلَّ يَوْمٍ لِلْكُتَّابِ وَالْفَقِيهُ يَضْرِبُنِي !!!
وَأَبِي يَتْرُكُنِي : لِلَّعِبِ مَعَ الصِّبْيَانِ !!!
فَقَضَى بِهِ : لِلْأُمِّ ..
قَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ . ..
قَالَ شَيْخُنَا /
وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ تَعْلِيمَ الصَّبِيِّ وَأَمْرَهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : فَهُوَ عَاصٍ ..
وَلَا وِلَايَةَ لَهُ : عَلَيْهِ ..
بَلْ كُلُّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فِي وِلَايَتِهِ : فَلَا وِلَايَةَ لَهُ ..
بَلْ : إِمَّا أَنْ تُرْفَعَ يَدُهُ عَنِ الْوِلَايَةِ وَيُقَامَ مَنْ يَفْعَلُ الْوَاجِبَ ..
وَإِمَّا : أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ بِالْوَاجِبِ ..
إِذِ الْمَقْصُودُ : طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 424 - 425 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال شيخنا ( يقصد / إبن تيمية ) /
فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْأَبَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا تُرَاعِي مَصْلَحَةَ ابْنَتِهِ ؛ وَلَا تَقُومُ بِهَا ؛ وَأُمُّهَا أَقْوَمُ بِمَصْلَحَتِهَا مِنْ تِلْكَ الضَّرَّةِ : فَالْحَضَانَةُ هُنَا لِلْأُمِّ قَطْعًا ..
قَالَ : وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الشَّارِعَ لَيْسَ عَنْهُ نَصٌّ عَامٌّ فِي تَقْدِيمِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا ..
وَلَا تَخْيِيرِ الْوَلَدِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ : مُطْلَقًا ..
وَالْعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ : لَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُطْلَقًا ..
بَلْ لَا يُقَدَّمُ : ذُو الْعُدْوَانِ وَالتَّفْرِيطِ عَلَى الْبَرِّ الْعَادِلِ الْمُحْسِنِ . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العِباد ج 05 ورقة / 425 ...