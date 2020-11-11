من درر السلف...الحلقة رقم 159

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...منها ...قال الحافظ محمد بن الحسين بن محمد النيسابوريّ أبو عبد الرحمن السلميّ عليه رَحَمَات الله /( من عُيُوب النَّفس : الكسل )وَمن عيوبها : الكسل ..وَهُوَ مِيرَاث : الشِّبَع ..فَإِن النَّفس إِذا شبعت : قويت ..فَإِذا قويت : أخذت بحظها وغلبت الْقلب بوصلها إِلَى حظها ..ومداواتها : التجويع ؛ فَإِنَّهَا إِذا جاعت عدمت حظها وضعفت ؛ فغلب عَلَيْهَا الْقلب ..فَإِذا غلب عَلَيْهَا : حملهَا على الطَّاعَة وَأسْقط عَنْهَا الكسل ..وَلذَلِك قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلممَا مَلأ ابْن آدم وعَاء شراً من بَطْنه ..بِحَسب ابْن آدم لقيمات يقمن : صلبه ..فَإِن كَانَ ولابدّ : ثلث للطعام ..وَثلث للشراب ..وَثلث للنَّفس ) . ..أنظره / عيوب النفس ورقة / 04 ...ومنها ...( قبح المعصية ) ...قال الحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وكثير من الناس : يطيعون أنفسهم ؛ ويعصون عقولهم ..ويتبعون : أهواءهم ؛ ويرفضون أديانهم ..ويتجنبون ماحضّ الله تعالى عليه ورتبه في الألباب السليمة من : العفة وترك المعاصي ومقارعة الهوى ..ويخالفون الله : ربهم ..ويوافقون إبليس فيما يحبه : من الشهوة المعطبة ؛ فيواقعون المعصية في حبهم ..وقد علمنا أنّ الله عز وجل ركب في الإنسان طبيعتين متضادتين ..إحداهما / لا تشير إلا بخير ؛ ولا تحض إلا على حسن ؛ ولا يتصور فيها إلا كل أمر مرضي وهي : العقل ..وقائده : العدل ..والثانية / ضد لها ..لا تشير : إلا إلى الشهوات ..ولا تقود إلا : إلى الردى ..وهي : النفس ..وقائدها : الشهوة ..والله تعالى يقول : ( إن النفس لأمارة بالسوء ) ..وكنى بالقلب عن العقل فقال : ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ..وقال تعالى : ( وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) ..وخاطب أولي الألباب ..فهاتان الطبيعتان : قطبان في الإنسان ..وهما : قوتان من قوى الجسد الفعال بهما ..ومطرحان من مطارح : شعاعات هذين الجوهرين العجيبين الرفيعين العلويين ..ففي كل جسد منهما : حظه على قدر مقابلته لهما في تقدير الواحد الصمد ؛ تقدست أسماؤه حين خلقه وهيأه ..فهما : يتقابلان أبداً ويتنازعان دأباً ..فإذا غلب العقل النفس : إرتدع الإنسان ؛ وقمع عوارضه المدخولة ؛ واستضاء بنور الله وابتغ العدل ..وإذا غلبت النفس العقل : عميت البصيرة ؛ ولم يضح الفرق بين الحسن والقبيح ؛ وعظم الإلتباس وتردى في هوة الردى ؛ ومهواة الهلكة ..وبهذا حسن : الأمر والنهي ..ووجب : الإمتثال ..وصحّ : الثواب والعقاب ..واستحق : الجزاء . ..أنظره / طوق الحمامة ورقة / 267 - 268 ...ومنها ...قال الإمامُ الحُمَيديُّ عليه رَحَمَات الله تعالى /لِقَاءُ النّاس لَيسَ يُفِيدُ شَيئًا : سِوَى الهَذَيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ ..فَأَقلِلْ مِن لِقَاءِ النّاسِ إِلّا لِأَخْذِ : الْعِلْم ..أَو : إِصلَاحِ حَالِ . ..أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ للذهبي ج 19 ورقة /127 ...