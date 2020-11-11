من درر السلف...الحلقة رقم 159

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال الحافظ محمد بن الحسين بن محمد النيسابوريّ أبو عبد الرحمن السلميّ عليه رَحَمَات الله /
( من عُيُوب النَّفس : الكسل )
وَمن عيوبها : الكسل ..
وَهُوَ مِيرَاث : الشِّبَع ..
فَإِن النَّفس إِذا شبعت : قويت ..
فَإِذا قويت : أخذت بحظها وغلبت الْقلب بوصلها إِلَى حظها ..
ومداواتها : التجويع ؛ فَإِنَّهَا إِذا جاعت عدمت حظها وضعفت ؛ فغلب عَلَيْهَا الْقلب ..
فَإِذا غلب عَلَيْهَا : حملهَا على الطَّاعَة وَأسْقط عَنْهَا الكسل ..
وَلذَلِك قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا مَلأ ابْن آدم وعَاء شراً من بَطْنه ..
بِحَسب ابْن آدم لقيمات يقمن : صلبه ..
فَإِن كَانَ ولابدّ : ثلث للطعام ..
وَثلث للشراب ..
وَثلث للنَّفس ) . ..
أنظره / عيوب النفس ورقة / 04 ...
ومنها ...
( قبح المعصية ) ...
قال الحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكثير من الناس : يطيعون أنفسهم ؛ ويعصون عقولهم ..
ويتبعون : أهواءهم ؛ ويرفضون أديانهم ..
ويتجنبون ماحضّ الله تعالى عليه ورتبه في الألباب السليمة من : العفة وترك المعاصي ومقارعة الهوى ..
ويخالفون الله : ربهم ..
ويوافقون إبليس فيما يحبه : من الشهوة المعطبة ؛ فيواقعون المعصية في حبهم ..
وقد علمنا أنّ الله عز وجل ركب في الإنسان طبيعتين متضادتين ..
إحداهما / لا تشير إلا بخير ؛ ولا تحض إلا على حسن ؛ ولا يتصور فيها إلا كل أمر مرضي وهي : العقل ..
وقائده : العدل ..
والثانية / ضد لها ..
لا تشير : إلا إلى الشهوات ..
ولا تقود إلا : إلى الردى ..
وهي : النفس ..
وقائدها : الشهوة ..
والله تعالى يقول : ( إن النفس لأمارة بالسوء ) ..
وكنى بالقلب عن العقل فقال : ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ..
وقال تعالى : ( وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) ..
وخاطب أولي الألباب ..
فهاتان الطبيعتان : قطبان في الإنسان ..
وهما : قوتان من قوى الجسد الفعال بهما ..
ومطرحان من مطارح : شعاعات هذين الجوهرين العجيبين الرفيعين العلويين ..
ففي كل جسد منهما : حظه على قدر مقابلته لهما في تقدير الواحد الصمد ؛ تقدست أسماؤه حين خلقه وهيأه ..
فهما : يتقابلان أبداً ويتنازعان دأباً ..
فإذا غلب العقل النفس : إرتدع الإنسان ؛ وقمع عوارضه المدخولة ؛ واستضاء بنور الله وابتغ العدل ..
وإذا غلبت النفس العقل : عميت البصيرة ؛ ولم يضح الفرق بين الحسن والقبيح ؛ وعظم الإلتباس وتردى في هوة الردى ؛ ومهواة الهلكة ..
وبهذا حسن : الأمر والنهي ..
ووجب : الإمتثال ..
وصحّ : الثواب والعقاب ..
واستحق : الجزاء . ..
أنظره / طوق الحمامة ورقة / 267 - 268 ...
ومنها ...
قال الإمامُ الحُمَيديُّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
لِقَاءُ النّاس لَيسَ يُفِيدُ شَيئًا : سِوَى الهَذَيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ ..
فَأَقلِلْ مِن لِقَاءِ النّاسِ إِلّا لِأَخْذِ : الْعِلْم ..
أَو : إِصلَاحِ حَالِ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ للذهبي ج 19 ورقة /127 ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال الحافظ محمد بن الحسين بن محمد النيسابوريّ أبو عبد الرحمن السلميّ عليه رَحَمَات الله /
( من عُيُوب النَّفس : الكسل )
وَمن عيوبها : الكسل ..
وَهُوَ مِيرَاث : الشِّبَع ..
فَإِن النَّفس إِذا شبعت : قويت ..
فَإِذا قويت : أخذت بحظها وغلبت الْقلب بوصلها إِلَى حظها ..
ومداواتها : التجويع ؛ فَإِنَّهَا إِذا جاعت عدمت حظها وضعفت ؛ فغلب عَلَيْهَا الْقلب ..
فَإِذا غلب عَلَيْهَا : حملهَا على الطَّاعَة وَأسْقط عَنْهَا الكسل ..
وَلذَلِك قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا مَلأ ابْن آدم وعَاء شراً من بَطْنه ..
بِحَسب ابْن آدم لقيمات يقمن : صلبه ..
فَإِن كَانَ ولابدّ : ثلث للطعام ..
وَثلث للشراب ..
وَثلث للنَّفس ) . ..
أنظره / عيوب النفس ورقة / 04 ...
ومنها ...
( قبح المعصية ) ...
قال الحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكثير من الناس : يطيعون أنفسهم ؛ ويعصون عقولهم ..
ويتبعون : أهواءهم ؛ ويرفضون أديانهم ..
ويتجنبون ماحضّ الله تعالى عليه ورتبه في الألباب السليمة من : العفة وترك المعاصي ومقارعة الهوى ..
ويخالفون الله : ربهم ..
ويوافقون إبليس فيما يحبه : من الشهوة المعطبة ؛ فيواقعون المعصية في حبهم ..
وقد علمنا أنّ الله عز وجل ركب في الإنسان طبيعتين متضادتين ..
إحداهما / لا تشير إلا بخير ؛ ولا تحض إلا على حسن ؛ ولا يتصور فيها إلا كل أمر مرضي وهي : العقل ..
وقائده : العدل ..
والثانية / ضد لها ..
لا تشير : إلا إلى الشهوات ..
ولا تقود إلا : إلى الردى ..
وهي : النفس ..
وقائدها : الشهوة ..
والله تعالى يقول : ( إن النفس لأمارة بالسوء ) ..
وكنى بالقلب عن العقل فقال : ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ..
وقال تعالى : ( وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) ..
وخاطب أولي الألباب ..
فهاتان الطبيعتان : قطبان في الإنسان ..
وهما : قوتان من قوى الجسد الفعال بهما ..
ومطرحان من مطارح : شعاعات هذين الجوهرين العجيبين الرفيعين العلويين ..
ففي كل جسد منهما : حظه على قدر مقابلته لهما في تقدير الواحد الصمد ؛ تقدست أسماؤه حين خلقه وهيأه ..
فهما : يتقابلان أبداً ويتنازعان دأباً ..
فإذا غلب العقل النفس : إرتدع الإنسان ؛ وقمع عوارضه المدخولة ؛ واستضاء بنور الله وابتغ العدل ..
وإذا غلبت النفس العقل : عميت البصيرة ؛ ولم يضح الفرق بين الحسن والقبيح ؛ وعظم الإلتباس وتردى في هوة الردى ؛ ومهواة الهلكة ..
وبهذا حسن : الأمر والنهي ..
ووجب : الإمتثال ..
وصحّ : الثواب والعقاب ..
واستحق : الجزاء . ..
أنظره / طوق الحمامة ورقة / 267 - 268 ...
ومنها ...
قال الإمامُ الحُمَيديُّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
لِقَاءُ النّاس لَيسَ يُفِيدُ شَيئًا : سِوَى الهَذَيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ ..
فَأَقلِلْ مِن لِقَاءِ النّاسِ إِلّا لِأَخْذِ : الْعِلْم ..
أَو : إِصلَاحِ حَالِ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ للذهبي ج 19 ورقة /127 ...