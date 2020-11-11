كتاب مذكرات الفاتح في الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط وفق التخفيف الجديد 2020/2021.

مذكرات الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط وفق المخطط المخفف للسنة الدراسية 2020/2021

المذكرات من انجاز الاستاذ محمد فتحة



مذكرات في كتاب مذكرات الفاتح في الاجتماعيات بصيغة pdf .

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بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليوم