أرخص شركة لتنسيق الحدائق بابوظبى0547735525 هاند ميد

rody2020
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يفضل كل شخص أن يخصص مكاناً في منزله قبل بناء البيت ليكون حديقة منزلية ، حيث أن الحديقة المنزلية والمناظر الخضراء تبعث شعوراً بالراحة في نفس الانسان عندما يراقبها ، كما أن الأمهات تجد منها مكاناً رائعاً من أجل الأولاد ليلعبوا بها بدلاً من اللعب بالشارع ، فتخصص منها منطقة صغيرة تضع فيها الأراجيح والألعاب الحميلة من أجل الأطفال، كما أن الحديقة المنزلية أصبحت في يومنا هذا من أساسيات المزل الراقي ، كما أن الحديقة المنزلية وديكور تصميمها تعكس إنطباعاً عن الأشخاص الذين يعيشون في المنزل ، كما أنها واجهة المنزل التي يطل بها أصحاب المنزل على الضيوف ، كما أن معظم الأشخاص الذين يملكون حديقة منزلية يفضلون الجلوس من أجل تناول الطعام وتبادل الأحاديث فيها على أن يقوموا بذلك في المنزل من الداخل
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الحديقة اليابانية هذا النوع من الحدائق يشبه إلى حد كبير الغابات ، حيث أنها تحتوي على تلال صغيرة ، إضافة إلى إمكانية وضع شلالات مياه في الحديقة ، وزراعة أشجار طويلة وعريقة مثل أشجار الصفصاف وغيرها ، وتكون مكتضة بالأشجار ، حيث أن مثل هذه الحدائق تحتاج إلى منزل كبيرة من أجل عملها ،كما أنها تكون أجمل مع القصور أكثر من المنازل العادية البسيطة .
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الحديقة الأسبانية في هذه الحديقة يرى الشخص القادم إلى المنزل الذوق العربي فيها ، فهي تحتوي على أشجار طويلة ، إضافة إلى احتوائها على أحواض الورد ، التي تشمل على كل أنواع الورد ، ويتم تنسيق الورد بطريقة جميلة وجذابة من أجل إعطاء شكل جميل للحديقة ، كما أن الأرضية تكون محتوية على بلاط الفسيفساء .
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الحديقة الفرنسية هذه الحديقة تمتاز بالهدوء ، حيث أنها لا تحتوي على الكثير من الأشجار ، فلا تكون مكتضة بالأشجار وأحواض الورود ، ولكن يوجد بها إنجيل أخضر يغطي جميع المساحة ، إضافة إلى وجود البرك المائية في الحديقة ، كما أن بها مساحة من أجل الجلوس والاستجمام ، وتليق هذه النوعية من الحدائق بالمنازل ذات الطابع البسيط .
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