كيف تتأثر حاله الاشخاص المصابين بمرض الفصام العقلي؟

اسراءماجد
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اعراض الفصام العقلي لا شك ان يوجد العديد من الأشخاص لا يعرف ما هو الفصام العقلي أو حتى قد يملك اى معلومة عن تلك المرض، حيث يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من أنواع الأمراض النفسية المختلفة ولا يشعر بهم اى شخص وذلك ربما يكون تقصير من الدولة لاقامة الندوات لضخ المعلومات الكافية التي يمكن أن تفيد اى شخص فى حالة إصابة أحد المقربين باى نوع من أنواع الأمراض النفسية المختلفة أو فى حال رؤية أحد الأشخاص مصاب باحدى الاعراض وكيفية مساعدته، ومن بين تلك الأمراض مرض الفصام العقلي والذي يعتقده الكثير من الا او يشبة بانفصام الشخصية ولكن الفصام العقلي هو مرض عقلي مزمن يعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعى ويدفع ذلك المرض المريض الى الانطواء والانعزال عن الآخرين والجدير بالذكر ان يوجد العديد من مرضى الفصام العقلى الذى لا يعرفون بأنهم مرضى ويحتاجون إلى العلاج مما نتج عن ذلك تفاقم الاضرار النفسية والجسدية
ماهى اعراض الفصام العقلي؟
تختلف ظهور اعراض الفصام العقلي من شخص لآخر فيوجد مريض تظهر عليه أعراض واضحة وآخر قد يبدو على أنه بصحة نفسية وجسدية جيدة، حتى يبدأ المريض فى التحدث ومحاولة توضيح ما يشعر به ومن هنا تبدأ الملاحظة بأن الشخص غير قادر على توضيح ما يريد أو ما يفكر بة ولا يؤثر ذلك على المريض بمفردة بل على جميع المحيطين به ومن اعراض الفصام العقلي الأخرى
- التعرض الى هلاوس سمعية وبصرية بمعنى ان المريض قد يسمع اصوات او يرى او يتحدث مع اشخاص لا يراهم غيرة
- عدم القدرة على التعبير عن المشاعر
- عدم إدراك المريض بمرضه
- عدم الشعور بالأمان عند الانخراط مع المجتمع وتفضيل الانعزال
- التفكير بمعتقدات غير طبيعية لا يفكر بها غيره
المصدر\ https://www.hopeeg.com/blog/show/ways-to-treat-insomnia-sleep-disorders