افضل تنسيق الحدائق المنزلية بدبي المغربى 0589301941

rody2020
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أفضل شركات لتنسيق الحدائق المنزلية بدبي0589301941 المغربى
يفضل كل شخص أن يخصص مكاناً في منزله قبل بناء البيت ليكون حديقة منزلية ، حيث أن الحديقة المنزلية والمناظر الخضراء تبعث شعوراً بالراحة في نفس الانسان عندما يراقبها ، كما أن الأمهات تجد منها مكاناً رائعاً من أجل الأولاد ليلعبوا بها بدلاً من اللعب بالشارع ، فتخصص منها منطقة صغيرة تضع فيها الأراجيح والألعاب الجميلة من أجل الأطفال، كما أن الحديقة المنزلية أصبحت في يومنا هذا من أساسيات المنزل الراقي ، كما أن الحديقة المنزلية وديكور تصميمها تعكس إنطباعاً عن الأشخاص الذين يعيشون في المنزل ، كما أنها واجهة المنزل التي يطل بها أصحاب المنزل على الضيوف ، كما أن معظم الأشخاص الذين يملكون حديقة منزلية يفضلون الجلوس من أجل تناول الطعام وتبادل الأحاديث فيها على أن يقوموا بذلك في المنزل من الداخل .
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أساليب تنسيق الحدائق المنزلية الحديقة اليابانية :هذا النوع من الحدائق يشبه إلى حد كبير الغابات ، حيث أنها تحتوي على تلال صغيرة ، إضافة إلى إمكانية وضع شلالات مياه في الحديقة ، وزراعة أشجار طويلة وعريقة مثل أشجار الصفصاف وغيرها ، وتكون مكتضة بالأشجار ، حيث أن مثل هذه الحدائق تحتاج إلى منزل كبيرة من أجل عملها ،كما أنها تكون أجمل مع القصور أكثر من المنازل العادية البسيطة .
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الحديقة الانكليزية هذه الحديقة تمتاز بأنها بسيطة جداً ، كما أن الناظر إليها لا يرى تناسق كبير فيها ، حيث أن الأشجار مع أحواض الأزهار لا تكون متناسقة ،وإنما تكون متناثرة في المساحة بطريقة عفوية ، ويخصص فيها مكان من أجل الجلوس ، ليكون عبارة عن طاولة وكراسي بسيطة . هذه بالنسبة لتناسق الحدئق ، ويفضل أن يتم مراعاة شكل المنزل قبل أن يتم تصميم الحديقة ، حيث أن شكل الحديقة يجب أن يتناسق مع شكل المنزل ، فلا تليق الحديقة اليايانية مع منزل صغير وبسيط ، وإنما تحتاج إلى قصر كبير ، كما أن الحديقة الفرنسية تحتاج إلى منزل كبير ، أما الحديقة الأندلسية والأنكليزية فيمكن أن يتناسبا مع المنزل الصغير، كما أن أكثر أنواع الحدائق انتشاراً هي الحديقة الأسبانية ، والتي تمتاز بالبساطة والهدوء .
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