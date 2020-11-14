افضل كاميرات مراقبة VACRON

ذياد محمد خالد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 12
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
شركات كاميرات المراقبة :
شركة دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة والحلول الإلكترونية المتقدمة والوكيل الحصرى لكاميرات المراقبة التايوانية VACRON فى مصر، الماركة الأشهر لنظم كاميرات المراقبة ذات العمر الأفتراضى الطويل، كاميرات المراقبة لها أنواع وموديلات عديدة، نقدم لكم أفضل كاميرات مراقبة تايواني في مصر وبأسعار منافسة، نقدم نظم تقسيط مريحة للشركات والمصانع والمؤسسات، لدينا نظم مراقبة امنية تصلح للشقق السكنية والفيلات والقصور، وأيضاً تجارية وصناعية للشركات والمصانع والمستشفيات.
وإليك عزيزى العميل نبذة عن كاميرات مراقبة ماركة VACRON :
*بلد المنشأ دولة تايوان ولا يوجد أي مكونات صينية.
* أقوى برامج مرخصة للتحكم في النظم بالكامل لكافة تكنولوجيات التصنيع.
معلومات عند شراء كاميرات المراقبة :
دي سي اس مصر تقدم لكم أهم 8 نصائح لابد من السؤال عنها والتأكد منها قبل الشراء :
1-ماهى جودة عدسات كاميرات المراقبة؟
من المفترض ألا تقل عن 2 ميجا بكسل بأى حال من الأحوال.
2-ما هى جودة تسجيل أجهزة NVR | DVR ؟
لابد وان تقدم جودة عرض وتسجيل لا تقل عن 1080P للعرض بشكل عالى الجودة والدقة على شاشات التلفزيون والكمبيوتر.
3-ماهى بلد المنشأ؟
بالطبع كاميرات المراقبة التايوانى والكورى هى الأفضل.
4-هل يستطيع النظام العمل صوت وصورة؟
بالطبع لابد من التأكد من عدد مداخل الصوت والصورة.
5-ماهى التطبيقات الخاصة بنظام المراقبة؟
لابد من التأكد من نظام المراقبة يمكنه العمل بسهولة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية جميعها واجهزة التابلت والكمبيوتر بشكل منظم.
6- هل يمكن للنظام إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكترونى؟
طبعا الأنظمة الحديثة يمكنها إرسال تنبيهات عبر البريد الالكترونى عند الشعور بأى حركة او انقطاع الارسال او تغطية العدسات.
7-هل يقدم النظام حساب مجانى للخوادم السباحية؟
بالطبع تقدم معظم الأنواع حسابات مجانية CLOUD
8-هل الكاميرات الخارجية مؤمنة ضد الماء والحرارة والعوامل الجوية؟
معامل حماية كل كاميرا يبدأ من IP65 وحتى IP68 ويعتبر معامل حماية IP66 هو الأكثر استخداماً
افضل كاميرات مراقبة فى مصر:
لماذا VACRON أفضل كاميرات مراقبة في مصر؟
*قائمة عريضة من الأشكال مختلفة المواصفات والأحجام للإختيار منها.
* نظم مخصصة لجميع الميزانيات بأفضل الأسعار.
*عدسات عالية الدقه ULTRA 4K HD.
* تسجيل الأحداث صوت وصورة بجودة HD.
*إرسال تنبيهات بالحركة عبر التليفون المحمول.
*تسجيل الأحداث علي أكثر من مصدر لضمان عدم ضياع التسجيلات.
*سهولة الإستخدام والتركيب والصيانة من خلال خطوات بسيطة.
*تطبيقات ذكية للتليفونات المحمولة بأنواعها وأجهزة التابلت والكمبيوتر.
*يمكن إعطاء صلاحيات لكل مستخدم طبقاً لدورة في المراقبة.
*خوادم سحابية وبرامج مجانية وحسابات مفعلة للعملاء فقط.
أفضل أنواع كاميرات المراقبة في مصر، كاميرات العمر الطويل، إحجز نظامك الاَن، للشركات والمحلات والمنازل والفيلات والمصانع.
اسعار كاميرات المراقبة : تقدم دي سي اس مصر نظم كاميرات مراقبة اصلية بأرخص الأسعار إتصل الان واحصل على اعلى نسبة خصم فى مصر 30% واحصل على ضمان عامين كاملين وخصم خاص للموزعين في أي وقت.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
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شركة دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة والحلول الإلكترونية المتقدمة والوكيل الحصرى لكاميرات المراقبة التايوانية VACRON فى مصر، الماركة الأشهر لنظم كاميرات المراقبة ذات العمر الأفتراضى الطويل، كاميرات المراقبة لها أنواع وموديلات عديدة، نقدم لكم أفضل كاميرات مراقبة تايواني في مصر وبأسعار منافسة، نقدم نظم تقسيط مريحة للشركات والمصانع والمؤسسات، لدينا نظم مراقبة امنية تصلح للشقق السكنية والفيلات والقصور، وأيضاً تجارية وصناعية للشركات والمصانع والمستشفيات.
وإليك عزيزى العميل نبذة عن كاميرات مراقبة ماركة VACRON :
*بلد المنشأ دولة تايوان ولا يوجد أي مكونات صينية.
* أقوى برامج مرخصة للتحكم في النظم بالكامل لكافة تكنولوجيات التصنيع.
معلومات عند شراء كاميرات المراقبة :
دي سي اس مصر تقدم لكم أهم 8 نصائح لابد من السؤال عنها والتأكد منها قبل الشراء :
1-ماهى جودة عدسات كاميرات المراقبة؟
من المفترض ألا تقل عن 2 ميجا بكسل بأى حال من الأحوال.
2-ما هى جودة تسجيل أجهزة NVR | DVR ؟
لابد وان تقدم جودة عرض وتسجيل لا تقل عن 1080P للعرض بشكل عالى الجودة والدقة على شاشات التلفزيون والكمبيوتر.
3-ماهى بلد المنشأ؟
بالطبع كاميرات المراقبة التايوانى والكورى هى الأفضل.
4-هل يستطيع النظام العمل صوت وصورة؟
بالطبع لابد من التأكد من عدد مداخل الصوت والصورة.
5-ماهى التطبيقات الخاصة بنظام المراقبة؟
لابد من التأكد من نظام المراقبة يمكنه العمل بسهولة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية جميعها واجهزة التابلت والكمبيوتر بشكل منظم.
6- هل يمكن للنظام إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكترونى؟
طبعا الأنظمة الحديثة يمكنها إرسال تنبيهات عبر البريد الالكترونى عند الشعور بأى حركة او انقطاع الارسال او تغطية العدسات.
7-هل يقدم النظام حساب مجانى للخوادم السباحية؟
بالطبع تقدم معظم الأنواع حسابات مجانية CLOUD
8-هل الكاميرات الخارجية مؤمنة ضد الماء والحرارة والعوامل الجوية؟
معامل حماية كل كاميرا يبدأ من IP65 وحتى IP68 ويعتبر معامل حماية IP66 هو الأكثر استخداماً
افضل كاميرات مراقبة فى مصر:
لماذا VACRON أفضل كاميرات مراقبة في مصر؟
*قائمة عريضة من الأشكال مختلفة المواصفات والأحجام للإختيار منها.
* نظم مخصصة لجميع الميزانيات بأفضل الأسعار.
*عدسات عالية الدقه ULTRA 4K HD.
* تسجيل الأحداث صوت وصورة بجودة HD.
*إرسال تنبيهات بالحركة عبر التليفون المحمول.
*تسجيل الأحداث علي أكثر من مصدر لضمان عدم ضياع التسجيلات.
*سهولة الإستخدام والتركيب والصيانة من خلال خطوات بسيطة.
*تطبيقات ذكية للتليفونات المحمولة بأنواعها وأجهزة التابلت والكمبيوتر.
*يمكن إعطاء صلاحيات لكل مستخدم طبقاً لدورة في المراقبة.
*خوادم سحابية وبرامج مجانية وحسابات مفعلة للعملاء فقط.
أفضل أنواع كاميرات المراقبة في مصر، كاميرات العمر الطويل، إحجز نظامك الاَن، للشركات والمحلات والمنازل والفيلات والمصانع.
اسعار كاميرات المراقبة : تقدم دي سي اس مصر نظم كاميرات مراقبة اصلية بأرخص الأسعار إتصل الان واحصل على اعلى نسبة خصم فى مصر 30% واحصل على ضمان عامين كاملين وخصم خاص للموزعين في أي وقت.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
https://twitter.com/DCSMisr
تسجيل الدخول - حسابات Google
DCSMISR DEADCASESOLUTIONS
[youtube]