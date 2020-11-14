بناء حمامات سباحة الشارقة 0507172540 الجوهرة الملكية

rody2020
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أفضل شركة لتركيب الباركية بالشارقة 0507172540 الجوهرة الملكية
تعتبر الأرضيات الخشبية أو الباركيه من أفخم وأحدث الديكورات التي توضع في المنازل، والمكاتب، والمطاعم في الوقت الحالي؛ حيث تضفي على المكان الذي توضع فيه مسحة من الأناقة والجمال، كما أنها تقلل من الرطوبة، والبرودة، كما أنها سهلة التنظيف، وتعتبر آمنة للأطفال.
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يتم تركيب الباركيه بالطرق التالية:تنظيف الأرض من الأوساخ، والرمال، والأتربة. تغطية الأرضية بطبقة من البطانة التي توضع بشكلٍ مخصص أسفل أرضيات الباركيه التي تُثبت باستخدام المسامير. رص قطع الباركيه، مع مراعاة ترك مسافة تصل إلى عشرة سنتيمترات بين الجدران والباركيه، وذلك لجعل عملية الرص أكثر انتظاماً، ومنع التحام الباركيه بالجدار. وضع اللوح الثاني لاستكمال الخط الأول، وذلك عن طريق الضغط عليه برفق حتى يُسمع صوت تكة تُوضح أنّه جوانب اللوح الأول تعشقت مع جوانب اللوح الثاني. إكمال الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الخط، لكن في بعض الأحيان لا يحتاج آخر جزء لوضع اللوح كاملاً، لذلك يُمكن تحديده بقلم رصاص من الخلف، وقصه بالطريقة المخصصة، أو باستخدام منشار، ثم رصه على الأرضية بحيث يكون الجانب الذي قُصَّ إلى جهة الجدار. تثبيت الخط الثاني بنفس الطريقة التي ثُبِّت فيها الخط الأول، مع النقر بمطرقة على حواف كل لوح من الباركيه للتأكد من التعشيق.
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للحفاظ على الباركية ينصح المختصون بما يلي:تكنيسه يومياً باستخدام مكنسة ذات شعيرات ناعمة. مسحه بممسحة قطنية. تجنب تعريضه للحرارة وأشعة الشمس. منع ترك الماء على الأرضية لفترة زمنية طويلة. تجنب تحريك الأثاث الثقيل عليه، لمنع خدشه. وضع سجادة صغيرة تحت الأثاث الثقيل، لتجنب ترك آثار على أرضية الباركيه. تطهير أرضيات الباركيه بشكلٍ منتظم، لمنع تراكم البكتيريا والجراثيم عليها.
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