مذكرة الخريطة التاريخية للسنة الثالثة متوسط word

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بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليومالمذكرة قابلة للتغير و التعديل بصيغة word.