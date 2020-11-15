بيع بعض الأعشاب

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا تعرفون عن فكرة قطف عشبة الشيح والعرعار والحلفة

وبيعها جملة لأصحاب محلات التوابل


كيف نحسب

مثلا بالشكارة؟

بالقنطار؟


راح نجمع كمية من وين مزوجة ونسافر لولايتي ونبيعها

لكن معرفتش معمن نتعامل بحثت عن قروبات فايس بروك ملقيتش لقيت ولايات بعيدة عن ولايتي ومنيش حابة نغامر بالشحن لانو ظروفي متسمحش
 
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