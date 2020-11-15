شركات تنظيف المبانى فى عجمان 0562570996 العناية















أبرز النصائح التي ينبه بها الأطباء للحد من انتشار فيرس كورونا 0562570996 العناية

النظافة الشخصية لابد منها من غسيل اليدين بالماء والصابون وضرورة امتلاك مستلزمات خاصة بكل فرد من منشفة وفرشاه أسنان وملابس ووسائل تجميل وتمشيط للشعر.النظافة المنزلية التي تروي بها منزلك حتى لا يجف ويذبل ويصبح متمتع بأفضل صحة وشفاء وتزويد المنزل بالمطهرات والمعمقات والصابون الذي يكفيك أنت وأسرتك.التزم المناديل الشخصية أو المبللة في جيبك للاستخدام في العطس والكحة أو لتطهير سطح ما أو مقبض الباب.الحيوانات تعد إحدى ناقلات المرضى كالقطط والكلاب يرجى تقليل مرات التعرض والمقابلة لها والتزم لبس القفازات والكمامة.ضرورة تقليل طلب أطعمة من الخارج وينصح بطهي الطعام بالمنزل بيد الأم بعد غسيل يديها بالماء والصابون جيدا وتضمن صحة الطعام وعدم وجود أي فيروسات كما تضمن سلامة وتطهير طاولة المطبخ.