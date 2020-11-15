مذكرات الرياضيات للسنة الاولى متوسط الجيل الثاني 2020/2021

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليومالمذكرات من انجاز نخبة من اساتذة التعليم المتوسط في مادة الرياضيات .