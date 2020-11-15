من درر السلف..الحلقة رقم 160

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإِسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة : فإنه يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ..
ويعزر الكبير : تعزيرًا بليغًا ..
لأنه : عصى الله ورسوله . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 51 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ؛ وتركه سُدى : فقد أساء غاية الإِساءة ..
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم : من قبل الآباء وإهمالهم ؛ وترك تعليمهم فرائض الدِّين وسننه ..
فأضاعوهم : صغارًا ؛ فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا . ..
🥀 أنظره / تحفة المودود في أحكام المولود ورقة / 80 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي الأملٍ : سر لطيفٌ ..
لأنه لولا الأمل : ما تهنى أحدٌ بعيشٍ ..
ولا طابت نفسهُ : أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا ..
وإنما المذمومُ منه : الإسترسال فيه ..
وعدم : الإستعداد لأمر الآخرة ..
فمن سلم من ذلك : لم يكلفُ بإزالته . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 237 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الأمل مذموم للناس : إلاَّ للعلماء ..
فلولا أملهم : لما صنفوا ولا ألَّفوا . ..
🥀 أنظره / فتح الباري نقله الحافظ هناك ج 11 ورقة / 237 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصريّ الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَا أَرْفَقَ اللَّهَ تَعَالَى خَلْقَهُ بِاتِّسَاعِ الْآمَالِ إلَّا : حَتَّى عَمَّرَ بِهِ الدُّنْيَا ..
فَعَمَّ : صَلَاحُهَا ..
وَصَارَتْ تَنْتَقِلُ بِعُمْرَانِهَا : إلَى قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ ..
فَيُتِمُّ الثَّانِيَ : مَا أَبْقَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ عِمَارَتِهَا ..
وَيُرَمِّمُ الثَّالِثُ : مَا أَحْدَثَهُ الثَّانِي مِنْ شَعَثِهَا لِتَكُونَ أَحْوَالُهَا عَلَى الْأَعْصَارِ مُلْتَئِمَةً ..
وَأُمُورُهَا عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ : مُنْتَظِمَةً . ..
🥀 أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 144 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال سُقراط أحد تلامذة فيثاغورس كما ذكره إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال / للحياة حدان ..
أحدهما : الأمل ..
والآخر : الأجل ..
فبالأول : بقاؤها ..
وبالآخر : فناؤها . ..
🥀 أنظره بتمامه / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 266 ... 🌾🌾🌾
 
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