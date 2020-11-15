من درر السلف..الحلقة رقم 160

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...قال شيخ الإِسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة : فإنه يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ..ويعزر الكبير : تعزيرًا بليغًا ..لأنه : عصى الله ورسوله . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 51 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ؛ وتركه سُدى : فقد أساء غاية الإِساءة ..وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم : من قبل الآباء وإهمالهم ؛ وترك تعليمهم فرائض الدِّين وسننه ..فأضاعوهم : صغارًا ؛ فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا . ..أنظره / تحفة المودود في أحكام المولود ورقة / 80 ...ومنها ...وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وفي الأملٍ : سر لطيفٌ ..لأنه لولا الأمل : ما تهنى أحدٌ بعيشٍ ..ولا طابت نفسهُ : أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا ..وإنما المذمومُ منه : الإسترسال فيه ..وعدم : الإستعداد لأمر الآخرة ..فمن سلم من ذلك : لم يكلفُ بإزالته . ..أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 237 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الأمل مذموم للناس : إلاَّ للعلماء ..فلولا أملهم : لما صنفوا ولا ألَّفوا . ..أنظره / فتح الباري نقله الحافظ هناك ج 11 ورقة / 237 ...ومنها ...وقال الإمام علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصريّ الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /مَا أَرْفَقَ اللَّهَ تَعَالَى خَلْقَهُ بِاتِّسَاعِ الْآمَالِ إلَّا : حَتَّى عَمَّرَ بِهِ الدُّنْيَا ..فَعَمَّ : صَلَاحُهَا ..وَصَارَتْ تَنْتَقِلُ بِعُمْرَانِهَا : إلَى قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ ..فَيُتِمُّ الثَّانِيَ : مَا أَبْقَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ عِمَارَتِهَا ..وَيُرَمِّمُ الثَّالِثُ : مَا أَحْدَثَهُ الثَّانِي مِنْ شَعَثِهَا لِتَكُونَ أَحْوَالُهَا عَلَى الْأَعْصَارِ مُلْتَئِمَةً ..وَأُمُورُهَا عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ : مُنْتَظِمَةً . ..أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 144 ...ومنها ...قال سُقراط أحد تلامذة فيثاغورس كما ذكره إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقال / للحياة حدان ..أحدهما : الأمل ..والآخر : الأجل ..فبالأول : بقاؤها ..وبالآخر : فناؤها . ..أنظره بتمامه / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 266 ...