من درر السلف..الحلقة رقم 160

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال شيخ الإِسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة : فإنه يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ..
ويعزر الكبير : تعزيرًا بليغًا ..
لأنه : عصى الله ورسوله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 51 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ؛ وتركه سُدى : فقد أساء غاية الإِساءة ..
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم : من قبل الآباء وإهمالهم ؛ وترك تعليمهم فرائض الدِّين وسننه ..
فأضاعوهم : صغارًا ؛ فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا . ..
أنظره / تحفة المودود في أحكام المولود ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي الأملٍ : سر لطيفٌ ..
لأنه لولا الأمل : ما تهنى أحدٌ بعيشٍ ..
ولا طابت نفسهُ : أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا ..
وإنما المذمومُ منه : الإسترسال فيه ..
وعدم : الإستعداد لأمر الآخرة ..
فمن سلم من ذلك : لم يكلفُ بإزالته . ..
أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 237 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الأمل مذموم للناس : إلاَّ للعلماء ..
فلولا أملهم : لما صنفوا ولا ألَّفوا . ..
أنظره / فتح الباري نقله الحافظ هناك ج 11 ورقة / 237 ...
ومنها ...
وقال الإمام علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصريّ الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَا أَرْفَقَ اللَّهَ تَعَالَى خَلْقَهُ بِاتِّسَاعِ الْآمَالِ إلَّا : حَتَّى عَمَّرَ بِهِ الدُّنْيَا ..
فَعَمَّ : صَلَاحُهَا ..
وَصَارَتْ تَنْتَقِلُ بِعُمْرَانِهَا : إلَى قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ ..
فَيُتِمُّ الثَّانِيَ : مَا أَبْقَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ عِمَارَتِهَا ..
وَيُرَمِّمُ الثَّالِثُ : مَا أَحْدَثَهُ الثَّانِي مِنْ شَعَثِهَا لِتَكُونَ أَحْوَالُهَا عَلَى الْأَعْصَارِ مُلْتَئِمَةً ..
وَأُمُورُهَا عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ : مُنْتَظِمَةً . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 144 ...
ومنها ...
قال سُقراط أحد تلامذة فيثاغورس كما ذكره إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال / للحياة حدان ..
أحدهما : الأمل ..
والآخر : الأجل ..
فبالأول : بقاؤها ..
وبالآخر : فناؤها . ..
أنظره بتمامه / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 266 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال شيخ الإِسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة : فإنه يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ..
ويعزر الكبير : تعزيرًا بليغًا ..
لأنه : عصى الله ورسوله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 51 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ؛ وتركه سُدى : فقد أساء غاية الإِساءة ..
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم : من قبل الآباء وإهمالهم ؛ وترك تعليمهم فرائض الدِّين وسننه ..
فأضاعوهم : صغارًا ؛ فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا . ..
أنظره / تحفة المودود في أحكام المولود ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي الأملٍ : سر لطيفٌ ..
لأنه لولا الأمل : ما تهنى أحدٌ بعيشٍ ..
ولا طابت نفسهُ : أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا ..
وإنما المذمومُ منه : الإسترسال فيه ..
وعدم : الإستعداد لأمر الآخرة ..
فمن سلم من ذلك : لم يكلفُ بإزالته . ..
أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 237 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الأمل مذموم للناس : إلاَّ للعلماء ..
فلولا أملهم : لما صنفوا ولا ألَّفوا . ..
أنظره / فتح الباري نقله الحافظ هناك ج 11 ورقة / 237 ...
ومنها ...
وقال الإمام علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصريّ الماورديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَا أَرْفَقَ اللَّهَ تَعَالَى خَلْقَهُ بِاتِّسَاعِ الْآمَالِ إلَّا : حَتَّى عَمَّرَ بِهِ الدُّنْيَا ..
فَعَمَّ : صَلَاحُهَا ..
وَصَارَتْ تَنْتَقِلُ بِعُمْرَانِهَا : إلَى قَرْنٍ بَعْدَ قَرْنٍ ..
فَيُتِمُّ الثَّانِيَ : مَا أَبْقَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ عِمَارَتِهَا ..
وَيُرَمِّمُ الثَّالِثُ : مَا أَحْدَثَهُ الثَّانِي مِنْ شَعَثِهَا لِتَكُونَ أَحْوَالُهَا عَلَى الْأَعْصَارِ مُلْتَئِمَةً ..
وَأُمُورُهَا عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ : مُنْتَظِمَةً . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 144 ...
ومنها ...
قال سُقراط أحد تلامذة فيثاغورس كما ذكره إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال / للحياة حدان ..
أحدهما : الأمل ..
والآخر : الأجل ..
فبالأول : بقاؤها ..
وبالآخر : فناؤها . ..
أنظره بتمامه / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 266 ...