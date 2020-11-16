من درر السلف....الحلقة رقم 161

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الدُرر والفَوَائد الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ : أَنْ يَخَافَ الرَّجُلُ أَنْ تَخْذُلَهُ ذُنُوبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..
وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ / أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَفِيقُ وَيَقْرَأُ : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ..
فَمِنْ هَذَا : خَافَ السَّلَفُ مِنَ الذُّنُوبِ أَنْ تَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..
🥀 أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 167 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِشْبِيلِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى علِيه /
وَاعْلَمْ أَنَّ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ - أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا - : أَسْبَابًا ..
وَلَهَا : طُرُقٌ وَأَبْوَابٌ ..
أَعْظَمُهَا : الِإنْكِبَابُ عَلَى الدُّنْيَا !!
وَالْإِعْرَاضُ : عَنِ الْأُخْرَى !!
وَالْإِقْدَامُ وَالْجَرْأَةُ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ !!
وَرُبَّمَا غَلَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ : ضَرْبٌ مِنَ الْخَطِيئَةِ !!
وَنَوْعٌ : مِنَ الْمَعْصِيَةِ !!
وَجَانِبٌ : مِنَ الْإِعْرَاضِ !!
وَنَصِيبٌ : مِنَ الْجَرْأَةِ وَالْإِقْدَامِ !!
فَمَلَكَ : قَلْبَهُ ..
وَسَبَى : عَقْلَهُ ..
وَأَطْفَأَ : نُورَهُ ..
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ : حُجُبَهُ فَلَمْ تَنْفَعْ فِيهِ تَذْكِرَةٌ ؛ وَلَا نَجَحَتْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ ..
فَرُبَّمَا جَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْمُرَادُ ؛ وَلَا عَلِمَ مَا أَرَادَ ؛ وَإِنْ كَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّاعِي وَأَعَادَ . ..
🥀 أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 165 - 166 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذنوب والمعاصي والشهوات : تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له ..
فيجتمع عليه : الخذلان مع ضعف الايمان فيقع في سوء الخاتمة ..
قال الله تعالى : ( وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا ) ..
بل قد وقع سوء الخاتمة لخلق : لم يفعلوا فاحشة اللواط ..
وقد كانوا متلبسين بذنوب : أهون منها ..
وسوء الخاتمة أعاذنا الله منها : لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله ..
وصدق : في أقواله وأعماله ..
فإن هذا : لم يسمع به كما ذكره عبد الحق الإشبيلي ..
وإنما يقع سوء الخاتمة : لمن فسد باطنه عقداً ؛ وظاهره عملاً ..
ولمن له جرأة : على الكبائر وإقدام على الجرائم ..
فربما غلب ذلك عليه : حتى ينزل به الموت قبل التوبة . ..
🥀 أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة : فاحذر أسبابها ..
وأعد ما يصلح لها ..
وإياك والتسويف بالاستعداد : فإن العمر قصير ؛ وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك ..
لأنه يمكن : أن تخطف فيه روحك ..
والإِنسان يموت : على ما عاش عليه ؛ ويحشر على ما مات عليه . ..
🥀 أنظره : مختصر منهاج القاصدين ورقة / 393 ... 🌾🌾🌾
 
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