من درر السلف....الحلقة رقم 161

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ الدُرر والفَوَائد الحِسَان ...
منها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ : أَنْ يَخَافَ الرَّجُلُ أَنْ تَخْذُلَهُ ذُنُوبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..
وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ / أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَفِيقُ وَيَقْرَأُ : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ..
فَمِنْ هَذَا : خَافَ السَّلَفُ مِنَ الذُّنُوبِ أَنْ تَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..
أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 167 ...
ومنها ...
و قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِشْبِيلِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى علِيه /
وَاعْلَمْ أَنَّ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ - أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا - : أَسْبَابًا ..
وَلَهَا : طُرُقٌ وَأَبْوَابٌ ..
أَعْظَمُهَا : الِإنْكِبَابُ عَلَى الدُّنْيَا !!
وَالْإِعْرَاضُ : عَنِ الْأُخْرَى !!
وَالْإِقْدَامُ وَالْجَرْأَةُ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ !!
وَرُبَّمَا غَلَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ : ضَرْبٌ مِنَ الْخَطِيئَةِ !!
وَنَوْعٌ : مِنَ الْمَعْصِيَةِ !!
وَجَانِبٌ : مِنَ الْإِعْرَاضِ !!
وَنَصِيبٌ : مِنَ الْجَرْأَةِ وَالْإِقْدَامِ !!
فَمَلَكَ : قَلْبَهُ ..
وَسَبَى : عَقْلَهُ ..
وَأَطْفَأَ : نُورَهُ ..
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ : حُجُبَهُ فَلَمْ تَنْفَعْ فِيهِ تَذْكِرَةٌ ؛ وَلَا نَجَحَتْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ ..
فَرُبَّمَا جَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْمُرَادُ ؛ وَلَا عَلِمَ مَا أَرَادَ ؛ وَإِنْ كَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّاعِي وَأَعَادَ . ..
أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 165 - 166 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذنوب والمعاصي والشهوات : تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له ..
فيجتمع عليه : الخذلان مع ضعف الايمان فيقع في سوء الخاتمة ..
قال الله تعالى : ( وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا ) ..
بل قد وقع سوء الخاتمة لخلق : لم يفعلوا فاحشة اللواط ..
وقد كانوا متلبسين بذنوب : أهون منها ..
وسوء الخاتمة أعاذنا الله منها : لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله ..
وصدق : في أقواله وأعماله ..
فإن هذا : لم يسمع به كما ذكره عبد الحق الإشبيلي ..
وإنما يقع سوء الخاتمة : لمن فسد باطنه عقداً ؛ وظاهره عملاً ..
ولمن له جرأة : على الكبائر وإقدام على الجرائم ..
فربما غلب ذلك عليه : حتى ينزل به الموت قبل التوبة . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة : فاحذر أسبابها ..
وأعد ما يصلح لها ..
وإياك والتسويف بالاستعداد : فإن العمر قصير ؛ وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك ..
لأنه يمكن : أن تخطف فيه روحك ..
والإِنسان يموت : على ما عاش عليه ؛ ويحشر على ما مات عليه . ..
أنظره : مختصر منهاج القاصدين ورقة / 393 ...
ومنَ الدُرر والفَوَائد الحِسَان ...
منها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ : أَنْ يَخَافَ الرَّجُلُ أَنْ تَخْذُلَهُ ذُنُوبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..
وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ / أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَفِيقُ وَيَقْرَأُ : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ..
فَمِنْ هَذَا : خَافَ السَّلَفُ مِنَ الذُّنُوبِ أَنْ تَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..
أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 167 ...
ومنها ...
و قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِشْبِيلِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى علِيه /
وَاعْلَمْ أَنَّ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ - أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا - : أَسْبَابًا ..
وَلَهَا : طُرُقٌ وَأَبْوَابٌ ..
أَعْظَمُهَا : الِإنْكِبَابُ عَلَى الدُّنْيَا !!
وَالْإِعْرَاضُ : عَنِ الْأُخْرَى !!
وَالْإِقْدَامُ وَالْجَرْأَةُ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ !!
وَرُبَّمَا غَلَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ : ضَرْبٌ مِنَ الْخَطِيئَةِ !!
وَنَوْعٌ : مِنَ الْمَعْصِيَةِ !!
وَجَانِبٌ : مِنَ الْإِعْرَاضِ !!
وَنَصِيبٌ : مِنَ الْجَرْأَةِ وَالْإِقْدَامِ !!
فَمَلَكَ : قَلْبَهُ ..
وَسَبَى : عَقْلَهُ ..
وَأَطْفَأَ : نُورَهُ ..
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ : حُجُبَهُ فَلَمْ تَنْفَعْ فِيهِ تَذْكِرَةٌ ؛ وَلَا نَجَحَتْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ ..
فَرُبَّمَا جَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْمُرَادُ ؛ وَلَا عَلِمَ مَا أَرَادَ ؛ وَإِنْ كَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّاعِي وَأَعَادَ . ..
أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 165 - 166 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذنوب والمعاصي والشهوات : تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له ..
فيجتمع عليه : الخذلان مع ضعف الايمان فيقع في سوء الخاتمة ..
قال الله تعالى : ( وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا ) ..
بل قد وقع سوء الخاتمة لخلق : لم يفعلوا فاحشة اللواط ..
وقد كانوا متلبسين بذنوب : أهون منها ..
وسوء الخاتمة أعاذنا الله منها : لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله ..
وصدق : في أقواله وأعماله ..
فإن هذا : لم يسمع به كما ذكره عبد الحق الإشبيلي ..
وإنما يقع سوء الخاتمة : لمن فسد باطنه عقداً ؛ وظاهره عملاً ..
ولمن له جرأة : على الكبائر وإقدام على الجرائم ..
فربما غلب ذلك عليه : حتى ينزل به الموت قبل التوبة . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة : فاحذر أسبابها ..
وأعد ما يصلح لها ..
وإياك والتسويف بالاستعداد : فإن العمر قصير ؛ وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك ..
لأنه يمكن : أن تخطف فيه روحك ..
والإِنسان يموت : على ما عاش عليه ؛ ويحشر على ما مات عليه . ..
أنظره : مختصر منهاج القاصدين ورقة / 393 ...