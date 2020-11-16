من درر السلف....الحلقة رقم 161

الحَمْدُ لله ...ومنَ الدُرر والفَوَائد الحِسَان ...منها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ : أَنْ يَخَافَ الرَّجُلُ أَنْ تَخْذُلَهُ ذُنُوبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ / أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَفِيقُ وَيَقْرَأُ : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ..فَمِنْ هَذَا : خَافَ السَّلَفُ مِنَ الذُّنُوبِ أَنْ تَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى . ..أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 167 ...ومنها ...و قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِشْبِيلِيُّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى علِيه /وَاعْلَمْ أَنَّ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ - أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا - : أَسْبَابًا ..وَلَهَا : طُرُقٌ وَأَبْوَابٌ ..أَعْظَمُهَا : الِإنْكِبَابُ عَلَى الدُّنْيَا !!وَالْإِعْرَاضُ : عَنِ الْأُخْرَى !!وَالْإِقْدَامُ وَالْجَرْأَةُ : عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ !!وَرُبَّمَا غَلَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ : ضَرْبٌ مِنَ الْخَطِيئَةِ !!وَنَوْعٌ : مِنَ الْمَعْصِيَةِ !!وَجَانِبٌ : مِنَ الْإِعْرَاضِ !!وَنَصِيبٌ : مِنَ الْجَرْأَةِ وَالْإِقْدَامِ !!فَمَلَكَ : قَلْبَهُ ..وَسَبَى : عَقْلَهُ ..وَأَطْفَأَ : نُورَهُ ..وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ : حُجُبَهُ فَلَمْ تَنْفَعْ فِيهِ تَذْكِرَةٌ ؛ وَلَا نَجَحَتْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ ..فَرُبَّمَا جَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْمُرَادُ ؛ وَلَا عَلِمَ مَا أَرَادَ ؛ وَإِنْ كَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّاعِي وَأَعَادَ . ..أنظره / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ورقة / 165 - 166 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الذنوب والمعاصي والشهوات : تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له ..فيجتمع عليه : الخذلان مع ضعف الايمان فيقع في سوء الخاتمة ..قال الله تعالى : ( وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا ) ..بل قد وقع سوء الخاتمة لخلق : لم يفعلوا فاحشة اللواط ..وقد كانوا متلبسين بذنوب : أهون منها ..وسوء الخاتمة أعاذنا الله منها : لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله ..وصدق : في أقواله وأعماله ..فإن هذا : لم يسمع به كما ذكره عبد الحق الإشبيلي ..وإنما يقع سوء الخاتمة : لمن فسد باطنه عقداً ؛ وظاهره عملاً ..ولمن له جرأة : على الكبائر وإقدام على الجرائم ..فربما غلب ذلك عليه : حتى ينزل به الموت قبل التوبة . ..أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ...ومنها ...وقال الإمام العلاّمة أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة : فاحذر أسبابها ..وأعد ما يصلح لها ..وإياك والتسويف بالاستعداد : فإن العمر قصير ؛ وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك ..لأنه يمكن : أن تخطف فيه روحك ..والإِنسان يموت : على ما عاش عليه ؛ ويحشر على ما مات عليه . ..أنظره : مختصر منهاج القاصدين ورقة / 393 ...