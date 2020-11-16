هفو ريح الشمال
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
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- محل الإقامة
- الامارات
- الجنس
- ذكر
فلل للبيع في الشارقة خلف سيتي سنتر الزاهية مع اكبر بوليفارد في الشارقة الجديدة
لمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل موبايل و واتس أب : 00971555785757
تتميّز سراب فيلا بموقعٍ استراتيجي تقع في في مشروع الجادة من تطوير شركة أرادا في موقع معسكر الفلاح سابقا داون تاون الشارقة الجديدة ، فلل مستقلة تتميز بموقع جغرافي يسهل عليك الانتقال ولا تتقيد ببعد المسافات فأنت بجوار الجامعة الامريكية والمدينة الجامعية بالشارقة و5 دقائق من مطار الشارقة ومطار دبي الدولي
تعدّ الفلل شبه المستقلّة من ثلاث غرف نوم ضمن تجمّع سراب السكنيّ من أكثر المنازل خصوصية وتفرّداً في جميع أرجاء الجادة. وأينما تجولتم في أرجاء منزلكم الرحب فسوف تلاحظون مدى اهتمامنا بأعلى معايير الجودة والتصاميم الاستثنائية، فضلاً عن حرصنا على الاستفادة من عناصر الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى أقصى حدّ ممكن لضمان مساحة معيشةٍ مثالية لجميع أفراد العائلة.
وعلى مقربةٍ من منازلكم الفاخرة، فقد ابتكرنا مفهوماً فريداً من نوعه من الأفنية المفتوحة للاستمتاع بلقاء الأصدقاء والعائلة ضمن خصوصية تامة. وبمجرد الخروج من بوابة حديقة المنزل، فستجدون أنفسكم أمام باقةٍ من المرافق العصرية التي تشمل حوض سباحةٍ ونادياً للياقة البدنية، والتي تمّ تشييدها تحت مستوى الطريق لضمان أعلى درجات الخصوصية والتفرّد.
يمكنك الاتصال على الرقم التالي لمزيد من التفاصيل : 00971555785757
او يمكنك الضغط هنا للتواصل مباشة واتس اب: Share on WhatsApp
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لمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل موبايل و واتس أب : 00971555785757
تتميّز سراب فيلا بموقعٍ استراتيجي تقع في في مشروع الجادة من تطوير شركة أرادا في موقع معسكر الفلاح سابقا داون تاون الشارقة الجديدة ، فلل مستقلة تتميز بموقع جغرافي يسهل عليك الانتقال ولا تتقيد ببعد المسافات فأنت بجوار الجامعة الامريكية والمدينة الجامعية بالشارقة و5 دقائق من مطار الشارقة ومطار دبي الدولي
تعدّ الفلل شبه المستقلّة من ثلاث غرف نوم ضمن تجمّع سراب السكنيّ من أكثر المنازل خصوصية وتفرّداً في جميع أرجاء الجادة. وأينما تجولتم في أرجاء منزلكم الرحب فسوف تلاحظون مدى اهتمامنا بأعلى معايير الجودة والتصاميم الاستثنائية، فضلاً عن حرصنا على الاستفادة من عناصر الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى أقصى حدّ ممكن لضمان مساحة معيشةٍ مثالية لجميع أفراد العائلة.
وعلى مقربةٍ من منازلكم الفاخرة، فقد ابتكرنا مفهوماً فريداً من نوعه من الأفنية المفتوحة للاستمتاع بلقاء الأصدقاء والعائلة ضمن خصوصية تامة. وبمجرد الخروج من بوابة حديقة المنزل، فستجدون أنفسكم أمام باقةٍ من المرافق العصرية التي تشمل حوض سباحةٍ ونادياً للياقة البدنية، والتي تمّ تشييدها تحت مستوى الطريق لضمان أعلى درجات الخصوصية والتفرّد.
يمكنك الاتصال على الرقم التالي لمزيد من التفاصيل : 00971555785757
او يمكنك الضغط هنا للتواصل مباشة واتس اب: Share on WhatsApp
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