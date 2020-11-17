من درر السلف....الحلقة رقم 162

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي بَرْزَةَ الأسلمي رضي الله عنه /أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشاء ..وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . ..قال الإمام الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لأن النوم قبلها : قد يؤدِّي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا ..أو عن الوقت : المختار ..والسمر بعدها : قد يؤدِّي إلى النوم عن الصبح ..أو عن وقتها : المختار ..أو عن : قيام الليل . ..وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول : أسَمَراً أول الليل ونومًا آخره . ..أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 02 ورقة / 73 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا : يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة ؛ أو في وقتها ..ولو كان ذلك : في قراءة القرآن أو طلبه العلم ..فكيف إذا كان سهره : على التلفاز ؛ أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك ؟؟؟وهو بهذا العمل : آثم ..ومستحق لعقوبة اللَّه سبحانه ..كما أنه مستحق : للعقوبة من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله . ..أنظره / الفتاوى ج 01 ورقة / 92 ...ومنها ...وقال الحافظ إسماعيل إبن عمر إبن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أن مفسدة اللواط : من أعظم المفاسد ..وكانت : لا تعرف بين العرب قديماً كما قد ذكر ذلك غير واحد منهم ..فلهذا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ / لَوْلَا أَنَّ الله عز وجل قصّ علينا قصة قَوْمَ لُوطٍ فِي الْقُرْآنِ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ ذكراً يعلو ذكراً ..وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما / أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ : فَاقْتُلُوا الفاعل والمفعول به . ..رواه أهل السنن ؛ وصححه إبن حبان وغيره . ..وقد لعن النبيّ صلى الله عليه وسلم : من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات ..ولم يلعن على ذنب ثلاث مرات : إلاّ عليه ..وإنما أمر بقتل الفاعل والمفعول به : لأنه لا خير في بقائهما بين الناس لفساد طويتهما ..وخبث بواطنهما ..فمن كان بهذه المثابة : فلا خير للخلق في بقائه ..فإذا أراح الله الخلق منهما : صلح لهم أمر معاشهم ودينهم ..وأما اللعنة : فهي الطرد والبعد ..ومن كان مطروداً مبعداً عن الله وعن رسوله وعن كتابه وعن صالح عباده : فلا خير فيه ولا في قربه ..ومن رزقه الله تعالى توسماً وفراسةً ونوراً وفرقاناً : عرف من سَحَنِ الناس ووجوههم أعمالهم ..فإن أعمال العمال : بائنة ولائحة على وجوههم وفي أعينهم وكلامهم . ..أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فلا بد للتائبِ : من العبادة والإشتغال بالعمل للآخرة ..وإلاّ : فالنفس هَمَّامةٌ متحركة ..إن لم تشغلها بالحق : وإلاّ شغلتك بالباطل ..فلا بدّ للتائب من أن يبدل تلك الأوقات التي مرت له في المعاصي : بأوقات الطاعات ..وأن يتدارك : ما فرط فيها ..وأن يبدل تلك الخطوات : بخطوات إلى الخير ..ويحفظ : لحظاته وخطواته ..ولفظاته وخطراته ..قال رجل للجنيد : أوصني !!!قال / توبة : تحل الإصرار ..وخوف : يزيل العزة ..ورجاء مزعج : إلى طرق الخيرات ..ومراقبة الله : في خواطر القلب . ..أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 164 ...