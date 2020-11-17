من درر السلف....الحلقة رقم 162

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي بَرْزَةَ الأسلمي رضي الله عنه /
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشاء ..
وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . ..
قال الإمام الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأن النوم قبلها : قد يؤدِّي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا ..
أو عن الوقت : المختار ..
والسمر بعدها : قد يؤدِّي إلى النوم عن الصبح ..
أو عن وقتها : المختار ..
أو عن : قيام الليل . ..
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول : أسَمَراً أول الليل ونومًا آخره . ..
🥀 أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 02 ورقة / 73 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا : يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة ؛ أو في وقتها ..
ولو كان ذلك : في قراءة القرآن أو طلبه العلم ..
فكيف إذا كان سهره : على التلفاز ؛ أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك ؟؟؟
وهو بهذا العمل : آثم ..
ومستحق لعقوبة اللَّه سبحانه ..
كما أنه مستحق : للعقوبة من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله . ..
🥀 أنظره / الفتاوى ج 01 ورقة / 92 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ إسماعيل إبن عمر إبن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أن مفسدة اللواط : من أعظم المفاسد ..
وكانت : لا تعرف بين العرب قديماً كما قد ذكر ذلك غير واحد منهم ..
فلهذا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ / لَوْلَا أَنَّ الله عز وجل قصّ علينا قصة قَوْمَ لُوطٍ فِي الْقُرْآنِ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ ذكراً يعلو ذكراً ..
وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما / أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ : فَاقْتُلُوا الفاعل والمفعول به . ..
رواه أهل السنن ؛ وصححه إبن حبان وغيره . ..
وقد لعن النبيّ صلى الله عليه وسلم : من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات ..
ولم يلعن على ذنب ثلاث مرات : إلاّ عليه ..
وإنما أمر بقتل الفاعل والمفعول به : لأنه لا خير في بقائهما بين الناس لفساد طويتهما ..
وخبث بواطنهما ..
فمن كان بهذه المثابة : فلا خير للخلق في بقائه ..
فإذا أراح الله الخلق منهما : صلح لهم أمر معاشهم ودينهم ..
وأما اللعنة : فهي الطرد والبعد ..
ومن كان مطروداً مبعداً عن الله وعن رسوله وعن كتابه وعن صالح عباده : فلا خير فيه ولا في قربه ..
ومن رزقه الله تعالى توسماً وفراسةً ونوراً وفرقاناً : عرف من سَحَنِ الناس ووجوههم أعمالهم ..
فإن أعمال العمال : بائنة ولائحة على وجوههم وفي أعينهم وكلامهم . ..
🥀 أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلا بد للتائبِ : من العبادة والإشتغال بالعمل للآخرة ..
وإلاّ : فالنفس هَمَّامةٌ متحركة ..
إن لم تشغلها بالحق : وإلاّ شغلتك بالباطل ..
فلا بدّ للتائب من أن يبدل تلك الأوقات التي مرت له في المعاصي : بأوقات الطاعات ..
وأن يتدارك : ما فرط فيها ..
وأن يبدل تلك الخطوات : بخطوات إلى الخير ..
ويحفظ : لحظاته وخطواته ..
ولفظاته وخطراته ..
قال رجل للجنيد : أوصني !!!
قال / توبة : تحل الإصرار ..
وخوف : يزيل العزة ..
ورجاء مزعج : إلى طرق الخيرات ..
ومراقبة الله : في خواطر القلب . ..
🥀 أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 164 ... 🌾🌾🌾
 
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