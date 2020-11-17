من درر السلف....الحلقة رقم 162

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي بَرْزَةَ الأسلمي رضي الله عنه /
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشاء ..
وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . ..
قال الإمام الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأن النوم قبلها : قد يؤدِّي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا ..
أو عن الوقت : المختار ..
والسمر بعدها : قد يؤدِّي إلى النوم عن الصبح ..
أو عن وقتها : المختار ..
أو عن : قيام الليل . ..
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول : أسَمَراً أول الليل ونومًا آخره . ..
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 02 ورقة / 73 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا : يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة ؛ أو في وقتها ..
ولو كان ذلك : في قراءة القرآن أو طلبه العلم ..
فكيف إذا كان سهره : على التلفاز ؛ أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك ؟؟؟
وهو بهذا العمل : آثم ..
ومستحق لعقوبة اللَّه سبحانه ..
كما أنه مستحق : للعقوبة من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله . ..
أنظره / الفتاوى ج 01 ورقة / 92 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إسماعيل إبن عمر إبن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أن مفسدة اللواط : من أعظم المفاسد ..
وكانت : لا تعرف بين العرب قديماً كما قد ذكر ذلك غير واحد منهم ..
فلهذا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ / لَوْلَا أَنَّ الله عز وجل قصّ علينا قصة قَوْمَ لُوطٍ فِي الْقُرْآنِ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ ذكراً يعلو ذكراً ..
وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما / أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ : فَاقْتُلُوا الفاعل والمفعول به . ..
رواه أهل السنن ؛ وصححه إبن حبان وغيره . ..
وقد لعن النبيّ صلى الله عليه وسلم : من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات ..
ولم يلعن على ذنب ثلاث مرات : إلاّ عليه ..
وإنما أمر بقتل الفاعل والمفعول به : لأنه لا خير في بقائهما بين الناس لفساد طويتهما ..
وخبث بواطنهما ..
فمن كان بهذه المثابة : فلا خير للخلق في بقائه ..
فإذا أراح الله الخلق منهما : صلح لهم أمر معاشهم ودينهم ..
وأما اللعنة : فهي الطرد والبعد ..
ومن كان مطروداً مبعداً عن الله وعن رسوله وعن كتابه وعن صالح عباده : فلا خير فيه ولا في قربه ..
ومن رزقه الله تعالى توسماً وفراسةً ونوراً وفرقاناً : عرف من سَحَنِ الناس ووجوههم أعمالهم ..
فإن أعمال العمال : بائنة ولائحة على وجوههم وفي أعينهم وكلامهم . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلا بد للتائبِ : من العبادة والإشتغال بالعمل للآخرة ..
وإلاّ : فالنفس هَمَّامةٌ متحركة ..
إن لم تشغلها بالحق : وإلاّ شغلتك بالباطل ..
فلا بدّ للتائب من أن يبدل تلك الأوقات التي مرت له في المعاصي : بأوقات الطاعات ..
وأن يتدارك : ما فرط فيها ..
وأن يبدل تلك الخطوات : بخطوات إلى الخير ..
ويحفظ : لحظاته وخطواته ..
ولفظاته وخطراته ..
قال رجل للجنيد : أوصني !!!
قال / توبة : تحل الإصرار ..
وخوف : يزيل العزة ..
ورجاء مزعج : إلى طرق الخيرات ..
ومراقبة الله : في خواطر القلب . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 164 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي بَرْزَةَ الأسلمي رضي الله عنه /
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشاء ..
وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . ..
قال الإمام الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأن النوم قبلها : قد يؤدِّي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا ..
أو عن الوقت : المختار ..
والسمر بعدها : قد يؤدِّي إلى النوم عن الصبح ..
أو عن وقتها : المختار ..
أو عن : قيام الليل . ..
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول : أسَمَراً أول الليل ونومًا آخره . ..
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 02 ورقة / 73 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة عبد العزيز بن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا : يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة ؛ أو في وقتها ..
ولو كان ذلك : في قراءة القرآن أو طلبه العلم ..
فكيف إذا كان سهره : على التلفاز ؛ أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك ؟؟؟
وهو بهذا العمل : آثم ..
ومستحق لعقوبة اللَّه سبحانه ..
كما أنه مستحق : للعقوبة من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله . ..
أنظره / الفتاوى ج 01 ورقة / 92 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إسماعيل إبن عمر إبن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أن مفسدة اللواط : من أعظم المفاسد ..
وكانت : لا تعرف بين العرب قديماً كما قد ذكر ذلك غير واحد منهم ..
فلهذا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ / لَوْلَا أَنَّ الله عز وجل قصّ علينا قصة قَوْمَ لُوطٍ فِي الْقُرْآنِ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ ذكراً يعلو ذكراً ..
وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما / أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ : فَاقْتُلُوا الفاعل والمفعول به . ..
رواه أهل السنن ؛ وصححه إبن حبان وغيره . ..
وقد لعن النبيّ صلى الله عليه وسلم : من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات ..
ولم يلعن على ذنب ثلاث مرات : إلاّ عليه ..
وإنما أمر بقتل الفاعل والمفعول به : لأنه لا خير في بقائهما بين الناس لفساد طويتهما ..
وخبث بواطنهما ..
فمن كان بهذه المثابة : فلا خير للخلق في بقائه ..
فإذا أراح الله الخلق منهما : صلح لهم أمر معاشهم ودينهم ..
وأما اللعنة : فهي الطرد والبعد ..
ومن كان مطروداً مبعداً عن الله وعن رسوله وعن كتابه وعن صالح عباده : فلا خير فيه ولا في قربه ..
ومن رزقه الله تعالى توسماً وفراسةً ونوراً وفرقاناً : عرف من سَحَنِ الناس ووجوههم أعمالهم ..
فإن أعمال العمال : بائنة ولائحة على وجوههم وفي أعينهم وكلامهم . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلا بد للتائبِ : من العبادة والإشتغال بالعمل للآخرة ..
وإلاّ : فالنفس هَمَّامةٌ متحركة ..
إن لم تشغلها بالحق : وإلاّ شغلتك بالباطل ..
فلا بدّ للتائب من أن يبدل تلك الأوقات التي مرت له في المعاصي : بأوقات الطاعات ..
وأن يتدارك : ما فرط فيها ..
وأن يبدل تلك الخطوات : بخطوات إلى الخير ..
ويحفظ : لحظاته وخطواته ..
ولفظاته وخطراته ..
قال رجل للجنيد : أوصني !!!
قال / توبة : تحل الإصرار ..
وخوف : يزيل العزة ..
ورجاء مزعج : إلى طرق الخيرات ..
ومراقبة الله : في خواطر القلب . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 164 ...