إليك 5 أخطاء تقع بها معظم النساء عندما يستخدمن العطور، وكيف تصلحينها

عليا مساوي
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إن وضع العطر أمر سهل؛ فقط ضعي القليل من الرذاذ ، وقد انتهيتِ، لكن وضع العطر بشكل جيد يتطلب بعض المهارة والبراعة.
على سبيل المثال: هل تعلمين أن الموضع الصحيح يعتمد كليًا على كل من المكان الذي ستذهبي إليه والزي الذي سترتديه؟ وهذا الميل لديك تجاه تضميد معصميك ثم فركهما معًا؟
لحسن الحظ، يمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تعيدكِ إلى مسار حاسة الشم الصحيح، وفيما يلي خمسة أخطاء شائعة ترتكبها النساء عندما يتعلق الأمر بشراء العطر واستخدامه - وكيفية إصلاحها في لمح البصر.
1. لا تفركي، فقط رش
إن عادة التطبيق اللاواعية -وهي رش القليل من الرائحة على معصميك ثم الضغط عليهما معًا قبل الوصول إلى رقبتك- هي في الواقع "سيئة للغاية".
لماذا؟ لأن الاحتكاك الناتج عن الفرك "يسخن الجلد، وينتج إنزيمات طبيعية تغير مسار الرائحة". الأكثر تأثرًا هي المكونات العلوية والوسطى، جنبًا إلى جنب مع الجفاف، أو الفترة الأخيرة والأطول لتكشف عطرك.
"مع الأزهار ، على سبيل المثال ، تسخن [الحرارة] كل شيء، وفي النهاية [تتسبب] في فقدان رائحتها الأصلية العطِرة"
وللحفاظ على سلامة عطرك (والتأكد أيضًا من استمراره لفترة أطول على بشرتك)، قومي برش المعصمين برفق، واتركي السائل يتحرك، ولا تفعلي شيئًا على الإطلاق.
2. البيئة هي المفتاح
عندما يتعلق الأمر بالتخزين، فإن العطور تشبه الكائن الحي تقريبًا - فهي حساسة للغاية للتغيرات البيئية، حيث لا يحب العطر الانتقال من البارد إلى الساخن، ومثل هذه التغيرات في درجة الحرارة ستؤدي إلى تفاعلات كيميائية غير متوقعة داخل المكونات الطبيعية، وبالتالي تقادم العطر بشكل أسرع.
وترك رائحة الحمضيات في الحمام البخاري، على سبيل المثال ، "يؤثر على رائحة العطر، ويمكن أن يجعل المادة الخام ، مثل الباتشولي ، رائحتها قليلة النفاذ. كما أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تغير لون العطر - بتحويل نغمات العنبر إلى اللون الأخضر.
والجميل في الأمر أن أفضل مكان لتخزين العطر هو الصندوق الذي جاء فيه في الأصل، وفي درجة حرارة الغرفة (أو 70 درجة فهرنهايت).
3. أفضل العطور تأتي في عبوات صغيرة
على الرغم من كونها ثمينة، يجب استهلاكها بوتيرة سريعة؛ فالاحتفاظ بزجاجة نصف مستخدمة على الرف الخاص بك يسمح للأكسجين "العدو الطبيعي للعطر" بتكسير جزيئات الرائحة ببطء، وتغيير تركيبتها.
إذا كانت لديك من عطرك المفضل زجاجة واحدة فقط كبيرة الحجم، يمكنك دائمًا صب السائل في قوارير أصغر أو وضع العطور نصف الفارغة في الثلاجة للحفاظ على ازدهارها.
جربي أرقى العطور النسائية من هنا.
4. العطور الصناعية ليس معنى سيء
يحب الناس فكرة [العطور] الطبيعية بالكامل، لكنها ليست موجودة دائمًا، حيث استخدم بعض أفضل صانعي العطور مزيجًا من الجزيئات الطبيعية والاصطناعية منذ أواخر القرن التاسع عشر، في الوقت الحاضر، يتم التحكم في الإبداعات الكيميائية واختبارها بإحكام من قِبل المنظمات الصحية، بما في ذلك معهد أبحاث مواد العطور (RIFM) في الولايات المتحدة ولهذا السبب فإن مزيجًا من الزيوت الأساسية والمكونات من صنع الإنسان تضمن أعلى جودة للرائحة.
5. في حالة الشك ، استخدم رأسك (أو شعرك)
بعض القواعد المنطقية يمكن أن تحمل رائحة طويلة، والعطر لا يدوم طويلاً على البشرة الجافة، استخدمي إما لوشن الجسم المرافق لعطرك أو مرطب غير معطِر لمنع أي تداخل للروائح.
المكان الذي تضعين فيه العطور مهم أيضًا؛ فلا تغطيه بملابسك، وبدلاً من ذلك استهدفي المناطق المعرضة للهواء؛ مثل نقاط النبض في الرقبة والمعصمين أو المرفقين الداخليين، وإذا كنت ترتدي بلوزة بلا أكمام.
والاستثناء الوحيد هو إذا كنتِ في مناخ شديد الحرارة - فمن الأفضل عدم وضع الرائحة مباشرة على جسمك، فعندما تتعرقين، [يمكن] أن تدمر الزيوت الطبيعية للبشرة عطرك بشكل أسرع، بينما تقدم البديل الأنيق المتمثل في رش شعرك أو وشاحك أو ردائك برفق؛ لأنه يتحرك مع الهواء، فيساعد شعرك في انتشار الرائحة.
قلة من الشركات تقدم أطقم هدايا جميلة من العطور؛ فهم لا يعبؤونها بشكل جميل فحسب، بل إنها أيضًا شخصية بشكل لا يُصدَق، وعلى الجانب الآخر، نظرًا لأنها شخصية جدًا، فإن التسوق لشراء عطر لشخص آخر أمر صعب بقدر ما هو صعب، لكن لا تدع ذلك يردعك. من الممكن اختيار الرائحة المثالية لشخص آخر مع القليل من المساعدة من أحد الخبراء، مثل هدايا عطور متجر أصغر على.
يقولون أن رائحة العود والبخور تخلق الذاكرة، إنها رائحة كيف يتذكرك شخص ما، لذا، إذا كنت تريد أن يتذكرك شخص ما برائحة مميزة عليك باقتناء عطور بوجود العود والبخور كأساس عطري لها من متجر أصغر على.
على سبيل المثال: هل تعلمين أن الموضع الصحيح يعتمد كليًا على كل من المكان الذي ستذهبي إليه والزي الذي سترتديه؟ وهذا الميل لديك تجاه تضميد معصميك ثم فركهما معًا؟
لحسن الحظ، يمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تعيدكِ إلى مسار حاسة الشم الصحيح، وفيما يلي خمسة أخطاء شائعة ترتكبها النساء عندما يتعلق الأمر بشراء العطر واستخدامه - وكيفية إصلاحها في لمح البصر.
1. لا تفركي، فقط رش
إن عادة التطبيق اللاواعية -وهي رش القليل من الرائحة على معصميك ثم الضغط عليهما معًا قبل الوصول إلى رقبتك- هي في الواقع "سيئة للغاية".
لماذا؟ لأن الاحتكاك الناتج عن الفرك "يسخن الجلد، وينتج إنزيمات طبيعية تغير مسار الرائحة". الأكثر تأثرًا هي المكونات العلوية والوسطى، جنبًا إلى جنب مع الجفاف، أو الفترة الأخيرة والأطول لتكشف عطرك.
"مع الأزهار ، على سبيل المثال ، تسخن [الحرارة] كل شيء، وفي النهاية [تتسبب] في فقدان رائحتها الأصلية العطِرة"
وللحفاظ على سلامة عطرك (والتأكد أيضًا من استمراره لفترة أطول على بشرتك)، قومي برش المعصمين برفق، واتركي السائل يتحرك، ولا تفعلي شيئًا على الإطلاق.
2. البيئة هي المفتاح
عندما يتعلق الأمر بالتخزين، فإن العطور تشبه الكائن الحي تقريبًا - فهي حساسة للغاية للتغيرات البيئية، حيث لا يحب العطر الانتقال من البارد إلى الساخن، ومثل هذه التغيرات في درجة الحرارة ستؤدي إلى تفاعلات كيميائية غير متوقعة داخل المكونات الطبيعية، وبالتالي تقادم العطر بشكل أسرع.
وترك رائحة الحمضيات في الحمام البخاري، على سبيل المثال ، "يؤثر على رائحة العطر، ويمكن أن يجعل المادة الخام ، مثل الباتشولي ، رائحتها قليلة النفاذ. كما أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تغير لون العطر - بتحويل نغمات العنبر إلى اللون الأخضر.
والجميل في الأمر أن أفضل مكان لتخزين العطر هو الصندوق الذي جاء فيه في الأصل، وفي درجة حرارة الغرفة (أو 70 درجة فهرنهايت).
3. أفضل العطور تأتي في عبوات صغيرة
على الرغم من كونها ثمينة، يجب استهلاكها بوتيرة سريعة؛ فالاحتفاظ بزجاجة نصف مستخدمة على الرف الخاص بك يسمح للأكسجين "العدو الطبيعي للعطر" بتكسير جزيئات الرائحة ببطء، وتغيير تركيبتها.
إذا كانت لديك من عطرك المفضل زجاجة واحدة فقط كبيرة الحجم، يمكنك دائمًا صب السائل في قوارير أصغر أو وضع العطور نصف الفارغة في الثلاجة للحفاظ على ازدهارها.
جربي أرقى العطور النسائية من هنا.
4. العطور الصناعية ليس معنى سيء
يحب الناس فكرة [العطور] الطبيعية بالكامل، لكنها ليست موجودة دائمًا، حيث استخدم بعض أفضل صانعي العطور مزيجًا من الجزيئات الطبيعية والاصطناعية منذ أواخر القرن التاسع عشر، في الوقت الحاضر، يتم التحكم في الإبداعات الكيميائية واختبارها بإحكام من قِبل المنظمات الصحية، بما في ذلك معهد أبحاث مواد العطور (RIFM) في الولايات المتحدة ولهذا السبب فإن مزيجًا من الزيوت الأساسية والمكونات من صنع الإنسان تضمن أعلى جودة للرائحة.
5. في حالة الشك ، استخدم رأسك (أو شعرك)
بعض القواعد المنطقية يمكن أن تحمل رائحة طويلة، والعطر لا يدوم طويلاً على البشرة الجافة، استخدمي إما لوشن الجسم المرافق لعطرك أو مرطب غير معطِر لمنع أي تداخل للروائح.
المكان الذي تضعين فيه العطور مهم أيضًا؛ فلا تغطيه بملابسك، وبدلاً من ذلك استهدفي المناطق المعرضة للهواء؛ مثل نقاط النبض في الرقبة والمعصمين أو المرفقين الداخليين، وإذا كنت ترتدي بلوزة بلا أكمام.
والاستثناء الوحيد هو إذا كنتِ في مناخ شديد الحرارة - فمن الأفضل عدم وضع الرائحة مباشرة على جسمك، فعندما تتعرقين، [يمكن] أن تدمر الزيوت الطبيعية للبشرة عطرك بشكل أسرع، بينما تقدم البديل الأنيق المتمثل في رش شعرك أو وشاحك أو ردائك برفق؛ لأنه يتحرك مع الهواء، فيساعد شعرك في انتشار الرائحة.
قلة من الشركات تقدم أطقم هدايا جميلة من العطور؛ فهم لا يعبؤونها بشكل جميل فحسب، بل إنها أيضًا شخصية بشكل لا يُصدَق، وعلى الجانب الآخر، نظرًا لأنها شخصية جدًا، فإن التسوق لشراء عطر لشخص آخر أمر صعب بقدر ما هو صعب، لكن لا تدع ذلك يردعك. من الممكن اختيار الرائحة المثالية لشخص آخر مع القليل من المساعدة من أحد الخبراء، مثل هدايا عطور متجر أصغر على.
يقولون أن رائحة العود والبخور تخلق الذاكرة، إنها رائحة كيف يتذكرك شخص ما، لذا، إذا كنت تريد أن يتذكرك شخص ما برائحة مميزة عليك باقتناء عطور بوجود العود والبخور كأساس عطري لها من متجر أصغر على.