رامي ربيعة
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مول سمارت تاور العاصمة الإدارية الجديدة Smart Tower هو احدث مشاريع شركة الكابتن للتطوير العقاري، وهو مول استثماري حيث كان سعر المتر 20,000 جنية مصري وقت الانطلاق و اصبح الان 22,000 الف جنية مصري.
و التي تُعد من الشركات الرائده في التطوير العقاري و تسعي في تقديم افضل ما لديها و هي اطلقت منذ فتره مول سمارت العاصمة الإدارية و الان اطلقت سمارت تاور.
معلومات عن مول سمارت تاور العاصمة الإدارية الجديدة
لو تبحث عن مجمع متعدد الاستخدامات، في قلب الداون تاون؛ لن تجد أفضل من سمارت تاور العاصمة الادارية الذي تقدمه شركة الكابتن العقارية، كثاني مشروعاتها في العاصمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه سمارت مول العاصمة الادارية الجديدة.
مول سمارت تاور يقدم لك التصميم المبهر، والخدمات المتكاملة والموقع القوي وفوق كل ذلك الأسعار المتميزة وأنظمة السداد الميسرة للغاية.
و التي تُعد من الشركات الرائده في التطوير العقاري و تسعي في تقديم افضل ما لديها و هي اطلقت منذ فتره مول سمارت العاصمة الإدارية و الان اطلقت سمارت تاور.
معلومات عن مول سمارت تاور العاصمة الإدارية الجديدة
لو تبحث عن مجمع متعدد الاستخدامات، في قلب الداون تاون؛ لن تجد أفضل من سمارت تاور العاصمة الادارية الذي تقدمه شركة الكابتن العقارية، كثاني مشروعاتها في العاصمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه سمارت مول العاصمة الادارية الجديدة.
مول سمارت تاور يقدم لك التصميم المبهر، والخدمات المتكاملة والموقع القوي وفوق كل ذلك الأسعار المتميزة وأنظمة السداد الميسرة للغاية.