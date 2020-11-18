مول ارورا العاصمة الإدارية الجديدة AURORA MALL NEW CAPITAL

رامي ربيعة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
مول ارورا العاصمة الإدارية الجديدة Aurora New Capital، يشمل الكثير من الوحدات منهم الطبية و التجارية و الإدارية و الترفيهية، وبه خدمات ممتازة سنذكرها لاحقا كما ان التصميم داخل المول راقي جدا، و يعد مول ارورا العاصمة الإدارية أول مشروع طبي إداري تُجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أنه أحدث انطلاقات شركة DOJA DEVELOPMENT العاملة في السوق العقاري المصري منذ العام 2011 م، وصاحبة سجل الأعمال العقارية الطويل والمتنوع ما بين أبراج بالمنصورة والدلتا وفيلات وعقارات وأراضي بكمبوندات الأندلس والياسمين واللوتس وبيت والوطن.