دعاء قبل المغرب

ح

حميدة الخلق

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أوت 2020
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
40
محل الإقامة
sa
الجنس
أنثى
اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك
اسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك،
أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي،
ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.
 
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