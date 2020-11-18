رامي ربيعة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
معلومات عن مول اويا تاورز العاصمة الإدارية OIA towers mall
أويا العاصمة الإدارية الجديدة و الذى تم تسميته بهذا الأسم اللافت للإنتباه لأنه محاط بأربع محاور رئيسية (طرق رئيسية) طريقين بعرض 96 متر و طريقين بعرض 40 متر و لأن ترجمة اسم أويا يعني “مختلف” و أيضا هو اسم جزيرة في اليونان.
المطور العقاري لمول اويا تاورز العاصمة الإدارية شركة إيدج هولدينج edge holding
في إيدج هولدينج نعتقد أن الحياة تدور حول التجارب الممتعة التي تعكس أحلامنا ورغباتنا الفردية، من خلال رؤية واضحة للفرص والآفاق المستقبلية، قمنا بإجراء بحث وتقييم للسوق لتحديد الفجوات داخله ووضع خطط قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأصحاب المنازل والمستثمرين في الغد.
هدفنا هو تطوير وإنشاء مجتمعات متناغمة تقدم تجارب معيشية جديدة ومثيرة، وكلها تتمحور حول العميل وتحقق الحلم بمستقبل أفضل. الشغف والنزاهة والوضوح هي القوى الدافعة التي تدفعنا نحو رؤيتنا المتمثلة في إنشاء قصة نجاح أخرى من خلال مجتمعات حية فريدة ومثيرة للقلق.
نحن جاهزون ومتمتعون بوضع جيد لتلبية احتياجات السوق اليوم من خلال المواقع المتميزة والتصميمات الفريدة والمرافق الحصرية التي تقدم تجارب معيشية لا مثيل لها وأعلى حافة للابتكار المعماري، هذا ما يجعل مول اويا تاورز العاصمة الإدارية تطورًا له ميزة، تم تصميمه وبنائه بواسطة محترفين متمرسين لديهم عقود من الخبرة.