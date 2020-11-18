من درر السلف....الحلقة رقم 162

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,004
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
فائدة مهمة لشيخنا العلاّمة الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
ومن ذلك على تمثيل النحويين : ( لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن ) بالفتحِ ..
ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة ؛ أو هذا الضابط
: ما هذا عِشكِ : فادرجي ..
فإن الأطباء الآن يقولون : إنه لا يضر ..
وقد رأينا أهل جدّة : يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرهم ذلك شيئاً ..
قال شيخ الإسلام رحمه الله /
وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة : حَرُمَ عليه .. .
فإذا قال الإنسان / أنا إذا ملأتُ بطني من هذا الطعام فإنه سيحتاج إلى ماء ؛ فإذا أضفتُ إليه الماء : فلا أكاد أمشي وأتأذى !!
فإن جلست : تأذيت !!
وإن ركعتُ : تأذيت !!
وإن إستلقيت على ظهري : تأذيت !!
وإن إنبطحت على بطني : تأذيت !!
وفي هذا يقول شيخ الإسلام /
إذا خاف الأذية : فإنه يحرم عليه الأكل .. .
وما قاله رحمه الله : صحيح ..
لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل : ما يؤذيه ..
أو يلبس : ما يؤذيه ..
أو يجلس على : ما يؤذيه ..
حتى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في السجود كانوا إذا أذاهم الحر : يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لئلا يتأذوا ..
ولأجل : أن يطمئنوا في صلاتهم . ..
أنظره بتمامه / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 10 ...
ومنها ...
وفائدةٌ أخرى منه أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وهل الشِّرِّية في قوله صلّى الله عليه وسلّم :
( ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ) . ..
تعتبر : شراً شرعياً ؟؟؟
أو أنه : من الناحية العادية ؟؟؟
هذا محل : توقف وتأمل ..
ولا شك أن الأحسن والأفضل : هو ما أرشد إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم ..
وجرِّب : تجد ..
وقد قيل / إن من الأمور المهلكة : إدخال الطعام على الطعام ..
فإذا صح ذلك كان ـ أيضاً ـ : حراماً ..
لأن الله يقول : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ..
ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاً ؛ وهو أمر مجرَّب ؛ وقد ضربوا له مثلاً برجل أعطى عُمَّالاً عملاً يقومون به ؛ وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملاً آخر ..
ومعلوم أنهم : لا يمكن أن يشتغلوا بالعَمَلين إلاَّ على حساب أحدهما ..
فإذا بدؤوا بالشغل الجديد : فالشغل القديم يختل ..
والمعدة إذا إستقبلت الطعام الجديد : إختل هضمها للطعام الأول ؛ ولا سيما أن الهضم جعل الله له غدداً تفرز مواد بحسب بقائه في المعدة . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 11 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والسم أحياناً : يستعمل دواءً ..
فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية : فتستعمل دواءً ..
فهذه نص العلماء : على أنها جائزة ..
لكن بشرط : أن نعلم إنتفاء الضرر ..
فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامَّة لكن على وجهٍ لا ضرر فيه : فإنها تُباح ..
لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة : وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .. .
فإذا إستُعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه : كان ذلك جائزاً ..
لكن لا يكثر الإنسان : من هذا ..
أو مثلاً يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدرٍ معين ثم لقوة الأَلَمِ فيه يقول : أنا آخذ بدل القرص عشرة أقراص ؛ فربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك ..
بل لا بد في مثل هذه الأمور : أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك ؛ وهم الأطباء . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 13 - 14 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
فائدة مهمة لشيخنا العلاّمة الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
ومن ذلك على تمثيل النحويين : ( لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن ) بالفتحِ ..
ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة ؛ أو هذا الضابط
: ما هذا عِشكِ : فادرجي ..
فإن الأطباء الآن يقولون : إنه لا يضر ..
وقد رأينا أهل جدّة : يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرهم ذلك شيئاً ..
قال شيخ الإسلام رحمه الله /
وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة : حَرُمَ عليه .. .
فإذا قال الإنسان / أنا إذا ملأتُ بطني من هذا الطعام فإنه سيحتاج إلى ماء ؛ فإذا أضفتُ إليه الماء : فلا أكاد أمشي وأتأذى !!
فإن جلست : تأذيت !!
وإن ركعتُ : تأذيت !!
وإن إستلقيت على ظهري : تأذيت !!
وإن إنبطحت على بطني : تأذيت !!
وفي هذا يقول شيخ الإسلام /
إذا خاف الأذية : فإنه يحرم عليه الأكل .. .
وما قاله رحمه الله : صحيح ..
لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل : ما يؤذيه ..
أو يلبس : ما يؤذيه ..
أو يجلس على : ما يؤذيه ..
حتى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في السجود كانوا إذا أذاهم الحر : يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لئلا يتأذوا ..
ولأجل : أن يطمئنوا في صلاتهم . ..
أنظره بتمامه / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 10 ...
ومنها ...
وفائدةٌ أخرى منه أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وهل الشِّرِّية في قوله صلّى الله عليه وسلّم :
( ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ) . ..
تعتبر : شراً شرعياً ؟؟؟
أو أنه : من الناحية العادية ؟؟؟
هذا محل : توقف وتأمل ..
ولا شك أن الأحسن والأفضل : هو ما أرشد إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم ..
وجرِّب : تجد ..
وقد قيل / إن من الأمور المهلكة : إدخال الطعام على الطعام ..
فإذا صح ذلك كان ـ أيضاً ـ : حراماً ..
لأن الله يقول : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ..
ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاً ؛ وهو أمر مجرَّب ؛ وقد ضربوا له مثلاً برجل أعطى عُمَّالاً عملاً يقومون به ؛ وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملاً آخر ..
ومعلوم أنهم : لا يمكن أن يشتغلوا بالعَمَلين إلاَّ على حساب أحدهما ..
فإذا بدؤوا بالشغل الجديد : فالشغل القديم يختل ..
والمعدة إذا إستقبلت الطعام الجديد : إختل هضمها للطعام الأول ؛ ولا سيما أن الهضم جعل الله له غدداً تفرز مواد بحسب بقائه في المعدة . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 11 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والسم أحياناً : يستعمل دواءً ..
فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية : فتستعمل دواءً ..
فهذه نص العلماء : على أنها جائزة ..
لكن بشرط : أن نعلم إنتفاء الضرر ..
فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامَّة لكن على وجهٍ لا ضرر فيه : فإنها تُباح ..
لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة : وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .. .
فإذا إستُعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه : كان ذلك جائزاً ..
لكن لا يكثر الإنسان : من هذا ..
أو مثلاً يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدرٍ معين ثم لقوة الأَلَمِ فيه يقول : أنا آخذ بدل القرص عشرة أقراص ؛ فربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك ..
بل لا بد في مثل هذه الأمور : أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك ؛ وهم الأطباء . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 13 - 14 ...