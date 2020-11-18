من درر السلف....الحلقة رقم 162

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
فائدة مهمة لشيخنا العلاّمة الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
ومن ذلك على تمثيل النحويين : ( لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن ) بالفتحِ ..
ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة ؛ أو هذا الضابط
: ما هذا عِشكِ : فادرجي ..
فإن الأطباء الآن يقولون : إنه لا يضر ..
وقد رأينا أهل جدّة : يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرهم ذلك شيئاً ..
قال شيخ الإسلام رحمه الله /
وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة : حَرُمَ عليه .. .
فإذا قال الإنسان / أنا إذا ملأتُ بطني من هذا الطعام فإنه سيحتاج إلى ماء ؛ فإذا أضفتُ إليه الماء : فلا أكاد أمشي وأتأذى !!
فإن جلست : تأذيت !!
وإن ركعتُ : تأذيت !!
وإن إستلقيت على ظهري : تأذيت !!
وإن إنبطحت على بطني : تأذيت !!
وفي هذا يقول شيخ الإسلام /
إذا خاف الأذية : فإنه يحرم عليه الأكل .. .
وما قاله رحمه الله : صحيح ..
لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل : ما يؤذيه ..
أو يلبس : ما يؤذيه ..
أو يجلس على : ما يؤذيه ..
حتى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في السجود كانوا إذا أذاهم الحر : يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لئلا يتأذوا ..
ولأجل : أن يطمئنوا في صلاتهم . ..
🥀 أنظره بتمامه / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 10 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفائدةٌ أخرى منه أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وهل الشِّرِّية في قوله صلّى الله عليه وسلّم :
( ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ) . ..
تعتبر : شراً شرعياً ؟؟؟
أو أنه : من الناحية العادية ؟؟؟
هذا محل : توقف وتأمل ..
ولا شك أن الأحسن والأفضل : هو ما أرشد إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم ..
وجرِّب : تجد ..
وقد قيل / إن من الأمور المهلكة : إدخال الطعام على الطعام ..
فإذا صح ذلك كان ـ أيضاً ـ : حراماً ..
لأن الله يقول : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ..
ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاً ؛ وهو أمر مجرَّب ؛ وقد ضربوا له مثلاً برجل أعطى عُمَّالاً عملاً يقومون به ؛ وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملاً آخر ..
ومعلوم أنهم : لا يمكن أن يشتغلوا بالعَمَلين إلاَّ على حساب أحدهما ..
فإذا بدؤوا بالشغل الجديد : فالشغل القديم يختل ..
والمعدة إذا إستقبلت الطعام الجديد : إختل هضمها للطعام الأول ؛ ولا سيما أن الهضم جعل الله له غدداً تفرز مواد بحسب بقائه في المعدة . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 11 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والسم أحياناً : يستعمل دواءً ..
فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية : فتستعمل دواءً ..
فهذه نص العلماء : على أنها جائزة ..
لكن بشرط : أن نعلم إنتفاء الضرر ..
فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامَّة لكن على وجهٍ لا ضرر فيه : فإنها تُباح ..
لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة : وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .. .
فإذا إستُعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه : كان ذلك جائزاً ..
لكن لا يكثر الإنسان : من هذا ..
أو مثلاً يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدرٍ معين ثم لقوة الأَلَمِ فيه يقول : أنا آخذ بدل القرص عشرة أقراص ؛ فربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك ..
بل لا بد في مثل هذه الأمور : أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك ؛ وهم الأطباء . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 13 - 14 ... 🌾🌾🌾
 
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