من درر السلف....الحلقة رقم 162

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...فائدة مهمة لشيخنا العلاّمة الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /ومن ذلك على تمثيل النحويين : ( لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن ) بالفتحِ ..ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة ؛ أو هذا الضابط: ما هذا عِشكِ : فادرجي ..فإن الأطباء الآن يقولون : إنه لا يضر ..وقد رأينا أهل جدّة : يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرهم ذلك شيئاً ..قال شيخ الإسلام رحمه الله /وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة : حَرُمَ عليه .. .فإذا قال الإنسان / أنا إذا ملأتُ بطني من هذا الطعام فإنه سيحتاج إلى ماء ؛ فإذا أضفتُ إليه الماء : فلا أكاد أمشي وأتأذى !!فإن جلست : تأذيت !!وإن ركعتُ : تأذيت !!وإن إستلقيت على ظهري : تأذيت !!وإن إنبطحت على بطني : تأذيت !!وفي هذا يقول شيخ الإسلام /إذا خاف الأذية : فإنه يحرم عليه الأكل .. .وما قاله رحمه الله : صحيح ..لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل : ما يؤذيه ..أو يلبس : ما يؤذيه ..أو يجلس على : ما يؤذيه ..حتى الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في السجود كانوا إذا أذاهم الحر : يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لئلا يتأذوا ..ولأجل : أن يطمئنوا في صلاتهم . ..أنظره بتمامه / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 10 ...ومنها ...وفائدةٌ أخرى منه أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /وهل الشِّرِّية في قوله صلّى الله عليه وسلّم :( ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ) . ..تعتبر : شراً شرعياً ؟؟؟أو أنه : من الناحية العادية ؟؟؟هذا محل : توقف وتأمل ..ولا شك أن الأحسن والأفضل : هو ما أرشد إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم ..وجرِّب : تجد ..وقد قيل / إن من الأمور المهلكة : إدخال الطعام على الطعام ..فإذا صح ذلك كان ـ أيضاً ـ : حراماً ..لأن الله يقول : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ..ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاً ؛ وهو أمر مجرَّب ؛ وقد ضربوا له مثلاً برجل أعطى عُمَّالاً عملاً يقومون به ؛ وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملاً آخر ..ومعلوم أنهم : لا يمكن أن يشتغلوا بالعَمَلين إلاَّ على حساب أحدهما ..فإذا بدؤوا بالشغل الجديد : فالشغل القديم يختل ..والمعدة إذا إستقبلت الطعام الجديد : إختل هضمها للطعام الأول ؛ ولا سيما أن الهضم جعل الله له غدداً تفرز مواد بحسب بقائه في المعدة . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 11 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والسم أحياناً : يستعمل دواءً ..فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية : فتستعمل دواءً ..فهذه نص العلماء : على أنها جائزة ..لكن بشرط : أن نعلم إنتفاء الضرر ..فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامَّة لكن على وجهٍ لا ضرر فيه : فإنها تُباح ..لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة : وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .. .فإذا إستُعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه : كان ذلك جائزاً ..لكن لا يكثر الإنسان : من هذا ..أو مثلاً يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدرٍ معين ثم لقوة الأَلَمِ فيه يقول : أنا آخذ بدل القرص عشرة أقراص ؛ فربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك ..بل لا بد في مثل هذه الأمور : أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك ؛ وهم الأطباء . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 13 - 14 ...