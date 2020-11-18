كتاب مذكرات الفاتح في الاجتماعيات للسنة الاولى متوسط وفق التخفيف الجديد 2020/2021. مذكرات محمد فتحة الجديدة 2020/2021- مذكرات الاجتماعيات 2020/2021 بعد التخفيف - مذكرات الاجتماعيات السنة الاولى بعد التخفيف2020-2021-كتاب الفاتح 2020

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليوممذكرات الاجتماعيات للسنة الاولى متوسط وفق المخطط المخفف للسنة الدراسية 2020/2021المذكرات خاصة التاريخ - الجغرافيا - التربية المدنية