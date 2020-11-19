كيفية أداء صلاة الجمعة وفضلها وخطبتها وأحكامها

صلاة الجمعة فرض عين على مسلم عاقل بالغ مستوطن تعرف على من لا تجب عليه صلاة الجمعة ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وقد جاء في فضله الكثير من الأحاديث (تعلمها)، وتعرف شروط صحة صلاة الجمعة والخطبتان والمستحب والمنهي عنه في صلاة الجمعة