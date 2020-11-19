محمد محروس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- القاهره
- الجنس
- ذكر
صلاة الجمعة فرض عين على مسلم عاقل بالغ مستوطن تعرف على من لا تجب عليه صلاة الجمعة ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وقد جاء في فضله الكثير من الأحاديث (تعلمها)، وتعرف شروط صحة صلاة الجمعة والخطبتان والمستحب والمنهي عنه في صلاة الجمعة
كيفية أداء صلاة الجمعة وفضلها وخطبتها وأحكامها - فقه العبادات المصور
كيفية أداء صلاة الجمعة وفضلها وخطبتها وأحكامها - فقه العبادات المصور