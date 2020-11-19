من درر السلف....الحلقة رقم 164

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...وقال العلاّمة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين في مسألة غريبة جداً عليه رَحَمَات الله عليه /أما البحري : فكلُّه حلال ..وليس فيه شيء : حرام ..فكل حيوانات البحر : مباحة بدون استثناء ..حيِّها ..وميِّتها ..لقول الله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ ..قال ابن عباس رضي الله عنهما /صيد البحر : ما أُخذ حيّاً ..وطعامه : ما أُخذ ميتاً . ..يعني : ما ألقاه البحر مثلاً ؛ أو طفا على ظهره ميتاً ..يقال : إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان ..وأن في البحر من أجناس الحيوانات وأنواعها أشياء ليست موجودة في البر ؛ وكلها حلال ..مسألة /هل يحل آدمي البحر ؟؟؟قد يوجد أسماك تشبه الآدميين على شكل : أجمل الرجال وأجمل النساء ..وقد قرأت قديماً : أنه موجود ..وما يستبعد أنه كان موجوداً : ثم انقرض ..والله أعلم ..فعلى كل حالٍ القاعدة العامة : أن كل حيوانات البحر حلال . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 14 - 15 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلمةٍ نفيسة جداً /قال تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..فإياك أن تقول : هذا شيخ كبير نجلده مائة جلدة !!!وهذا لم يتزوج !!!وأما إذا تزوج : فالحجارة ..فلا تقل : أرحمُهُ ..بل قل : لا أرحمُهُ ..لأن من هو أرحم مني : أمر بجلده ؛ ونهاني أن أرأف به ..فقال : ﴿ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ..فإذا قال / أجلدوه في بيته حتى لا يطلع عليه أحد !!!قلنا :قال تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ..والذي شرع هذه الحدود : الله ؛ وهو أرحم من الخلق جميعاً ..فهو أرحم : من الوالدة بولدها ..لأن في إقامة الحدود : مصالح عظيمة لا تحصى ؛ ففيها ردع وتطهير . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 208 ...ومنها ...وقال شيخنا أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /يقول بعض الملحدين والزنادقة / إننا لو قطعنا يد السارق : لأصبح نصف الشعب مقطوعاً .. .نقول / لو قطع واحدٌ : لارتدع الآلاف ..ولَمَا كان هناك سرقة لكن ابن آدم ـ لقصور نظره ـ : ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل ..وقال تعالى في قطاع الطريق : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ ﴾ ..« إنما » أداة حصر ؛ يعني : ما جزاؤهم إلا هذا . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 209 ...