من درر السلف....الحلقة رقم 164

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين في مسألة غريبة جداً عليه رَحَمَات الله عليه /
أما البحري : فكلُّه حلال ..
وليس فيه شيء : حرام ..
فكل حيوانات البحر : مباحة بدون استثناء ..
حيِّها ..
وميِّتها ..
لقول الله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ ..
قال ابن عباس رضي الله عنهما /
صيد البحر : ما أُخذ حيّاً ..
وطعامه : ما أُخذ ميتاً . ..
يعني : ما ألقاه البحر مثلاً ؛ أو طفا على ظهره ميتاً ..
يقال : إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان ..
وأن في البحر من أجناس الحيوانات وأنواعها أشياء ليست موجودة في البر ؛ وكلها حلال ..
مسألة /
هل يحل آدمي البحر ؟؟؟
قد يوجد أسماك تشبه الآدميين على شكل : أجمل الرجال وأجمل النساء ..
وقد قرأت قديماً : أنه موجود ..
وما يستبعد أنه كان موجوداً : ثم انقرض ..
والله أعلم ..
فعلى كل حالٍ القاعدة العامة : أن كل حيوانات البحر حلال . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 14 - 15 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلمةٍ نفيسة جداً /
قال تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..
فإياك أن تقول : هذا شيخ كبير نجلده مائة جلدة !!!
وهذا لم يتزوج !!!
وأما إذا تزوج : فالحجارة ..
فلا تقل : أرحمُهُ ..
بل قل : لا أرحمُهُ ..
لأن من هو أرحم مني : أمر بجلده ؛ ونهاني أن أرأف به ..
فقال : ﴿ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ..
فإذا قال / أجلدوه في بيته حتى لا يطلع عليه أحد !!!
قلنا :
قال تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ..
والذي شرع هذه الحدود : الله ؛ وهو أرحم من الخلق جميعاً ..
فهو أرحم : من الوالدة بولدها ..
لأن في إقامة الحدود : مصالح عظيمة لا تحصى ؛ ففيها ردع وتطهير . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 208 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يقول بعض الملحدين والزنادقة / إننا لو قطعنا يد السارق : لأصبح نصف الشعب مقطوعاً .. .
نقول / لو قطع واحدٌ : لارتدع الآلاف ..
ولَمَا كان هناك سرقة لكن ابن آدم ـ لقصور نظره ـ : ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل ..
وقال تعالى في قطاع الطريق : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ ﴾ ..
« إنما » أداة حصر ؛ يعني : ما جزاؤهم إلا هذا . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 209 ... 🌾🌾🌾
 
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