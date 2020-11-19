من درر السلف....الحلقة رقم 164

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين في مسألة غريبة جداً عليه رَحَمَات الله عليه /
أما البحري : فكلُّه حلال ..
وليس فيه شيء : حرام ..
فكل حيوانات البحر : مباحة بدون استثناء ..
حيِّها ..
وميِّتها ..
لقول الله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ ..
قال ابن عباس رضي الله عنهما /
صيد البحر : ما أُخذ حيّاً ..
وطعامه : ما أُخذ ميتاً . ..
يعني : ما ألقاه البحر مثلاً ؛ أو طفا على ظهره ميتاً ..
يقال : إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان ..
وأن في البحر من أجناس الحيوانات وأنواعها أشياء ليست موجودة في البر ؛ وكلها حلال ..
مسألة /
هل يحل آدمي البحر ؟؟؟
قد يوجد أسماك تشبه الآدميين على شكل : أجمل الرجال وأجمل النساء ..
وقد قرأت قديماً : أنه موجود ..
وما يستبعد أنه كان موجوداً : ثم انقرض ..
والله أعلم ..
فعلى كل حالٍ القاعدة العامة : أن كل حيوانات البحر حلال . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 14 - 15 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلمةٍ نفيسة جداً /
قال تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..
فإياك أن تقول : هذا شيخ كبير نجلده مائة جلدة !!!
وهذا لم يتزوج !!!
وأما إذا تزوج : فالحجارة ..
فلا تقل : أرحمُهُ ..
بل قل : لا أرحمُهُ ..
لأن من هو أرحم مني : أمر بجلده ؛ ونهاني أن أرأف به ..
فقال : ﴿ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ..
فإذا قال / أجلدوه في بيته حتى لا يطلع عليه أحد !!!
قلنا :
قال تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ..
والذي شرع هذه الحدود : الله ؛ وهو أرحم من الخلق جميعاً ..
فهو أرحم : من الوالدة بولدها ..
لأن في إقامة الحدود : مصالح عظيمة لا تحصى ؛ ففيها ردع وتطهير . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 208 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يقول بعض الملحدين والزنادقة / إننا لو قطعنا يد السارق : لأصبح نصف الشعب مقطوعاً .. .
نقول / لو قطع واحدٌ : لارتدع الآلاف ..
ولَمَا كان هناك سرقة لكن ابن آدم ـ لقصور نظره ـ : ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل ..
وقال تعالى في قطاع الطريق : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ ﴾ ..
« إنما » أداة حصر ؛ يعني : ما جزاؤهم إلا هذا . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 209 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين في مسألة غريبة جداً عليه رَحَمَات الله عليه /
أما البحري : فكلُّه حلال ..
وليس فيه شيء : حرام ..
فكل حيوانات البحر : مباحة بدون استثناء ..
حيِّها ..
وميِّتها ..
لقول الله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ ..
قال ابن عباس رضي الله عنهما /
صيد البحر : ما أُخذ حيّاً ..
وطعامه : ما أُخذ ميتاً . ..
يعني : ما ألقاه البحر مثلاً ؛ أو طفا على ظهره ميتاً ..
يقال : إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان ..
وأن في البحر من أجناس الحيوانات وأنواعها أشياء ليست موجودة في البر ؛ وكلها حلال ..
مسألة /
هل يحل آدمي البحر ؟؟؟
قد يوجد أسماك تشبه الآدميين على شكل : أجمل الرجال وأجمل النساء ..
وقد قرأت قديماً : أنه موجود ..
وما يستبعد أنه كان موجوداً : ثم انقرض ..
والله أعلم ..
فعلى كل حالٍ القاعدة العامة : أن كل حيوانات البحر حلال . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 15 ورقة / 14 - 15 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلمةٍ نفيسة جداً /
قال تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ ..
فإياك أن تقول : هذا شيخ كبير نجلده مائة جلدة !!!
وهذا لم يتزوج !!!
وأما إذا تزوج : فالحجارة ..
فلا تقل : أرحمُهُ ..
بل قل : لا أرحمُهُ ..
لأن من هو أرحم مني : أمر بجلده ؛ ونهاني أن أرأف به ..
فقال : ﴿ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ..
فإذا قال / أجلدوه في بيته حتى لا يطلع عليه أحد !!!
قلنا :
قال تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ..
والذي شرع هذه الحدود : الله ؛ وهو أرحم من الخلق جميعاً ..
فهو أرحم : من الوالدة بولدها ..
لأن في إقامة الحدود : مصالح عظيمة لا تحصى ؛ ففيها ردع وتطهير . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 208 ...
ومنها ...
وقال شيخنا أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يقول بعض الملحدين والزنادقة / إننا لو قطعنا يد السارق : لأصبح نصف الشعب مقطوعاً .. .
نقول / لو قطع واحدٌ : لارتدع الآلاف ..
ولَمَا كان هناك سرقة لكن ابن آدم ـ لقصور نظره ـ : ينظر إلى الحاضر ولا ينظر إلى المستقبل ..
وقال تعالى في قطاع الطريق : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ ﴾ ..
« إنما » أداة حصر ؛ يعني : ما جزاؤهم إلا هذا . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 14 ورقة / 209 ...