شرح مفصل لكيفية الدخول الي برنامج الميتاتريدر 4

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- sa
- الجنس
- أنثى
مرحبا
هناك نوعان من الحسابات 1- الحسابات المجانية 2- الحسابات المدفوعة
1- الحساب المجاني: تمنحك الشركة مبلغ 100 دولار حقيقي هدية يمكنك التعلم والتداول بها
2- الحساب المدفوع: يمكنك شحنه من اموالك
شاهد شرح طريقة فتح الحساب وتنزيل البرنامج اضغط
هناك نوعان من الحسابات 1- الحسابات المجانية 2- الحسابات المدفوعة
1- الحساب المجاني: تمنحك الشركة مبلغ 100 دولار حقيقي هدية يمكنك التعلم والتداول بها
2- الحساب المدفوع: يمكنك شحنه من اموالك
شاهد شرح طريقة فتح الحساب وتنزيل البرنامج اضغط