شرح مفصل لكيفية الدخول الي برنامج الميتاتريدر 4

ح

حميدة الخلق

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أوت 2020
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
40
محل الإقامة
sa
الجنس
أنثى
مرحبا
هناك نوعان من الحسابات 1- الحسابات المجانية 2- الحسابات المدفوعة
1- الحساب المجاني: تمنحك الشركة مبلغ 100 دولار حقيقي هدية يمكنك التعلم والتداول بها
2- الحساب المدفوع: يمكنك شحنه من اموالك
شاهد شرح طريقة فتح الحساب وتنزيل البرنامج اضغط

جاري التحميل...

yallaforex.ae
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top