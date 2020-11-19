أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 19-11-2020

ح

حميدة الخلق

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أوت 2020
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
40
محل الإقامة
sa
الجنس
أنثى
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 19-11-2020
سعر الذهب عيار 22. بنحو 205.98 ريال بما يعادل 54.92$
سعر الذهب عيار 21. بنحو 196.62 ريال بما يعادل 52.43$
سعر الذهب عيار 18. بنحو 168.53 ريال بما يعادل 44.94$
سعر الذهب عيار 14. بنحو 131.08 ريال بما يعادل 34.95$
سعر الذهب عيار 12. بنحو 112.35 ريال بما يعادل 29.96$
المصدر: موقع يلا فوركس
 
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