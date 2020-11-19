ليوناردو فيبوناتشي - عالم رياضيات

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نسب ارتداد فيبوناتشي - yallaforex.ae https://youtu.be/F76wpP0CAeU نسب ارتداد فيبوناتشي - يلا فوركس نسب ارتداد فيبوناتشي | الدرس 40 ليوناردو فيبوناتشي دا بيزا، هو عالم رياضيات في القرن الثالث عشر وطرح سؤالاً معروف بـ (لغز ال ...

ليوناردو فيبوناتشي (بيزا، 1175م - 1250م) هو عالم رياضيات إيطالي؛ من أبرز رياضياتي العصور الوسطى في أوروبا. كان يعرف فيما مضى باسم ليوناردو بيزانو (نسبة إلى مدينته بيزا)، كما كان يعرف باسم ليوناردو بيغولو (وتعني Bigollo المسافر)، لكن اسمه الحقيقي كان ليوناردو غيلييلمي (بالإيطالية: Leonardo Gulielmi) وقد اشتهر حديثا باسم فيبوناتشي، الذي يعني ابن بوناتشي (filius Bonaccio)، الاسم الذي تعلّق به بعد وفاته.عرف العالم فيبوناتشي بمساهمته في نشر "الأرقام العربية" في أوروبا، خاصة ضمن كتابه الذي نشره في القرن الثالث عشر بعنوان ليبر أباتشي (باللاتينية: Liber Abaci)؛ يترجم عنوان هذا الكتاب إلى كتاب الحساب. وكذلك عُرف بمتتالية فيبوناتشي التي سميت نسبة إليه، والتي ذكرها مثالاً في كتابه المذكور.كثيراً ما نسمع حديثاً عن متوالية فيبوناتشي والنسبة الذهبية المتعلقة بها دون أن نعرف بالتحديد ما هي هذه المتوالية، باختصار فإن متوالية فيبوناتشي هي متوالية أعداد طبيعية موجبة مرتبطة بعلاقة معينة مبدأها أن كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له في المتوالية.هذه المتوالية التي اكتشفها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي تبدأ بالأعداد كالتالي 1-1-2-3-5-8-13-21-34..إلخ وكما تلاحظ فإن كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين، كما أن هذه المتوالية تحوي نسبة عجيبة تسمى النسبة الذهبية حيث أن تقسيم كل عدد في المتوالية على العدد الذي قبله فإننا نقترب تدريجياً من الرقم 1.618 الذي يسمى الرقم الذهبي أو الرقم المقدس.النسبة الذهبية الخاصة بمتوالية فيبوناتشي تستعمل في مجالات شتى في مختلف الاختصاصات في العالم فالكثير من التحف المعمارية في العالم القديم تستعمل هذه النسبة بل وحتى قياسات جسم الإنسان مثل تقسيم طول الذراع على الساعد أو طول العين على عرضها وحتى أن هذه النسبة قد وجدت في الحمض النووي الخاص بالبشر.الفيبوناتشي في الأسواق الماليةالمصادر:استخدمت أرقام فيبوناتشي في تحليل الأسواق المالية، في استراتيجيات مثل ارتداد فيبوناتشي وفي خوارزميات االكمبيوتر مثل تقنية فيبوناتشي للبحث ‏(en)‏ وهيكلة بيانات تكدس فيبوناتشي ‏(en)‏. وهي تظهر أيضا في الترتيبات البيولوجية[4]، مثل تفريعات الأشجار، ترتيب الأوراق على الساق ‏(en)‏ وطرف الثمرة من الأناناس[5] وتفتح الخرشوف والسرخس غير المتجعد وترتيب مخروط الصنوبر ‏(en)‏[6].