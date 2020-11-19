الذهب - والمزيد من الإشارات السلبية! فماذا يحدث؟

GOLDحاولت أسعار الذهب يوم أمس تعويض بعض الخسائر، إلا انها توقفت امام مستويات المقاومة المتمركزة عند 1885 دولار والتي كانت تعتبر مستويات دعم مهمة خلال الأيام الماضية، هذا وكنا قد اصدرنا توصية لبيع الذهب خلال جلسة التداول المباشرة يوم أمس عند مستويات 1879 دولار لتصل الى معظم المستويات المستهدفة. في الوقت الحالي نبقي النظرة السلبية دون تغيير مع استمرار صمود منطقة المقاومة ذاتها، مع احتمالية استهداف مستويات 1850 دولار اليوم وحتى مستويات 1825 دولار قبيل نهاية هذا الأسبوع.شاهد شارت الذهب في الاسفلافتح حسابك الان وتداول في الذهبطريقة شحن حسابك بالفيزا