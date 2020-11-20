حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
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توقعات اليورو دولار 20/11/2020
اليورو مقابل الدولار نجح في الارتفاع بداية من 1.1815 ومازال السعر يواصل صعوده ويواجه اختبارا للمقاومة 1.1895 ومن المتوقع أن يحدث بيع قريبا من هذه المنطقة ليدخل السعر في موجة حركة جانبية
لكن إذا نجح السعر في اختراق المقاومة السابقة سوف يستمر الصعود إلي 1.1920
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اليورو مقابل الدولار نجح في الارتفاع بداية من 1.1815 ومازال السعر يواصل صعوده ويواجه اختبارا للمقاومة 1.1895 ومن المتوقع أن يحدث بيع قريبا من هذه المنطقة ليدخل السعر في موجة حركة جانبية
لكن إذا نجح السعر في اختراق المقاومة السابقة سوف يستمر الصعود إلي 1.1920
افتح حسابك وتداول في اليورو دولار
طريقة شحن حسابك بالفيزا