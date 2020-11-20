اسعار الذهب لهذا اليوم 2020-11-20

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
- المشاركات
- 14
- النقاط
- 3
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- sa
- الجنس
- أنثى
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
سعر الذهب عيار 24 قيراط
السعودية = 225.34 ريال
الامارات = 220.69 درهم
مصر = 937.50 جنيه
الكويت = 18.36 دينار
الاردن = 22.65 دينار
المغرب = 547.46 درهم
قطر = 218.76 ريال
الجزائر = 7,719.95 دينار
المصدر: موقع يلا فوركس
سعر الذهب عيار 24 قيراط
السعودية = 225.34 ريال
الامارات = 220.69 درهم
مصر = 937.50 جنيه
الكويت = 18.36 دينار
الاردن = 22.65 دينار
المغرب = 547.46 درهم
قطر = 218.76 ريال
الجزائر = 7,719.95 دينار
المصدر: موقع يلا فوركس