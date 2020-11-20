اسعار الذهب لهذا اليوم 2020-11-20

ح

حميدة الخلق

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21 أوت 2020
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اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
سعر الذهب عيار 24 قيراط
السعودية = 225.34 ريال
الامارات = 220.69 درهم
مصر = 937.50 جنيه
الكويت = 18.36 دينار
الاردن = 22.65 دينار
المغرب = 547.46 درهم
قطر = 218.76 ريال
الجزائر = 7,719.95 دينار

المصدر: موقع يلا فوركس
 
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