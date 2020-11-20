توقعات اليورو دولار 20/11/2020

اليورو مقابل الدولار نجح في الارتفاع بداية من 1.1815 ومازال السعر يواصل صعوده ويواجه اختبارا للمقاومة 1.1895 ومن المتوقع أن يحدث بيع قريبا من هذه المنطقة ليدخل السعر في موجة حركة جانبيةلكن إذا نجح السعر في اختراق المقاومة السابقة سوف يستمر الصعود إلي 1.1920افتح حسابك وتداول في اليورو دولارطريقة شحن حسابك بالفيزا