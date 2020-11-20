توقعات اليورو دولار 20/11/2020

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
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- محل الإقامة
- sa
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- أنثى
اليورو مقابل الدولار نجح في الارتفاع بداية من 1.1815 ومازال السعر يواصل صعوده ويواجه اختبارا للمقاومة 1.1895 ومن المتوقع أن يحدث بيع قريبا من هذه المنطقة ليدخل السعر في موجة حركة جانبية
لكن إذا نجح السعر في اختراق المقاومة السابقة سوف يستمر الصعود إلي 1.1920
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لكن إذا نجح السعر في اختراق المقاومة السابقة سوف يستمر الصعود إلي 1.1920
افتح حسابك وتداول في اليورو دولار
طريقة شحن حسابك بالفيزا