من درر السلف....الحلقة رقم 165

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا قال ( الرجل ) / أنت عليّ حرامٌ يخاطب زوجته ؛ فهذا لا يخلو من ثلاث حالات :
إما أن ينوي الطلاق ..
أو الظهار ..
أو اليمين ..
وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته / أنت علي حرام ونوى به الخبر دون الإنشاء ؛ فإننا نقول له : كذبت ؛ وليس بشيء ؛ لأنها حلال ..
كما لو قال : هذا الخبز عليَّ حرام ؛ يريد الخبر لا الإنشاء ..
فنقول : كذبت ..
هذا حلال لك أن تأكله ..
وإذا نوى الإنشاء أي : تحريمها ..
فهذا إن نوى به الطلاق : فهو طلاق ..
لأنه قابِلٌ لأن يكون : طلاقاً ..
وإن نوى به الظهار : فهو ظهار ..
وإن نوى به اليمين : فهو يمين . .. إلى آخره ..
🥀 يُنظر مع التفصيل / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 13 ورقة / 79 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في حديث وفيه /
ما أبكي شوقاً إلى جنتك ؛ ولا خوفاً من النار .. .
قال /
فإنها فلسفة صوفية، إشتهرت بها رابعة العدوية إن صحّ ذلك عنها ..
فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتها : رب ما عبدتك طمعاً في جنتك ؛ ولا خوفاً من نارك .. .
وهذا كلام لا يصدر إلا ممن : لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته ..
ولا شعر : بعظمته وجلاله ..
ولا بجوده وكرمه ..
وإلا لتعبده طمعاً فيما عنده : من نعيم مقيم ..
ومن ذلك : رؤيته تبارك وتعالى ..
وخوفاً مما أعدّه للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم ..
ومن ذلك : حرمانهم النظر إليه كما قال ( تعالى ) / ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ..
ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم العارفون بالله حقا - : لا يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية ..
بل يعبدونه : طمعاً في جنته - وكيف لا - وفيها أعلى ما تسْمُوا إليه النفس المؤمنة ؛ وهو النظر إليه سبحانه ..
ورهبةً من : ناره ..
ولم لا : وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك ..
ولهذا قال تعالى بعد ذكر نخبة من الأنبياء : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) ..
ولذلك : كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه ..
هذه كلمة سريعة حول تلك الجملة : العدوية التي إفتتن بها كثير من الخاصة فضلاً عن العامة ..
وهي في الواقع : كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ..
وكنت قرأت حولها : بحثاً فياضاً ممتعاً في تفسير العلامة إبن باديس فليراجعه من شاء زيادة بيان . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 02 ورقة / 426 - 427 حديث الترجمة / 998 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث ضعفه في لمس النساء قال /
فلا يحسن الإستدلال بالحديث على أن لمس النساء : ينقض الوضوء كما فعل إبن الجوزي في التحقيق ج 01 ورقة / 113 وذلك لأمور ..
أولاً : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة ..
ثانياً : أنه لوصح سنده فليس فيه أن الأمر بالوضوء ؛ إنما كان من أجل اللمس ..
بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئاً قبل الأمر حتى يقال : إنتفض باللمس ..
بل يحتمل : أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقاً للحديث الآخر الصحيح بلفظ : ( ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له ) ..
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع كما بينته في تخريج المختارة رقم / 07 ..
ثالثاً : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ؛ فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ؛ لأن الحالة التي وصفها هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء لا من أجل مطلق اللمس ..
ومع الإحتمال : يسقط الاستدلال ..
والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها : لا ينقض الوضوء ؛ سواء كان بشهو ة أو بغير شهو ة ..
وذلك لعدم : قيام دليل صحيح على ذلك ..
بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم : ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) ..
أخرجه أبو داود وغيره وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أبي داود .. ..
وتقبيل المرأة إنما يكون : مقروناً بالشهو ة عادة . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة أيضاً ج 02 ورقة / 428 - 429 تحت حديث الترجمة / 1000 ... 🌾🌾🌾
 
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