من درر السلف....الحلقة رقم 165

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...وقال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإذا قال ( الرجل ) / أنت عليّ حرامٌ يخاطب زوجته ؛ فهذا لا يخلو من ثلاث حالات :إما أن ينوي الطلاق ..أو الظهار ..أو اليمين ..وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته / أنت علي حرام ونوى به الخبر دون الإنشاء ؛ فإننا نقول له : كذبت ؛ وليس بشيء ؛ لأنها حلال ..كما لو قال : هذا الخبز عليَّ حرام ؛ يريد الخبر لا الإنشاء ..فنقول : كذبت ..هذا حلال لك أن تأكله ..وإذا نوى الإنشاء أي : تحريمها ..فهذا إن نوى به الطلاق : فهو طلاق ..لأنه قابِلٌ لأن يكون : طلاقاً ..وإن نوى به الظهار : فهو ظهار ..وإن نوى به اليمين : فهو يمين . .. إلى آخره ..يُنظر مع التفصيل / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 13 ورقة / 79 ...ومنها ...قال العلاّمة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في حديث وفيه /ما أبكي شوقاً إلى جنتك ؛ ولا خوفاً من النار .. .قال /فإنها فلسفة صوفية، إشتهرت بها رابعة العدوية إن صحّ ذلك عنها ..فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتها : رب ما عبدتك طمعاً في جنتك ؛ ولا خوفاً من نارك .. .وهذا كلام لا يصدر إلا ممن : لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته ..ولا شعر : بعظمته وجلاله ..ولا بجوده وكرمه ..وإلا لتعبده طمعاً فيما عنده : من نعيم مقيم ..ومن ذلك : رؤيته تبارك وتعالى ..وخوفاً مما أعدّه للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم ..ومن ذلك : حرمانهم النظر إليه كما قال ( تعالى ) / ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ..ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم العارفون بالله حقا - : لا يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية ..بل يعبدونه : طمعاً في جنته - وكيف لا - وفيها أعلى ما تسْمُوا إليه النفس المؤمنة ؛ وهو النظر إليه سبحانه ..ورهبةً من : ناره ..ولم لا : وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك ..ولهذا قال تعالى بعد ذكر نخبة من الأنبياء : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) ..ولذلك : كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه ..هذه كلمة سريعة حول تلك الجملة : العدوية التي إفتتن بها كثير من الخاصة فضلاً عن العامة ..وهي في الواقع : كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ..وكنت قرأت حولها : بحثاً فياضاً ممتعاً في تفسير العلامة إبن باديس فليراجعه من شاء زيادة بيان . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 02 ورقة / 426 - 427 حديث الترجمة / 998 ...ومنها ...وقال المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث ضعفه في لمس النساء قال /فلا يحسن الإستدلال بالحديث على أن لمس النساء : ينقض الوضوء كما فعل إبن الجوزي في التحقيق ج 01 ورقة / 113 وذلك لأمور ..أولاً : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة ..ثانياً : أنه لوصح سنده فليس فيه أن الأمر بالوضوء ؛ إنما كان من أجل اللمس ..بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئاً قبل الأمر حتى يقال : إنتفض باللمس ..بل يحتمل : أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقاً للحديث الآخر الصحيح بلفظ : ( ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له ) ..أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع كما بينته في تخريج المختارة رقم / 07 ..ثالثاً : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ؛ فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ؛ لأن الحالة التي وصفها هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء لا من أجل مطلق اللمس ..ومع الإحتمال : يسقط الاستدلال ..والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها : لا ينقض الوضوء ؛ سواء كان بشهو ة أو بغير شهو ة ..وذلك لعدم : قيام دليل صحيح على ذلك ..بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم : ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) ..أخرجه أبو داود وغيره وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أبي داود .. ..وتقبيل المرأة إنما يكون : مقروناً بالشهو ة عادة . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة أيضاً ج 02 ورقة / 428 - 429 تحت حديث الترجمة / 1000 ...