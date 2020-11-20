من درر السلف....الحلقة رقم 165

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا قال ( الرجل ) / أنت عليّ حرامٌ يخاطب زوجته ؛ فهذا لا يخلو من ثلاث حالات :
إما أن ينوي الطلاق ..
أو الظهار ..
أو اليمين ..
وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته / أنت علي حرام ونوى به الخبر دون الإنشاء ؛ فإننا نقول له : كذبت ؛ وليس بشيء ؛ لأنها حلال ..
كما لو قال : هذا الخبز عليَّ حرام ؛ يريد الخبر لا الإنشاء ..
فنقول : كذبت ..
هذا حلال لك أن تأكله ..
وإذا نوى الإنشاء أي : تحريمها ..
فهذا إن نوى به الطلاق : فهو طلاق ..
لأنه قابِلٌ لأن يكون : طلاقاً ..
وإن نوى به الظهار : فهو ظهار ..
وإن نوى به اليمين : فهو يمين . .. إلى آخره ..
يُنظر مع التفصيل / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 13 ورقة / 79 ...
ومنها ...
قال العلاّمة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في حديث وفيه /
ما أبكي شوقاً إلى جنتك ؛ ولا خوفاً من النار .. .
قال /
فإنها فلسفة صوفية، إشتهرت بها رابعة العدوية إن صحّ ذلك عنها ..
فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتها : رب ما عبدتك طمعاً في جنتك ؛ ولا خوفاً من نارك .. .
وهذا كلام لا يصدر إلا ممن : لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته ..
ولا شعر : بعظمته وجلاله ..
ولا بجوده وكرمه ..
وإلا لتعبده طمعاً فيما عنده : من نعيم مقيم ..
ومن ذلك : رؤيته تبارك وتعالى ..
وخوفاً مما أعدّه للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم ..
ومن ذلك : حرمانهم النظر إليه كما قال ( تعالى ) / ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ..
ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم العارفون بالله حقا - : لا يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية ..
بل يعبدونه : طمعاً في جنته - وكيف لا - وفيها أعلى ما تسْمُوا إليه النفس المؤمنة ؛ وهو النظر إليه سبحانه ..
ورهبةً من : ناره ..
ولم لا : وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك ..
ولهذا قال تعالى بعد ذكر نخبة من الأنبياء : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) ..
ولذلك : كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه ..
هذه كلمة سريعة حول تلك الجملة : العدوية التي إفتتن بها كثير من الخاصة فضلاً عن العامة ..
وهي في الواقع : كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ..
وكنت قرأت حولها : بحثاً فياضاً ممتعاً في تفسير العلامة إبن باديس فليراجعه من شاء زيادة بيان . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 02 ورقة / 426 - 427 حديث الترجمة / 998 ...
ومنها ...
وقال المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث ضعفه في لمس النساء قال /
فلا يحسن الإستدلال بالحديث على أن لمس النساء : ينقض الوضوء كما فعل إبن الجوزي في التحقيق ج 01 ورقة / 113 وذلك لأمور ..
أولاً : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة ..
ثانياً : أنه لوصح سنده فليس فيه أن الأمر بالوضوء ؛ إنما كان من أجل اللمس ..
بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئاً قبل الأمر حتى يقال : إنتفض باللمس ..
بل يحتمل : أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقاً للحديث الآخر الصحيح بلفظ : ( ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له ) ..
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع كما بينته في تخريج المختارة رقم / 07 ..
ثالثاً : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ؛ فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ؛ لأن الحالة التي وصفها هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء لا من أجل مطلق اللمس ..
ومع الإحتمال : يسقط الاستدلال ..
والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها : لا ينقض الوضوء ؛ سواء كان بشهو ة أو بغير شهو ة ..
وذلك لعدم : قيام دليل صحيح على ذلك ..
بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم : ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) ..
أخرجه أبو داود وغيره وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أبي داود .. ..
وتقبيل المرأة إنما يكون : مقروناً بالشهو ة عادة . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة أيضاً ج 02 ورقة / 428 - 429 تحت حديث الترجمة / 1000 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا قال ( الرجل ) / أنت عليّ حرامٌ يخاطب زوجته ؛ فهذا لا يخلو من ثلاث حالات :
إما أن ينوي الطلاق ..
أو الظهار ..
أو اليمين ..
وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته / أنت علي حرام ونوى به الخبر دون الإنشاء ؛ فإننا نقول له : كذبت ؛ وليس بشيء ؛ لأنها حلال ..
كما لو قال : هذا الخبز عليَّ حرام ؛ يريد الخبر لا الإنشاء ..
فنقول : كذبت ..
هذا حلال لك أن تأكله ..
وإذا نوى الإنشاء أي : تحريمها ..
فهذا إن نوى به الطلاق : فهو طلاق ..
لأنه قابِلٌ لأن يكون : طلاقاً ..
وإن نوى به الظهار : فهو ظهار ..
وإن نوى به اليمين : فهو يمين . .. إلى آخره ..
يُنظر مع التفصيل / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 13 ورقة / 79 ...
ومنها ...
قال العلاّمة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في حديث وفيه /
ما أبكي شوقاً إلى جنتك ؛ ولا خوفاً من النار .. .
قال /
فإنها فلسفة صوفية، إشتهرت بها رابعة العدوية إن صحّ ذلك عنها ..
فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتها : رب ما عبدتك طمعاً في جنتك ؛ ولا خوفاً من نارك .. .
وهذا كلام لا يصدر إلا ممن : لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته ..
ولا شعر : بعظمته وجلاله ..
ولا بجوده وكرمه ..
وإلا لتعبده طمعاً فيما عنده : من نعيم مقيم ..
ومن ذلك : رؤيته تبارك وتعالى ..
وخوفاً مما أعدّه للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم ..
ومن ذلك : حرمانهم النظر إليه كما قال ( تعالى ) / ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ..
ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم العارفون بالله حقا - : لا يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية ..
بل يعبدونه : طمعاً في جنته - وكيف لا - وفيها أعلى ما تسْمُوا إليه النفس المؤمنة ؛ وهو النظر إليه سبحانه ..
ورهبةً من : ناره ..
ولم لا : وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك ..
ولهذا قال تعالى بعد ذكر نخبة من الأنبياء : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) ..
ولذلك : كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه ..
هذه كلمة سريعة حول تلك الجملة : العدوية التي إفتتن بها كثير من الخاصة فضلاً عن العامة ..
وهي في الواقع : كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ..
وكنت قرأت حولها : بحثاً فياضاً ممتعاً في تفسير العلامة إبن باديس فليراجعه من شاء زيادة بيان . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 02 ورقة / 426 - 427 حديث الترجمة / 998 ...
ومنها ...
وقال المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى تحت حديث ضعفه في لمس النساء قال /
فلا يحسن الإستدلال بالحديث على أن لمس النساء : ينقض الوضوء كما فعل إبن الجوزي في التحقيق ج 01 ورقة / 113 وذلك لأمور ..
أولاً : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة ..
ثانياً : أنه لوصح سنده فليس فيه أن الأمر بالوضوء ؛ إنما كان من أجل اللمس ..
بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئاً قبل الأمر حتى يقال : إنتفض باللمس ..
بل يحتمل : أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقاً للحديث الآخر الصحيح بلفظ : ( ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له ) ..
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع كما بينته في تخريج المختارة رقم / 07 ..
ثالثاً : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ؛ فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ؛ لأن الحالة التي وصفها هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء لا من أجل مطلق اللمس ..
ومع الإحتمال : يسقط الاستدلال ..
والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها : لا ينقض الوضوء ؛ سواء كان بشهو ة أو بغير شهو ة ..
وذلك لعدم : قيام دليل صحيح على ذلك ..
بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم : ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) ..
أخرجه أبو داود وغيره وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أبي داود .. ..
وتقبيل المرأة إنما يكون : مقروناً بالشهو ة عادة . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الضعيفة أيضاً ج 02 ورقة / 428 - 429 تحت حديث الترجمة / 1000 ...