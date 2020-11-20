خروج النيكوتين من الجسم ,اهم الامور التي يجب عليك معرفتها

ما هو انسحاب النيكوتين؟عقار النيكوتين، المرتبط عادةً بالتبغ، هو ما يجعل التدخين إدمانًا، ويمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من التأثيرات على الدماغ ، مثل:تحسين المزاجتقليل الاكتئابتقليل التهيجتعزيز التركيز والذاكرة قصيرة المدىخلق شعور بالرفاهيةتقليل الشهيةويمكن أن يؤدي النيكوتين إلى الإدمان مثل المخدرات الأخرى، بما في ذلك الكحول والكوكايين والمورفين.بالإضافة إلى النيكوتين ، يُعتقد أن التبغ يحتوي على حوالي 70 مادة مسرطنة، ويمكن أن تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى الإصابة بأمراض مرتبطة بالتدخين مثل سرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.في محاولة لمنع هذه الأمراض ، يحاول ملايين المدخنين الإقلاع عن التدخين كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويقول 68 في المائة من مصدر موثوق للمدخنين إنهم يريدون الإقلاع عن التدخين تمامًا، اعتبارًا من عام 2015.يزيد انسحاب النيكوتين من صعوبة الإقلاع عن التدخين، تابع القراءة لمعرفة كيفية إدارة الأعراض التي تحدث عندما تتوقف عن استخدام هذه المادة المسببة للإدمان.يمكن أن تبدأ أعراض انسحاب النيكوتين في غضون 30 دقيقة من آخر استخدام للتبغ وستعتمد على مستوى إدمانك. ستؤثر عوامل مثل المدة التي استخدمت فيها التبغ ومقدار التبغ الذي تستخدمه يوميًا في شدة الأعراض.تشمل أعراض انسحاب النيكوتين للمدخنين ما يلي:الرغبة الشديدة في النيكوتينوخز في اليدين والقدمينالتعرقالغثيان والمغص البطنيالإمساك والغازاتالصداعإلتهاب الحلقالأرقصعوبة في التركيزالقلقكآبةزيادة الوزنكيف يتم علاج انسحاب النيكوتين؟إذا قررت الإقلاع عن التدخين ، فاتصل بطبيبك لمناقشة طرق إدارة أعراض الانسحاب، فهو قادر على تزويدك بإمكانية الوصول إلى الأدوية الموصوفة أو معلومات حول مجموعات الدعم في مجتمعك.كيف يعتبر الصبار مفيدًا للشعر؟يُعتقد أن الصبار يعمل بشكل رئيسي بسبب محتوياته ، والتي تشمل:الفيتاميناتالأحماض الأمينية الأساسيةالمعادن؛ مثل النحاس والزنك، والتي تعتبر مهمة لنمو الشعرالمنشطات النباتيةأحماض دهنيةالصبار منتج طبيعي ولا يحمل سوى القليل من المخاطر حتى يتمكن الناس من تجربته بأمان على الرغم من عدم وجود إجماع علمي.قد يكون الصبار مفيدًا لصحة الجلد والشعر ، ويمكن استخدامه موضعياً، ويعد استخدام الصبار في علاج التهاب الجلد الدهني أحد فوائده المزعومة للعناية بالشعر التي تمت دراستها.التهاب الجلد الدهني (SD) هو مرض جلدي يتسبب في ظهور طفح جلدي أحمر مائل للوردي وقشور قشرية صفراء-بيضاء على سطح الجلد ، والتي قد تكون أيضًا منتفخة ودهنية. كثيرا ما يتطور SD على الوجه وفروة الرأس. عندما يصاب الأطفال بالتهاب في فروة الرأس ، يطلق عليه اسم غطاء المهد.وجدت إحدى الدراسات أن العلاج بالصبار أدى إلى انخفاض كبير في الحكة والقشور وحجم المنطقة المصابة بالـ SD. نظرًا لأن SD ، في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر مؤقتًا ، فهذا أحد الاستخدامات الواضحة للصبار لنمو الشعر.أيضًا ، هناك تكهنات بأنه نظرًا لأن الصبار يساهم في فروة رأس صحية، وهو أمر مهم لنمو الشعر الصحي.هل يتفاعل أنواع الشعر؛ مثل الشعر المجعد بشكل مختلف؟يمكن أن يستفيد الشعر الأفريقي الأمريكي من خصائص ترطيب الألوة فيرا، ويتطلب كل نوع من أنواع الشعر نوعًا خاصًا من العناية.الحب المشروط؛ ما هو؟أحد أخطر المشاعر هو مفهوم الحب غير المشروط؛ فلقد تم بيعها ولطالما تذكرها أي منا، وكل شيء في الخيال يعتمد عليه، وهو مفهوم متأصل في العالم لدرجة أن أولئك الذين لا يؤمنون به يعتبرون حزينين أو مشوهين إلى حد ما، والحب الحقيقي غير المشروط هو الشيء الذي من المفترض أن يتطلع إليه كل الناس، وإذا لم تتمكن من العثور عليه، فأنت تفتقد إلى شيء مهم للغاية - على الأقل ، فيما يتعلق بالقصة، والحقيقة هي أنه لا يوجد شيء اسمه الحب غير المشروط.الحب موجود ، لكنه مشروطتبدو العبارة السابقة ساخرة.. أليس كذلك؟ربما تجعلك فكرة رفض الحب غير المشروط حزينًا، لكي نكون منصفين، فإن معظم الأشخاص الذين يرفضون هذا النوع من الأفكار متشائمون للغاية، وما يحاول صناع الأفلام بيعه هو فكرة أن الحب غير موجود على الإطلاق، وسواء كنت تعتقد أنه شيء روحي أو رومانسي أو مجرد مجموعة من المواد الكيميائية، فإن الحب شيء حقيقي؛ فالحب رائع وهو بالتأكيد يستحق البحث عنه، لكن الشيء المثير للمشاكل هو فكرة أن الحب بطريقة ما يجب أن يكون بدون شروط.أولاً وقبل كل شيء،؛ إما أن تفعل شيئًا أو لا تفعله، يمكنك أن تحب شخصًا ما حقًا، أو لا يمكنك أن تحب شخصًا ما، هناك أشياء من شأنها أن تجعل حتى أكثر الأشخاص رومانسية يقعون في حب شخص آخر؛ تخيل أكثر شيء مرعب يمكنك تخيله، ثم تخيل أن من تحب فعل ذلك.... هل لا يزال بإمكانك النظر إليهم في الوجه؟ هل ما زلت تحبهم؟ إذا فعلت ذلك، فأي نوع من الوحش ستكون؟ هذا ليس حبًا - هذا إخلاص مستعبد، وهذا ليس جيدًا أبدًا.هل تناول النعناع آمن أثناء الحمل؟يستخدم النعناع كعنصر أساسي في الصيف في العديد من المنازل وهو مفيد للغاية في التغلب على حرارة الصيف التي لا تطاق، وله العديد من الخصائص الطبية والشفائية التي يستخدمها البشر على مر العصور؛ فالنعناع له نكهة عطرية قوية ويستخدم في العديد من أشكال الطهي أيضًا، ولا يوجد خطر جسيم في تناول أوراق النعناع أثناء الحمل؛ لأنه قد يوفر العديد من الفوائد للحوامل.الغثيان شائع جدًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويمكن أن يساعدك مضغ بعض أوراق النعناع على التخلص من الغثيان، ولكن إذا كنت لا تستطيعين تحمل رائحة النعناع، فعليك الامتناع عن تناول أوراق النعناع.ستحاربين كثيرًا مع مشاكل الجهاز الهضمي أثناء الحمل، ويمكن أن يساعدك تناول أوراق النعناع على تهدئة المعدة والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، ومع ذلك، تجنبي إذا كنت تعانين من مشاكل ارتجاع المريء.يمكنكِ قراءة المزيد عن النعناع أثناء الحمل عن طريق قراءة هذه