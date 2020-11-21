من درر السلف....الحلقة رقم 166

الحمد لله ...ومن الدرر النفيسة الحسان ...منها ...فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال /قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم /( يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ : إقْرَأ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا ) . ..رواه أبو داود في السنن وقال العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود ج 01 ورقة / 275 حديث رقم / 1300 / حسـن صحيح . ..قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له على هذا الحديث ( وإن كان هذا رأيه ) /واعلم أن المراد بقوله : ( صاحب القرآن )،حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتابالله ) ..أي : أحفظهم ..فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو : على حسب الحفظ في الدنيا ؛ وليس على حسب قراءته يومئذ ؛ وإستكثاره منها كما توهم بعضهم ..ففيه فضيلة ظاهرة : لحافظ القرآن ..لكن بشرط : أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى ؛ وليس للدنيا والدرهم والدينار ..وإلا : فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أكثر منافقي أمتي قراؤها ) . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 05 ورقة / 284 تحت حديث الترجمة رقم / 2240 ...ومنها ...وقال العلاّمة محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( بَابُ كَيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ )( يُقَالُ ) أَيْ : عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ..( لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ ) أَيْ : مَنْ يُلَازِمُهُ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَمَلِ ؛ لَا مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ..( اقْرَأْ وَارْتَقِ ) أَيْ : إِلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ أَوْ مَرَاتِبِ الْقُرَبِ ..( وَرَتِّلْ ) أَيْ : لَا تَسْتَعْجِلْ فِي قِرَاءَتِكَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي هِيَ لِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَالشُّهُودِ الْأَكْبَرِ كَعِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ ..( كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ ) أَيْ : فِي قِرَاءَتِكَ ..وَفِيهِ إِشَارَةٌ : إِلَى أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى وَفْقِ الْأَعْمَالِ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً ..( فِي الدُّنْيَا ) : مِنْ تَجْوِيدِ الْحُرُوفِ ؛ وَمَعْرِفَةِ الْوُقُوفِ ..( فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ) ..وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ : أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتٍ الْقُرْآنِ ..وَجَاءَ فِي حَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ : فَلَيْسَ فَوْقَهُ دَرَجَةٌ ..فَالْقُرَّاءُ : يَتَصَاعَدُونَ بِقَدْرِهَا ..قَالَ الدَّانِيُّ /وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَدَدَ آيِ الْقُرْآنِ : سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ ..ثُمَّ إخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ : فَقِيلَ وَمِائَتَا آيَةٍ وَأَرْبَعُ آيَاتٍ ..وَقِيلَ : وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ..وَقِيلَ : وَتِسْعَ عَشْرَةَ ..وَقِيلَ : وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ..وَقِيلَ : وَسِتٌّ وَثَلَاثُونَ . ..إنْتَهَى ..وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَابُ الْأَعْظَمُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ . ..أنظره / عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج 04 ورقة / 237 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ / إِنَّ مَنْ عَمِلَ بِالْقُرْآنِ : فَكَأَنَّهُ يَقْرَؤُهُ دَائِمًا وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ ..وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِالْقُرْآن : فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهُ وَإِنْ قَرَأَهُ دَائِمًا ..وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ) ..فَمُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ وَالْحِفْظِ : لَا يُعْتَبَرُ إعْتِبَارًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَرَاتِبُ الْعَلِيَّةُ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ . ..أنظره / عون المعبود ج 04 ورقة / 238 ...