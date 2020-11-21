من درر السلف....الحلقة رقم 166

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر النفيسة الحسان ...

🥀🥀 منها ...
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال /
قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم /
( يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ : إقْرَأ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا ) . ..
رواه أبو داود في السنن وقال العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود ج 01 ورقة / 275 حديث رقم / 1300 / حسـن صحيح . ..

قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له على هذا الحديث ( وإن كان هذا رأيه ) /
واعلم أن المراد بقوله : ( صاحب القرآن )
،حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
الله ) ..
أي : أحفظهم ..
فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو : على حسب الحفظ في الدنيا ؛ وليس على حسب قراءته يومئذ ؛ وإستكثاره منها كما توهم بعضهم ..
ففيه فضيلة ظاهرة : لحافظ القرآن ..
لكن بشرط : أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى ؛ وليس للدنيا والدرهم والدينار ..
وإلا : فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أكثر منافقي أمتي قراؤها ) . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 05 ورقة / 284 تحت حديث الترجمة رقم / 2240 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( بَابُ كَيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ )
( يُقَالُ ) أَيْ : عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ..
( لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ ) أَيْ : مَنْ يُلَازِمُهُ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَمَلِ ؛ لَا مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ..
( اقْرَأْ وَارْتَقِ ) أَيْ : إِلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ أَوْ مَرَاتِبِ الْقُرَبِ ..
( وَرَتِّلْ ) أَيْ : لَا تَسْتَعْجِلْ فِي قِرَاءَتِكَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي هِيَ لِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَالشُّهُودِ الْأَكْبَرِ كَعِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ ..
( كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ ) أَيْ : فِي قِرَاءَتِكَ ..
وَفِيهِ إِشَارَةٌ : إِلَى أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى وَفْقِ الْأَعْمَالِ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً ..
( فِي الدُّنْيَا ) : مِنْ تَجْوِيدِ الْحُرُوفِ ؛ وَمَعْرِفَةِ الْوُقُوفِ ..
( فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ) ..
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ : أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتٍ الْقُرْآنِ ..
وَجَاءَ فِي حَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ : فَلَيْسَ فَوْقَهُ دَرَجَةٌ ..
فَالْقُرَّاءُ : يَتَصَاعَدُونَ بِقَدْرِهَا ..
قَالَ الدَّانِيُّ /
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَدَدَ آيِ الْقُرْآنِ : سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ ..
ثُمَّ إخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ : فَقِيلَ وَمِائَتَا آيَةٍ وَأَرْبَعُ آيَاتٍ ..
وَقِيلَ : وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ..
وَقِيلَ : وَتِسْعَ عَشْرَةَ ..
وَقِيلَ : وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ..
وَقِيلَ : وَسِتٌّ وَثَلَاثُونَ . ..إنْتَهَى ..
وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَابُ الْأَعْظَمُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ . ..
🥀 أنظره / عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج 04 ورقة / 237 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ / إِنَّ مَنْ عَمِلَ بِالْقُرْآنِ : فَكَأَنَّهُ يَقْرَؤُهُ دَائِمًا وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ ..
وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِالْقُرْآن : فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهُ وَإِنْ قَرَأَهُ دَائِمًا ..
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ) ..
فَمُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ وَالْحِفْظِ : لَا يُعْتَبَرُ إعْتِبَارًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَرَاتِبُ الْعَلِيَّةُ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ . ..
🥀 أنظره / عون المعبود ج 04 ورقة / 238 ... 🌾🌾🌾
 
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