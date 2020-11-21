من درر السلف....الحلقة رقم 166

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر النفيسة الحسان ...
منها ...
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال /
قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم /
( يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ : إقْرَأ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا ) . ..
رواه أبو داود في السنن وقال العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود ج 01 ورقة / 275 حديث رقم / 1300 / حسـن صحيح . ..
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له على هذا الحديث ( وإن كان هذا رأيه ) /
واعلم أن المراد بقوله : ( صاحب القرآن )
،حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
الله ) ..
أي : أحفظهم ..
فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو : على حسب الحفظ في الدنيا ؛ وليس على حسب قراءته يومئذ ؛ وإستكثاره منها كما توهم بعضهم ..
ففيه فضيلة ظاهرة : لحافظ القرآن ..
لكن بشرط : أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى ؛ وليس للدنيا والدرهم والدينار ..
وإلا : فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أكثر منافقي أمتي قراؤها ) . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 05 ورقة / 284 تحت حديث الترجمة رقم / 2240 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( بَابُ كَيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ )
( يُقَالُ ) أَيْ : عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ..
( لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ ) أَيْ : مَنْ يُلَازِمُهُ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَمَلِ ؛ لَا مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ..
( اقْرَأْ وَارْتَقِ ) أَيْ : إِلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ أَوْ مَرَاتِبِ الْقُرَبِ ..
( وَرَتِّلْ ) أَيْ : لَا تَسْتَعْجِلْ فِي قِرَاءَتِكَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي هِيَ لِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَالشُّهُودِ الْأَكْبَرِ كَعِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ ..
( كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ ) أَيْ : فِي قِرَاءَتِكَ ..
وَفِيهِ إِشَارَةٌ : إِلَى أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى وَفْقِ الْأَعْمَالِ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً ..
( فِي الدُّنْيَا ) : مِنْ تَجْوِيدِ الْحُرُوفِ ؛ وَمَعْرِفَةِ الْوُقُوفِ ..
( فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ) ..
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ : أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتٍ الْقُرْآنِ ..
وَجَاءَ فِي حَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ : فَلَيْسَ فَوْقَهُ دَرَجَةٌ ..
فَالْقُرَّاءُ : يَتَصَاعَدُونَ بِقَدْرِهَا ..
قَالَ الدَّانِيُّ /
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَدَدَ آيِ الْقُرْآنِ : سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ ..
ثُمَّ إخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ : فَقِيلَ وَمِائَتَا آيَةٍ وَأَرْبَعُ آيَاتٍ ..
وَقِيلَ : وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ..
وَقِيلَ : وَتِسْعَ عَشْرَةَ ..
وَقِيلَ : وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ..
وَقِيلَ : وَسِتٌّ وَثَلَاثُونَ . ..إنْتَهَى ..
وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَابُ الْأَعْظَمُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ . ..
أنظره / عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج 04 ورقة / 237 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ / إِنَّ مَنْ عَمِلَ بِالْقُرْآنِ : فَكَأَنَّهُ يَقْرَؤُهُ دَائِمًا وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ ..
وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِالْقُرْآن : فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهُ وَإِنْ قَرَأَهُ دَائِمًا ..
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ) ..
فَمُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ وَالْحِفْظِ : لَا يُعْتَبَرُ إعْتِبَارًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَرَاتِبُ الْعَلِيَّةُ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ . ..
أنظره / عون المعبود ج 04 ورقة / 238 ...
ومن الدرر النفيسة الحسان ...
منها ...
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال /
قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم /
( يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ : إقْرَأ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا ) . ..
رواه أبو داود في السنن وقال العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في صحيح أبي داود ج 01 ورقة / 275 حديث رقم / 1300 / حسـن صحيح . ..
قال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له على هذا الحديث ( وإن كان هذا رأيه ) /
واعلم أن المراد بقوله : ( صاحب القرآن )
،حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
الله ) ..
أي : أحفظهم ..
فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو : على حسب الحفظ في الدنيا ؛ وليس على حسب قراءته يومئذ ؛ وإستكثاره منها كما توهم بعضهم ..
ففيه فضيلة ظاهرة : لحافظ القرآن ..
لكن بشرط : أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى ؛ وليس للدنيا والدرهم والدينار ..
وإلا : فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أكثر منافقي أمتي قراؤها ) . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 05 ورقة / 284 تحت حديث الترجمة رقم / 2240 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( بَابُ كَيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ )
( يُقَالُ ) أَيْ : عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ..
( لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ ) أَيْ : مَنْ يُلَازِمُهُ بِالتِّلَاوَةِ وَالْعَمَلِ ؛ لَا مَنْ يَقْرَؤُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ..
( اقْرَأْ وَارْتَقِ ) أَيْ : إِلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ أَوْ مَرَاتِبِ الْقُرَبِ ..
( وَرَتِّلْ ) أَيْ : لَا تَسْتَعْجِلْ فِي قِرَاءَتِكَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي هِيَ لِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَالشُّهُودِ الْأَكْبَرِ كَعِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ ..
( كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ ) أَيْ : فِي قِرَاءَتِكَ ..
وَفِيهِ إِشَارَةٌ : إِلَى أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى وَفْقِ الْأَعْمَالِ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً ..
( فِي الدُّنْيَا ) : مِنْ تَجْوِيدِ الْحُرُوفِ ؛ وَمَعْرِفَةِ الْوُقُوفِ ..
( فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ) ..
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ : أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتٍ الْقُرْآنِ ..
وَجَاءَ فِي حَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ : فَلَيْسَ فَوْقَهُ دَرَجَةٌ ..
فَالْقُرَّاءُ : يَتَصَاعَدُونَ بِقَدْرِهَا ..
قَالَ الدَّانِيُّ /
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَدَدَ آيِ الْقُرْآنِ : سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ ..
ثُمَّ إخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ : فَقِيلَ وَمِائَتَا آيَةٍ وَأَرْبَعُ آيَاتٍ ..
وَقِيلَ : وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ..
وَقِيلَ : وَتِسْعَ عَشْرَةَ ..
وَقِيلَ : وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ..
وَقِيلَ : وَسِتٌّ وَثَلَاثُونَ . ..إنْتَهَى ..
وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَابُ الْأَعْظَمُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ . ..
أنظره / عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج 04 ورقة / 237 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ / إِنَّ مَنْ عَمِلَ بِالْقُرْآنِ : فَكَأَنَّهُ يَقْرَؤُهُ دَائِمًا وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ ..
وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِالْقُرْآن : فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهُ وَإِنْ قَرَأَهُ دَائِمًا ..
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ) ..
فَمُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ وَالْحِفْظِ : لَا يُعْتَبَرُ إعْتِبَارًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَرَاتِبُ الْعَلِيَّةُ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ . ..
أنظره / عون المعبود ج 04 ورقة / 238 ...