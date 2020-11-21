نصائح شركة الوفاء لخدمات التنظيف

بالتأكيد جميع المنازل تحتوى على مفروشات و كل ربة منزل تبحث عن افضل واضمن الطرق التى تعمل على اتباعها من أجل تنظيف مفروشات لديها بالمنزل بالاضافة الى انهم ايضا يعملون على البحث عن طرق ليست مكلفة بل تناسب ميزانية المنزل ولان شركة صقر البشاير تعمل دائما على مساعدة الجميع بقدر الإمكان سوف تساعدك فى معرفة كيفية تنظيف كل من الكنب والسجاد والموكيت والستائرنصائح لتنظيف السجادالجدير بالذكر ان اغلب الافراد الان يقوموا بأستخدام السجاد بدلا من الموكيت نظرا لمظهره المميز والانيق لذلك أولا سوف نقدم لك نصائح لتنظيف المفروشات المنزلية، اولاً طرق تنظيف السجادعليك تنظيف السجاد بشكل يومي عن طريق استخدام المكنسة الكهربائيةالتخلص من البقع بشكل سريع وعدم تركها للكثير من الوقت على السجاد حتى لا يصعب عليك إزالتها فيما بعدحتى تستطيع حماية لون السجاد وأنسجته عليك الابتعاد عن استخدام المنظفات الكيميائية واستبدالها بمنتجات طبيعيةطرق تنظيف الكنباستخدام الاسيتون اذا كان هناك بقع من المناكيرفى حالة تواجد بعض البقع على الكنب عليك استخدام منظف طبيعى مكون من كمية مناسبة من الخل والمياهعليك تنظيف الكنب باستخدام الكحول الابيض اذا تواجد بقع دهنية على الكنبطرق تنظيف الستائران الستائر من المفروشات التى يصعب تنظيفها حيث انها تحتاج الى استخدام اجهزة متخصصة فى تنظيف الستائر كما أنه يجب اتباع بعض الطرق المعينة عند تنظيفها حتى لا يحدث اى تلف بهااذا لم تتمكن من تنظيف الكنب او السجاد او الستائر المتواجدة لديك عند تنظيف منازل عليك الاتصال بنا نحن شركة صقر البشاير التى تمتلك افضل ادوات التنظيف بالبخار التى تقوم بتنظيف جميع انواع المفروشات المختلفة دون ان تسبب اى ضرر للمفروشات لديك فعليك الاتصال على ارقامنا اذا اردت ان يتوافر لديك مفروشات نظيفة خالية من جميع البقع والاتربة والاتساخاتللمزيد من خدماتنا زورو موقعنا الالكترونيالمصدرشركة الوفاء