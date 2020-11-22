ما هو مرض اضطراب ثنائي القطب؟

اسراءماجد
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هل سمعت سابقا عن اضطراب ثنائى القطب؟ الكثير بيننا يعيش فى هذا العالم ولا يعرف أنواع الأمراض النفسية مختلفة الأنواع ولكن يعتبر اضطراب ثنائى القطب أحد الاضطرابات الشائعة فى جميع المجتمعات،وقديما كان يسمى اضطراب ثنائى القطب بـ الهوس الاكتئابي وهو عبارة عن مرض نفسى مزمن يقوم بالتأثير يسبب العديد من الأعراض المختلفة سواء جسدية او نفسية ويتميز تقلب الحالة المزاجية بصورة غريبة فضلا عن الاكتئاب والهوس أو تناوب الاثنين فى حياة المريض حيث يظهر هذا الاضطراب في بعض الأحيان دون أعراض أو ظهور بعض الأعراض الخفيفة فى البداية وهذا ما يصعب من تشخيص الحالة عند علاج اضطراب ثنائى القطب، والجدير بالذكر أن أغلب من يعاني من مرض الاضطراب الوجداني مقبلين على تناول الكحول أو غيرها من تعاطي أنواع المخدرات المختلفة والذى قد ينتج عنه ازدياد نوبات الهوس والاكتئاب وفى هذا الحال لا يحتاج المصاب الى طبيب نفسى فقط لوضع المريض على الطريق الصحيح لعلاج اضطراب ثنائى القطب فقط بل يحتاج المريض فى هذه الحالة إلى مستشفى علاج ادمان متخصصة فى العلاج النفسى وعلاج الادمان لوضع خطة علاجية متكاملة من أجل علاج اضطراب ثنائى القطب وعلاج ادمان المخدرات
ما هي نسبة الشفاء من مرض ثنائي القطب؟
ماهى نسبة الشفاء من مرض ثنائي القطب؟ سؤال يبحث عنة اجابتة الكثيرون من الاشخاص الذين يبحثون عن علاج اضطراب ثنائى القطب ولكن مثلما ذكرنا من قبل أن اضطراب ثنائي القطب هو من الأمراض النفسية التى قد يصاب بها بعض الأشخاص، ولكن يمكن الشفاء من مرض ثنائي القطب اذا كانت حالة المريض فى البداية اى ان اذا تم تدخل الطب فى بداية ظهور الأعراض وفي بعض الحالات الاخرى لا يمكنها الشفاء من هذا المرض فكل حالة مريض اضطراب ثنائى قطب تختلف عن الاخرى فيمكن لبعض الحالات أن تتعايش مع المرض طوال فترة حياتها ولكن يمكن التحكم فى أعراض الهوس والاكتئاب من خلال وضع خطة علاجية لسهولة التعامل مع المرض من خلال الأطباء
ما هي نسبة الشفاء من مرض ثنائي القطب؟
ماهى نسبة الشفاء من مرض ثنائي القطب؟ سؤال يبحث عنة اجابتة الكثيرون من الاشخاص الذين يبحثون عن علاج اضطراب ثنائى القطب ولكن مثلما ذكرنا من قبل أن اضطراب ثنائي القطب هو من الأمراض النفسية التى قد يصاب بها بعض الأشخاص، ولكن يمكن الشفاء من مرض ثنائي القطب اذا كانت حالة المريض فى البداية اى ان اذا تم تدخل الطب فى بداية ظهور الأعراض وفي بعض الحالات الاخرى لا يمكنها الشفاء من هذا المرض فكل حالة مريض اضطراب ثنائى قطب تختلف عن الاخرى فيمكن لبعض الحالات أن تتعايش مع المرض طوال فترة حياتها ولكن يمكن التحكم فى أعراض الهوس والاكتئاب من خلال وضع خطة علاجية لسهولة التعامل مع المرض من خلال الأطباء