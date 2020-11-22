من درر السلف....الحلقة رقم 167

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل إبن عمر إبن كثير القرشيّ البصريّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال الله تعالى : ( الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ .. ) الآية ..فهذه خصال : التائب كما قال تعالى : ( التَّائِبُونَ .. ) ..فكأن قائلاً يقول : من هم ؟؟؟قيل هم : ( العابدون السائحون .. ) إلى آخر الآية ..وإلاّ / فكل تائب لم يتلبس بعد توبته بما يقربه إلى من تاب إليه : فهو في بعدٍ وإدبارٍ ..لا في قربٍ : وإقبال كما يفعل من اغتر باللَّه من المعاصي المحظورات ويدع الطاعات ..فإن ترك الطاعات وفعل المعاصي : أشدّ وأعظم من إرتكاب المحرمات بالشهوة النفسية ..فالتائب : هو من اتقى المحذورات ..وفعل : المأمورات ..وصبر : على المقدورات ..والله سبحانه وتعالى : هو المعين الموفق ؛ وهو عليم بذات الصدور . ..أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 164 ...ومنها ...وقال أيضاً في البداية عليه رَحَمَات الله /وَكَانَتْ هِمَّةُ الْوَلِيدِ ( الخليفة الأموي ) : فِي الْبِنَاءِ ..وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : مَاذَا بَنَيْتَ ؟؟مَاذَا عَمَرْتَ ؟؟؟وَكَانَتْ هِمَّةُ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ : فِي النِّسَاءِ ..وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ ؛ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : كَمْ تَزَوَّجْتَ ؟؟؟مَاذَا عِنْدَكَ مِنَ السَّرَارِيِّ ؟؟؟وَكَانَتْ هِمَّةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي قِرَاءَةِ القرآن ؛ وفي الصلاة والعبادة ..وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : كَمْ وِرْدُكَ ؟؟؟كَمْ تَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ ؟؟؟مَاذَا صليت البارحة ؟؟؟والناس يقولون : الناس على دين مُليكِهم ..إن كان خمّاراً : كثير الخمر !!!وإن كان لوطيا : فكذلك !!!وإن كان شحيحاً حريصاً : كان الناس كذلك !!!وإن كان جواداً كريماً شجاعاً : كان الناس كذلك !!!وإن كان طماعاً ظلوماً غشوماً : فكذلك !!!وإن كان ذا دينِ وتقوى وبرٍ وإحسانٍ : كان الناس كذلك ..وهذا يوجد : في بعض الأزمان وبعض الأشخاص . ..أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 165 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَأَمَّا الْكُفْرُ الْأَكْبَرُ : فَخَمْسَةُ أَنْوَاعٍ ..كُفْرُ : تَكْذِيبٍ ..وَكُفْرُ : اسْتِكْبَارٍ وَإِبَاءٍ مَعَ التَّصْدِيقِ ..وَكُفْرُ : إِعْرَاضٍ ..وَكُفْرُ : شَكٍّ ..وَكُفْرُ : نِفَاقٍ ..فَأَمَّا كُفْرُ التَّكْذِيبِ / فَهُوَ اعْتِقَادُ كَذِبِ الرُّسُلِ ..وَهَذَا الْقِسْمُ : قَلِيلٌ فِي الْكُفَّارِ ..فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيَّدَ رُسُلَهُ وَأَعْطَاهُمْ مِنَ الْبَرَاهِينِ وَالْآيَاتِ عَلَى صِدْقِهِمْ مَا أَقَامَ بِهِ الْحُجَّةَ ؛ وَأَزَالَ بِهِ الْمَعْذِرَةَ .. .. .وَأَمَّا كُفْرُ الْإِبَاءِ وَالِاسْتِكْبَارِ / فَنَحْوُ كُفْرِ إِبْلِيسَ ..فَإِنَّهُ لَمْ يَجْحَدْ أَمْرَ اللَّهِ وَلَا قَابَلَهُ بِالْإِنْكَارِ ..وَإِنَّمَا تَلَقَّاهُ : بِالْإِبَاءِ وَالِاسْتِكْبَارِ .. .. .وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ / فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ ..لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ وَلَا يُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ وَلَا يُصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّةَ .. .. .وَأَمَّا كُفْرُ الشَّكِّ / فَإِنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِصِدْقِهِ وَلَا يُكَذِّبُهُ ..بَلْ : يَشُكُّ فِي أَمْرِهِ ..وَهَذَا لَا يَسْتَمِرُّ شَكُّهُ إِلَّا : إِذَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْإِعْرَاضَ عَنِ النَّظَرِ فِي آيَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُمْلَةً ؛ فَلَا يَسْمَعُهَا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا .. .. .وَأَمَّا كُفْرُ النِّفَاقِ / فَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ بِلِسَانِهِ الْإِيمَانَ ..وَيَنْطَوِيَ بِقَلْبِهِ عَلَى التَّكْذِيبِ ..فَهَذَا هُوَ : النِّفَاقُ الْأَكْبَرُ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 346 - 347 ...