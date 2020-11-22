من درر السلف....الحلقة رقم 167

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل إبن عمر إبن كثير القرشيّ البصريّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال الله تعالى : ( الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ .. ) الآية ..
فهذه خصال : التائب كما قال تعالى : ( التَّائِبُونَ .. ) ..
فكأن قائلاً يقول : من هم ؟؟؟
قيل هم : ( العابدون السائحون .. ) إلى آخر الآية ..
وإلاّ / فكل تائب لم يتلبس بعد توبته بما يقربه إلى من تاب إليه : فهو في بعدٍ وإدبارٍ ..
لا في قربٍ : وإقبال كما يفعل من اغتر باللَّه من المعاصي المحظورات ويدع الطاعات ..
فإن ترك الطاعات وفعل المعاصي : أشدّ وأعظم من إرتكاب المحرمات بالشهوة النفسية ..
فالتائب : هو من اتقى المحذورات ..
وفعل : المأمورات ..
وصبر : على المقدورات ..
والله سبحانه وتعالى : هو المعين الموفق ؛ وهو عليم بذات الصدور . ..
🥀 أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 164 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في البداية عليه رَحَمَات الله /
وَكَانَتْ هِمَّةُ الْوَلِيدِ ( الخليفة الأموي ) : فِي الْبِنَاءِ ..
وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : مَاذَا بَنَيْتَ ؟؟
مَاذَا عَمَرْتَ ؟؟؟
وَكَانَتْ هِمَّةُ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ : فِي النِّسَاءِ ..
وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ ؛ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : كَمْ تَزَوَّجْتَ ؟؟؟
مَاذَا عِنْدَكَ مِنَ السَّرَارِيِّ ؟؟؟
وَكَانَتْ هِمَّةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي قِرَاءَةِ القرآن ؛ وفي الصلاة والعبادة ..
وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : كَمْ وِرْدُكَ ؟؟؟
كَمْ تَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ ؟؟؟
مَاذَا صليت البارحة ؟؟؟
والناس يقولون : الناس على دين مُليكِهم ..
إن كان خمّاراً : كثير الخمر !!!
وإن كان لوطيا : فكذلك !!!
وإن كان شحيحاً حريصاً : كان الناس كذلك !!!
وإن كان جواداً كريماً شجاعاً : كان الناس كذلك !!!
وإن كان طماعاً ظلوماً غشوماً : فكذلك !!!
وإن كان ذا دينِ وتقوى وبرٍ وإحسانٍ : كان الناس كذلك ..
وهذا يوجد : في بعض الأزمان وبعض الأشخاص . ..
🥀 أنظره / البداية والنهاية ج 09 ورقة / 165 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَأَمَّا الْكُفْرُ الْأَكْبَرُ : فَخَمْسَةُ أَنْوَاعٍ ..
كُفْرُ : تَكْذِيبٍ ..
وَكُفْرُ : اسْتِكْبَارٍ وَإِبَاءٍ مَعَ التَّصْدِيقِ ..
وَكُفْرُ : إِعْرَاضٍ ..
وَكُفْرُ : شَكٍّ ..
وَكُفْرُ : نِفَاقٍ ..
فَأَمَّا كُفْرُ التَّكْذِيبِ / فَهُوَ اعْتِقَادُ كَذِبِ الرُّسُلِ ..
وَهَذَا الْقِسْمُ : قَلِيلٌ فِي الْكُفَّارِ ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيَّدَ رُسُلَهُ وَأَعْطَاهُمْ مِنَ الْبَرَاهِينِ وَالْآيَاتِ عَلَى صِدْقِهِمْ مَا أَقَامَ بِهِ الْحُجَّةَ ؛ وَأَزَالَ بِهِ الْمَعْذِرَةَ .. .. .
وَأَمَّا كُفْرُ الْإِبَاءِ وَالِاسْتِكْبَارِ / فَنَحْوُ كُفْرِ إِبْلِيسَ ..
فَإِنَّهُ لَمْ يَجْحَدْ أَمْرَ اللَّهِ وَلَا قَابَلَهُ بِالْإِنْكَارِ ..
وَإِنَّمَا تَلَقَّاهُ : بِالْإِبَاءِ وَالِاسْتِكْبَارِ .. .. .
وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ / فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ ..
لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ وَلَا يُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ وَلَا يُصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّةَ .. .. .
وَأَمَّا كُفْرُ الشَّكِّ / فَإِنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِصِدْقِهِ وَلَا يُكَذِّبُهُ ..
بَلْ : يَشُكُّ فِي أَمْرِهِ ..
وَهَذَا لَا يَسْتَمِرُّ شَكُّهُ إِلَّا : إِذَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْإِعْرَاضَ عَنِ النَّظَرِ فِي آيَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُمْلَةً ؛ فَلَا يَسْمَعُهَا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا .. .. .
وَأَمَّا كُفْرُ النِّفَاقِ / فَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ بِلِسَانِهِ الْإِيمَانَ ..
وَيَنْطَوِيَ بِقَلْبِهِ عَلَى التَّكْذِيبِ ..
فَهَذَا هُوَ : النِّفَاقُ الْأَكْبَرُ . ..
🥀 أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 346 - 347 ... 🌾🌾🌾
 
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