متجر آيز لجميع أنواع العدسات اللاصقة المتميزة

ما هي العدسات اللاصقة المناسبة لي؟

تعتمد أفضل العدسات اللاصقة بالنسبة لك على العديد من العوامل؛ بما في ذلك احتياجاتك البصرية وأسباب رغبتك في ارتداء العدسات اللاصقة:إذا كنت تريد أوضح رؤية ممكنة، فعادة ما تكون العدسات اللاصقة المنفذة للغاز (وتسمى أيضًا عدسات RGP أو GP) هي الخيار الأفضل؛ ونظرًا لامتلاكها سطحًا صلبًا مصقولًا، فإنها تتمتع عادةً بصفات بصرية أفضل من العدسات اللاصقة اللينة.إذا كنت تعاني من الاستجماتيزم، فإن العدسات المنفذة للغازات أو العدسات اللينة الخاصة التي تسمى العدسات اللاصقة الحيدية هي الخيار الأفضل عادةً، وتتميز هذه العدسات بسمات خاصة لتصحيح عدم وضوح الرؤية الناجم عن تقوس القرنية غير المتكافئ (النوع الأكثر شيوعًا من اللابؤرية).إذا كانت الراحة هي اعتبارك الأساسي، فعادة ما تكون العدسات اللاصقة اللينة التقليدية هي خيارك الأفضل؛ فيجد معظم الناس أن العدسات اللينة مريحة على الفور، بينما تتطلب العدسات المنفذة للغاز عادة فترة من التكيف (يمكن أن تكون عدة أسابيع) قبل أن تصبح العدسات مريحة تمامًا.إذا كنت لا ترغب في العناية بالعدسات وحلول العدسات اللاصقة، فمن المحتمل أن تكون العدسات اللاصقة التي تستخدم لمرة واحدة هي خيارك الأفضل، وباستخدام هذه العدسات اللينة، يمكنك ارتدائها مرة واحدة ثم التخلص منها.إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا وتعاني من طول النظر الشيخوخي، فقد تكون العدسات اللاصقة ثنائية البؤرة أو العدسات اللاصقة متعددة البؤرة هي الأفضل لك، وغالبًا ما تستعيد هذه العدسات نطاقًا كاملاً من الرؤية وتقليل حاجتك إلى نظارات القراءة أو تلغيها.إذا كنت مرتاحًا لارتداء النظارات وترغب في ارتداء العدسات اللاصقة من حين لآخر فقط للأحداث الرياضية أو الاجتماعية، فعادة ما تكون العدسات اللينة هي الخيار الأفضل، ويمكن لمعظم الناس ارتداءعلى أساس متقطع، في حين أن العدسات المنفذة للغاز عادة ما يجب ارتداؤها كل يوم للحفاظ على الراحة.هل تريدين أن تذهلي العالم بقزحية بنية عسلية اللون؟ ماذا عن لون الياقوت المتوهج؟ إذا كانت العيون هي نافذة الروح، فلماذا لا تضيفي بريقًا إضافيًا مع العدسات اللاصقة الملونة؟توفر العدسات اللاصقة الملونة طريقة ممتعة لتغيير مظهرك؛ فيمكنهم حتى تحويلك إلى مخلوق فضائي أو مصاص دماء أو وحش مفضل لديك لعيد الهالوين.مهما كان هدفك النهائي، تابعي القراءة لتتعرف على أفضل العدسات اللاصقة الملونة لمظهرك القادم.أنتِ بحاجة إلى إجراء القليل من البحث الإضافي لتجدي اللون الأنسب لكِ، ويمكن أن يمثل الحصول على الزوج المناسب لاحتياجاتك الفريدة ولون عينيك الحالي تحديًا؛ فعلى سبيل المثال، هناك ألوان عدسات لاصقة محددة للأشخاص ذوي العيون الفاتحة.وعند اختيار أفضل العدسات اللاصقة الملونة، سترغبين في تحديد مدى طبيعتك التي تريد أن تبدو تلك العدسات اللاصقة، بناءً على لون عينك الحالي، ستعرفي بالضبط من أين تبدئي، وإذا كنت تريد مظهرًا مسرحيًا، فانتقلي إلى العدسات ذات التأثير الخاص؛ فمظهر مثل مصاص دماء من Twilight لم يكن أبدًا بهذه السهولة.أنواع العدسات اللاصقة الملونةتجعل معظم العدسات الملونة عيون مرتديها تبدو طبيعية قدر الإمكان، ونحن نتحدث عن تغييرات طفيفة تجعل عينيك تلمعان، وتتمتع عيناك بأشكال وخطوط طبيعية وحيوية في قزحية العين، وتحتوي العدسات اللاصقة الملونة على نقاط وخطوط ملونة تشع للخارج، وتحاكي هذه التصميمات نسيج ونمط القزحية الطبيعي. هذا ما يعطي مظهر لون العين الأصيل.ستلاحظين أيضًا أن مركز كل جهة اتصال يظل واضحًا لعدسة كل عين، وبدون مساحة خالية، لن تتمكني من رؤية أي شيء، وبصرف النظر عن أوجه التشابه هذه، تأتي العدسات الملونة بثلاثة أنواع من الألوان:لون الرؤيةلون التحسينلون معتموهذه الصبغات تخدم أغراضًا مختلفة، دعينا نتعمق في ما يفعله كل شكل وكيف سيغير مظهر عينيك أو لن يغيره.صبغات الرؤيةلا علاقة لتلوين العدسات اللاصقة الأكثر شيوعًا بمستحضرات التجميل، وتساعد صبغة الرؤية من يرتديها على رؤية عدساته عندما يكون في العلبة أو اليدين أو في الحوض، ويظهر باللون الأزرق الفاتح أو الأخضر ويسهل إدخال العدسات أو العثور عليها في حالة اصطدام أحدها بالأرض.تبدو هذه الصبغات باهتة، لذا ليس لها تأثير تجميلي على لون عينيك، وهي توفر راحة إضافية لمرتديها.صبغات التحسينتحتوي العدسات ذاتعلى صبغة نصف شفافة أغمق قليلاً من صبغة الرؤية، وهي تعزز لون عينيك الطبيعي وهي رائعة للأشخاص ذوي العيون الفاتحة.ويستخدمها معظم الناس لتكثيف اللون الذي لديهم بالفعل بدلاً من تغيير جذري؛ وعلى سبيل المثال، إنها رائعة في تضخيم العيون ذات اللون الرمادي إلى الزمردي، أو تحويل كآبة ما بعد الولادة إلى عيون مشرقة، جربي مثلًامن متجر آيز.صبغات غير شفافةإلى جانب ألوان الرؤية والتحسين، تأتي، هذه تغير لون العيون الداكنة إلى فاتحة، وتأتي في مجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك:اللون الرماديبنىجمشتالبنفسجيأزرقأخضربندقولونها المعتم يجعلها أفضل العدسات الملونة للعيون الداكنة؛ فإنها توفر تغييرًا جذريًا ويمكن أن تغير مظهرك لدرجة أن أصدقائك لن يتعرفوا عليك.