مذكرة الصلح والوساطة الاجتماعية للسنة الرابعة متوسط 2020/2021 word مذكرة الصلح والوساطة الاجتماعية للسنة الرابعة متوسط 2020/2021 word-مذكرة الصلح والوساطة الاجتماعية للسنة الرابعة متوسط.word المذكرة خاصة بالوضعية

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليوم