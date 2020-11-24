من درر السلف....الحلقة رقم 169

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,162
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد يفعل الإنسانُ المحرَّمَ ثم يتوب ؛ وتكون مصلحته : أنه يتوب منه ..
ويحصل له بالتوبة : خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى ..
فإن الذنوب : قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها ..
فإن الإنسان قد يحصل له بعدم الذنوب : كِبر وعُجب وقَسوة ..
فإذا وقع في ذنب : أذله ذلك وكسر قلبه وليَّن قلبَه بما يحصل له من التوبة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 474 ...
ومنها ...
وسئل شيخنا الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
هل المؤمن يمرض نفسيّاً ؟؟؟
وما هو علاجه في الشرع ؟؟؟
علماً بأن الطب الحديث يعالج هذه الأمراض بالأدوية العصرية فقط . ..
فأجاب عليه رَحَمَات الله /
لا شك أن الإنسان يصاب : بالأمراض النفسية ..
بالهَمِّ : للمستقبل ..
والحزن : على الماضي ..
وتفعل الأمراض النفسية بالبدن : أكثر مما تفعله الحسية البدنية ..
ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية - أي : الرقية – أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف ..
ومن أدويتها /
الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه :
أنه ما من مؤمن يصيبه همٌّ أو غمٌّ أو حزن فيقول : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمَتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ..
إلا فرَّج الله عنه .. .
فهذا من الأدوية الشرعية ..
وكذلك أيضاً أن يقول الإنسان : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .. .
ومن أراد مزيداً من ذلك : فليرجع إلى ما كتبه العلماء في باب الأذكار كـ :
الوابل الصيِّب لابن القيم ..
و الكلِم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ..
و الأذكار للنووي ..
و زاد المعاد لابن القيم ..
لكن لمَّا ضعف الإيمان : ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية ؛ وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية ..
أو لما كان الإيمان قويّاً : كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماماً ؛ بل إن تأثيرها أسرع من الأدوية الحسية ..
ولا تخفى علينا جميعاً قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريَّة فنـزل على قوم من العرب ؛ ولكن هؤلاء القوم الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم ؛ فشاء الله – عز وجل – أن لُدغ سيدهم لدغة حية فقال بعضهم لبعض : إذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقياً ؛ فقال الصحابة لهم : لا نرقي على سيدكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم ..
فقالوا : لا بأس ..
فذهب أحد الصحابة يقرأ على هذا الذي لُدغ فقرأ سورة الفاتحة فقط فقام هذا اللديغ كأنما نشط عن عقال ..
وهكذا أثَّرت قراءة الفاتحة على هذا الرجل ؛ لأنها صدرت من قلب مملوء إيماناً ..
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه : وما يدريك أنها رقية ؟؟؟
لكن في زماننا هذا : ضعف الدين والإيمان ..
وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة ؛ وابتلوا فيها في الواقع ..
ولكن في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأقوالهم يزعمون : أنهم قراء بررة ..
ولكنهم : أكلة مال بالباطل ..
والناس بين طرفي نقيض : منهم من تطرف ولم ير للقراءة أثراً إطلاقاً ..
ومنهم من تطرف : ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة ..
ومنهم : الوسط . ..
أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 465 - 466 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الإمام عبد الرحمن السِعدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في تفسير الآية : (وَلا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ) /
فإن الرجاء يوجب للعبد : السعي والإجتهاد فيما رجاه ..
والإياس : يوجب له التثاقل والتباطؤ ..
وأولى ما رجا العباد : فضل الله وإحسانه ورحمته ورَوْحه ..
إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ : إِلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ..
فإنهم لكفرهم : يستَبعدون رحمته ..
ورحمته : بعيدة منهم ؛ فلا تتشبَّهوا بالكافرين ..
ودلَّ هذا على أنه بحسب إيمان العبد : يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج 04 ورقة / 27 ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد يفعل الإنسانُ المحرَّمَ ثم يتوب ؛ وتكون مصلحته : أنه يتوب منه ..
ويحصل له بالتوبة : خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى ..
فإن الذنوب : قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها ..
فإن الإنسان قد يحصل له بعدم الذنوب : كِبر وعُجب وقَسوة ..
فإذا وقع في ذنب : أذله ذلك وكسر قلبه وليَّن قلبَه بما يحصل له من التوبة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 474 ...
ومنها ...
وسئل شيخنا الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
هل المؤمن يمرض نفسيّاً ؟؟؟
وما هو علاجه في الشرع ؟؟؟
علماً بأن الطب الحديث يعالج هذه الأمراض بالأدوية العصرية فقط . ..
فأجاب عليه رَحَمَات الله /
لا شك أن الإنسان يصاب : بالأمراض النفسية ..
بالهَمِّ : للمستقبل ..
والحزن : على الماضي ..
وتفعل الأمراض النفسية بالبدن : أكثر مما تفعله الحسية البدنية ..
ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية - أي : الرقية – أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف ..
ومن أدويتها /
الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه :
أنه ما من مؤمن يصيبه همٌّ أو غمٌّ أو حزن فيقول : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمَتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ..
إلا فرَّج الله عنه .. .
فهذا من الأدوية الشرعية ..
وكذلك أيضاً أن يقول الإنسان : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .. .
ومن أراد مزيداً من ذلك : فليرجع إلى ما كتبه العلماء في باب الأذكار كـ :
الوابل الصيِّب لابن القيم ..
و الكلِم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ..
و الأذكار للنووي ..
و زاد المعاد لابن القيم ..
لكن لمَّا ضعف الإيمان : ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية ؛ وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية ..
أو لما كان الإيمان قويّاً : كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماماً ؛ بل إن تأثيرها أسرع من الأدوية الحسية ..
ولا تخفى علينا جميعاً قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريَّة فنـزل على قوم من العرب ؛ ولكن هؤلاء القوم الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم ؛ فشاء الله – عز وجل – أن لُدغ سيدهم لدغة حية فقال بعضهم لبعض : إذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقياً ؛ فقال الصحابة لهم : لا نرقي على سيدكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم ..
فقالوا : لا بأس ..
فذهب أحد الصحابة يقرأ على هذا الذي لُدغ فقرأ سورة الفاتحة فقط فقام هذا اللديغ كأنما نشط عن عقال ..
وهكذا أثَّرت قراءة الفاتحة على هذا الرجل ؛ لأنها صدرت من قلب مملوء إيماناً ..
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه : وما يدريك أنها رقية ؟؟؟
لكن في زماننا هذا : ضعف الدين والإيمان ..
وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة ؛ وابتلوا فيها في الواقع ..
ولكن في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأقوالهم يزعمون : أنهم قراء بررة ..
ولكنهم : أكلة مال بالباطل ..
والناس بين طرفي نقيض : منهم من تطرف ولم ير للقراءة أثراً إطلاقاً ..
ومنهم من تطرف : ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة ..
ومنهم : الوسط . ..
أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 465 - 466 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الإمام عبد الرحمن السِعدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في تفسير الآية : (وَلا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ) /
فإن الرجاء يوجب للعبد : السعي والإجتهاد فيما رجاه ..
والإياس : يوجب له التثاقل والتباطؤ ..
وأولى ما رجا العباد : فضل الله وإحسانه ورحمته ورَوْحه ..
إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ : إِلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ..
فإنهم لكفرهم : يستَبعدون رحمته ..
ورحمته : بعيدة منهم ؛ فلا تتشبَّهوا بالكافرين ..
ودلَّ هذا على أنه بحسب إيمان العبد : يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج 04 ورقة / 27 ...