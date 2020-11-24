من درر السلف....الحلقة رقم 169

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...منها ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قد يفعل الإنسانُ المحرَّمَ ثم يتوب ؛ وتكون مصلحته : أنه يتوب منه ..ويحصل له بالتوبة : خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى ..فإن الذنوب : قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها ..فإن الإنسان قد يحصل له بعدم الذنوب : كِبر وعُجب وقَسوة ..فإذا وقع في ذنب : أذله ذلك وكسر قلبه وليَّن قلبَه بما يحصل له من التوبة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 474 ...ومنها ...وسئل شيخنا الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /هل المؤمن يمرض نفسيّاً ؟؟؟وما هو علاجه في الشرع ؟؟؟علماً بأن الطب الحديث يعالج هذه الأمراض بالأدوية العصرية فقط . ..فأجاب عليه رَحَمَات الله /لا شك أن الإنسان يصاب : بالأمراض النفسية ..بالهَمِّ : للمستقبل ..والحزن : على الماضي ..وتفعل الأمراض النفسية بالبدن : أكثر مما تفعله الحسية البدنية ..ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية - أي : الرقية – أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف ..ومن أدويتها /الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه :أنه ما من مؤمن يصيبه همٌّ أو غمٌّ أو حزن فيقول : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمَتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ..إلا فرَّج الله عنه .. .فهذا من الأدوية الشرعية ..وكذلك أيضاً أن يقول الإنسان : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .. .ومن أراد مزيداً من ذلك : فليرجع إلى ما كتبه العلماء في باب الأذكار كـ :الوابل الصيِّب لابن القيم ..و الكلِم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ..و الأذكار للنووي ..و زاد المعاد لابن القيم ..لكن لمَّا ضعف الإيمان : ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية ؛ وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية ..أو لما كان الإيمان قويّاً : كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماماً ؛ بل إن تأثيرها أسرع من الأدوية الحسية ..ولا تخفى علينا جميعاً قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريَّة فنـزل على قوم من العرب ؛ ولكن هؤلاء القوم الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم ؛ فشاء الله – عز وجل – أن لُدغ سيدهم لدغة حية فقال بعضهم لبعض : إذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقياً ؛ فقال الصحابة لهم : لا نرقي على سيدكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم ..فقالوا : لا بأس ..فذهب أحد الصحابة يقرأ على هذا الذي لُدغ فقرأ سورة الفاتحة فقط فقام هذا اللديغ كأنما نشط عن عقال ..وهكذا أثَّرت قراءة الفاتحة على هذا الرجل ؛ لأنها صدرت من قلب مملوء إيماناً ..فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه : وما يدريك أنها رقية ؟؟؟لكن في زماننا هذا : ضعف الدين والإيمان ..وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة ؛ وابتلوا فيها في الواقع ..ولكن في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأقوالهم يزعمون : أنهم قراء بررة ..ولكنهم : أكلة مال بالباطل ..والناس بين طرفي نقيض : منهم من تطرف ولم ير للقراءة أثراً إطلاقاً ..ومنهم من تطرف : ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة ..ومنهم : الوسط . ..أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 465 - 466 ...ومنها ...وقال العلاّمة الإمام عبد الرحمن السِعدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في تفسير الآية : (وَلا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ) /فإن الرجاء يوجب للعبد : السعي والإجتهاد فيما رجاه ..والإياس : يوجب له التثاقل والتباطؤ ..وأولى ما رجا العباد : فضل الله وإحسانه ورحمته ورَوْحه ..إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ : إِلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ..فإنهم لكفرهم : يستَبعدون رحمته ..ورحمته : بعيدة منهم ؛ فلا تتشبَّهوا بالكافرين ..ودلَّ هذا على أنه بحسب إيمان العبد : يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج 04 ورقة / 27 ...