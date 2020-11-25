من درر السلف...الحلقة رقم 170

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل الحسان ...ومنها ...سُئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه /كيف يَعرف الرجل منا هل أصابته الفتنة أم لا ؟؟؟قال / إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر ؛ فإن كان رأى حلالًا كان يراه حرامًا : فقد أصابته الفتنة ..وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالًا : فقد أصابته . ..أنظره / المستدرك للحاكم النيسابوري ج 04 ورقة / 514 وقال / هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ..ووافقه الذهبي ...ومنها ...وقال الحسن البصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن هذه الفتنة إذا أقبلت : عرفها كل عالم ..وإذا أدبرت : عرفها كل جاهل . ..أنظره / التاريخ الكبير للبخاري ج 04 ورقة / 321 ...ومنها ...و قال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /ويكره أن يؤخر ختمة القرآن : أكثر من أربعين يومًا . ..أنظره / المغني ج 02 ورقة / 611 ...ومنها ...وقال الإمام القرطبي الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والأربعون : مدة الضعفاء وأولي الأشغال . ..أنظره / التذكار في أفضل الأذكار ورقة / 84 ...ومنها ...و قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أكثر ما سمعت أن يختم القرآن : في أربعين ..ولأن تأخيره أكثر من ذلك : يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به . ..أنظره / المغني لابن قدامة ج 02 ورقة / 611 - 612 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/وهجر القرآن على أنواع /الأول / هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه ..الثاني / هجر العمل به ؛ والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به..الثالث / هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ..وإعتقاد : أنه لا يفيد اليقين ..وأن أدلته : لفظية لا تحصل العلم ..الرابع / هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه ..الخامس / هجر الإستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ؛ فيطلب شفاء دائه من غيره ؛ ويهجر التداوي به ..وكل هذا داخل في قوله تعالى : { وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا } ..وإن كان بعض الهجر : أهون من بعض . ..أنظره / الفوائد ورقة / 110 - 111 ...ومنها ...وقال الإمام الحافظ إبن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى : إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل ..فهم يأخذون : ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . ..أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 05 ورقة / 65 ...