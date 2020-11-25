من درر السلف...الحلقة رقم 170

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل الحسان ...
ومنها ...
سُئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه /
كيف يَعرف الرجل منا هل أصابته الفتنة أم لا ؟؟؟
قال / إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر ؛ فإن كان رأى حلالًا كان يراه حرامًا : فقد أصابته الفتنة ..
وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالًا : فقد أصابته . ..
أنظره / المستدرك للحاكم النيسابوري ج 04 ورقة / 514 وقال / هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ..
ووافقه الذهبي ...
ومنها ...
وقال الحسن البصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن هذه الفتنة إذا أقبلت : عرفها كل عالم ..
وإذا أدبرت : عرفها كل جاهل . ..
أنظره / التاريخ الكبير للبخاري ج 04 ورقة / 321 ...
ومنها ...
و قال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ويكره أن يؤخر ختمة القرآن : أكثر من أربعين يومًا . ..
أنظره / المغني ج 02 ورقة / 611 ...
ومنها ...
وقال الإمام القرطبي الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والأربعون : مدة الضعفاء وأولي الأشغال . ..
أنظره / التذكار في أفضل الأذكار ورقة / 84 ...
ومنها ...
و قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أكثر ما سمعت أن يختم القرآن : في أربعين ..
ولأن تأخيره أكثر من ذلك : يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به . ..
أنظره / المغني لابن قدامة ج 02 ورقة / 611 - 612 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
وهجر القرآن على أنواع /
الأول / هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه ..
الثاني / هجر العمل به ؛ والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به..
الثالث / هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ..
وإعتقاد : أنه لا يفيد اليقين ..
وأن أدلته : لفظية لا تحصل العلم ..
الرابع / هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه ..
الخامس / هجر الإستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ؛ فيطلب شفاء دائه من غيره ؛ ويهجر التداوي به ..
وكل هذا داخل في قوله تعالى : { وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا } ..
وإن كان بعض الهجر : أهون من بعض . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 110 - 111 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ إبن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى : إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل ..
فهم يأخذون : ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . ..
أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 05 ورقة / 65 ...
ومن الدرر والمسائل الحسان ...
ومنها ...
سُئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه /
كيف يَعرف الرجل منا هل أصابته الفتنة أم لا ؟؟؟
قال / إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر ؛ فإن كان رأى حلالًا كان يراه حرامًا : فقد أصابته الفتنة ..
وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالًا : فقد أصابته . ..
أنظره / المستدرك للحاكم النيسابوري ج 04 ورقة / 514 وقال / هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ..
ووافقه الذهبي ...
ومنها ...
وقال الحسن البصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن هذه الفتنة إذا أقبلت : عرفها كل عالم ..
وإذا أدبرت : عرفها كل جاهل . ..
أنظره / التاريخ الكبير للبخاري ج 04 ورقة / 321 ...
ومنها ...
و قال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ويكره أن يؤخر ختمة القرآن : أكثر من أربعين يومًا . ..
أنظره / المغني ج 02 ورقة / 611 ...
ومنها ...
وقال الإمام القرطبي الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والأربعون : مدة الضعفاء وأولي الأشغال . ..
أنظره / التذكار في أفضل الأذكار ورقة / 84 ...
ومنها ...
و قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أكثر ما سمعت أن يختم القرآن : في أربعين ..
ولأن تأخيره أكثر من ذلك : يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به . ..
أنظره / المغني لابن قدامة ج 02 ورقة / 611 - 612 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
وهجر القرآن على أنواع /
الأول / هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه ..
الثاني / هجر العمل به ؛ والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به..
الثالث / هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ..
وإعتقاد : أنه لا يفيد اليقين ..
وأن أدلته : لفظية لا تحصل العلم ..
الرابع / هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه ..
الخامس / هجر الإستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ؛ فيطلب شفاء دائه من غيره ؛ ويهجر التداوي به ..
وكل هذا داخل في قوله تعالى : { وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا } ..
وإن كان بعض الهجر : أهون من بعض . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 110 - 111 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ إبن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى : إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل ..
فهم يأخذون : ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . ..
أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 05 ورقة / 65 ...