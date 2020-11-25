من درر السلف...الحلقة رقم 170

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
سُئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه /
كيف يَعرف الرجل منا هل أصابته الفتنة أم لا ؟؟؟
قال / إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر ؛ فإن كان رأى حلالًا كان يراه حرامًا : فقد أصابته الفتنة ..
وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالًا : فقد أصابته . ..
🥀 أنظره / المستدرك للحاكم النيسابوري ج 04 ورقة / 514 وقال / هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ..
ووافقه الذهبي ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحسن البصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن هذه الفتنة إذا أقبلت : عرفها كل عالم ..
وإذا أدبرت : عرفها كل جاهل . ..
🥀 أنظره / التاريخ الكبير للبخاري ج 04 ورقة / 321 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ويكره أن يؤخر ختمة القرآن : أكثر من أربعين يومًا . ..
🥀 أنظره / المغني ج 02 ورقة / 611 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام القرطبي الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والأربعون : مدة الضعفاء وأولي الأشغال . ..
🥀 أنظره / التذكار في أفضل الأذكار ورقة / 84 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أكثر ما سمعت أن يختم القرآن : في أربعين ..
ولأن تأخيره أكثر من ذلك : يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به . ..
🥀 أنظره / المغني لابن قدامة ج 02 ورقة / 611 - 612 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
وهجر القرآن على أنواع /
الأول / هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه ..
الثاني / هجر العمل به ؛ والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به..
الثالث / هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ..
وإعتقاد : أنه لا يفيد اليقين ..
وأن أدلته : لفظية لا تحصل العلم ..
الرابع / هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه ..
الخامس / هجر الإستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ؛ فيطلب شفاء دائه من غيره ؛ ويهجر التداوي به ..
وكل هذا داخل في قوله تعالى : { وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا } ..
وإن كان بعض الهجر : أهون من بعض . ..
🥀 أنظره / الفوائد ورقة / 110 - 111 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحافظ إبن حزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى : إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل ..
فهم يأخذون : ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . ..
🥀 أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 05 ورقة / 65 ... 🌾🌾🌾
 
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