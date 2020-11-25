جميع الوثائق الجديدة للسنة الثانية ابتدائي 2020/2021

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
45
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه باحسان الى يوم الدين

نقدم اليكم اليوم

وثائق جديدة للسنة الثانية ابتدائي وفق مخططات 2020/2021

مخططات السنة الثانية ابتدائي الجديدة 2021


نمودج توقيت للسنة الثانية ابتدائي 24 ساعىة word



التدرج السنوي الجديد للسنة الثانية ابتدائي word .

المسير في اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي pdf .



معلقات السنة الثانية ابتدائي pdf .




الارقام بالحروف للسنة الثانية ابتدائي pdf .


نصوص فهم المنطوق pdf

كتاب مذكرات السنة الثانية ابتدائي pdf

كتاب تمارين الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي pdf



انتاج كتابي للسنة الثانية ابتدائي pdf

ملخص قواعد اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي .


حلول دفتر انشطة الرياضيات والتربية العلمية للسنة الثانية ابتدائي pdf


كراس الخط بشكل منسق و رائع pdf


اوراق العمل على الجمع العمودي والجمع بالاحتفاظ للسنة الثانية ابتدائي word

التحميل من جميع الوثائق الجديدة للسنة الثانية ابتدائي 2020/2021
 
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