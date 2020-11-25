كيف تجد العطر المناسب - خمس نصائح مهنية للنظر فيها

كيف تجد العطر المناسب - خمس نصائح مهنية للنظر فيهاعندما يتعلق الأمر بشراء العطور للرجال والنساء ، فهناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها للاستمتاع بأفضل شراء. ستساعدك هذه النصائح الخمس المذكورة أدناه في المرة القادمة التي تبحث فيها عن شراء عطر جديد.لا تتخذ قرارك بشأن وصف الرائحة:يمكن أن يحتوي العطر على مئات المكونات ، لذلك لا تسمح لبعض النوتات بالتأثير على اختيارك. قد تعلم أن هناك رائحة معينة لا تحبها - على سبيل المثال ، أنا لست من عشاق مسك الروم - لكن هذا لا يعني أنك لن تحب الرائحة التي تتميز بها ، وقد لا تتعرف عليها في المنتج النهائي على الإطلاق.لا تشتم الروائح بشكل متنوع على أنواع البشرة المختلفة:لا ينبغي في الواقع ، لأننا جميعًا نمتلك نفس درجة حموضة الجلد. ما يمكن أن يغير رائحة العطر من فرد إلى آخر هو المنتج الموجود بالفعل على بشرته ، على سبيل المثال ، المرطب أو غسول الجسم الطويل الأمد. قبل شراء عطر للرجال والنساء ، اتبع نظام الجمال المعتاد الخاص بك ، لذلك سيكون لديك شعور رائع بكيفية شم الرائحة على بشرتك بشكل منتظم.المعصمين ليسوا دائمًا المكان المثالي لتجربة العطور:غالبًا ما تغير الحلي المعدنية رائحة الرائحة. بدلاً من ذلك ، انثر على ذراعيك ، وقم بتدحرج أكمامك ، وضعي العطر لبقية اليوم. سيمكن هذا العطر من الوصول إليك طوال اليوم.أثناء استخدام أوراق التنشيف ، انتظر حتى يجف العطر تمامًا قبل شمه:السماح للعطر بأن يجف تمامًا سيمنحه الوقت حتى تتراكم جميع المكونات. والأفضل من ذلك ، ألقِ النشاف في حقيبتك وعد إليه لاحقًا. عندما تفتح محفظتك لاحقًا ، يجب أن يغلفك العطر حقًا.يمكن أن تغمر حواسك:لتنظيف أنفك بين اختبار العطور ، شم قميصك أو بشرتك. يجب أن يوازن هذا بعض النوتات القوية التي شممت بها سابقًا ، ويمنحك الوقت الكافي للتلاعب بها قبل اختبار العطر التالي.قد يكون شراء العطور عبر الإنترنت هو أفضل قرار تتخذه على الإطلاق. نظرًا لوجود العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتعاملون مع عطور عالية الجودة ، فإن العثور على عطر رخيص للرجال والنساء لا ينبغي أن يكون مهمة صعبة. يمنحك شراء العطور عبر الإنترنت أيضًا مجموعة متنوعة للاختيار من بينها.كيف رائحتك ، حقا مهم! لذا اشترِ عطرًا يبرز أفضل ما لديك من حيث الأسلوب والشخصية.