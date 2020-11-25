تعرفي على 5 أسباب لماذا يجب عليك الحصول على أجهزة اختبار العطور

تعرف على 5 أسباب لماذا يجب عليك الحصول على أجهزة اختبار العطورعندما نشتري شيئًا ما من متاجر العطور ، لا ينسى مندوب المبيعات أبدًا وضع بعض عينات العطور وأجهزة الاختبار في حقيبتك. وبالمثل ، توفر متاجر العطور عبر الإنترنت أيضًا أدوات اختبار وعينات للأشخاص الذين يشترون منتجات ذات قيمة معينة. غالبًا ما توفر كل هذه المتاجر فرصة لشخص واحد لشراء أجهزة اختبار العطور هذه أيضًا. لكن عددًا قليلاً جدًا من مستخدمي العطور قادرون على تقدير القيمة الحقيقية لعينات العطور بينما يقوم البقية منا برميها بعيدًا أو نسيان كل شيء عنها بعد استلامها. إذا كنت معتادًا على القيام بذلك ، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تضع يديك على بعضها فورًا:جرب الروائح قبل الشراء:تعتبر عينات العطور طريقة رائعة لتجربة العطور باهظة الثمن قبل شرائها. حتى لو كانت العطور الفاخرة باهظة الثمن وشعبية للغاية ، فهذا لا يعني أنها الأفضل. قد لا تحب العطور الفاخرة الفائقة الثمن التي يصاب بها العالم بأسره بالجنون. لذا ، بدلاً من متابعة العالم بشكل أعمى وشراء العطر بعد إنفاق مبلغ كبير بشكل رهيب من المال ، يجب أن تجربهم أولاً. احصل على أجهزة اختبار ، ورشها عليك ، واختبر رائحتها ، وتجفف ، وانتشارها ، وطول عمرها ، وكيف تشم بعد أن تتبخر المكونات العليا والوسطى عليك. سيساعدك هذا في جعل عقلك وكذلك تجنب إنفاق الكثير من المال على الروائح الزائدة عن الحاجة.استخدام معطر خزانة الملابس:إذا كان لديك العديد من مختبري العطور عبر الإنترنت ، فلماذا لا تستخدمهم جيدًا لجعل رائحة خزانة ملابسك جيدة. قم برمي الزجاجة أو الأنبوب في الخزانة في الخزانة واتركها تقوم بعملها. في حالة وجود جهاز الاختبار في قنينة بدون أي رذاذ ، يمكنك أيضًا حشو كرة قطنية في فم القارورة للسماح بالتبخر البطيء للعطر في خزانة الملابس. سيساعد هذا في منع الرائحة الكريهة التي تحدث غالبًا خلال موسم الرياح الموسمية أو فصل الشتاء أو عندما تغادر المنزل لفترة طويلة.حافظ على رائحة حذائك رائعة:خذ أي عينة من العطور عبر الإنترنت ذات الرائحة الجيدة والتي يجب عليك الاحتفاظ بها ووضعها في خزانة الأحذية. سيساعد ذلك في منع ظهور أي رائحة غريبة في خزانة الأحذية. خاصة إذا كان لديك حذاء جلدي أو جلد سويدي ، يمكن أن تتسبب في ظهور رائحة كريهة يمكنك منعها بهذه العينات. إذا كان حذائك كريه الرائحة ، فقط ضع كرة قطنية مغموسة في العطر أو قارورة اختبار فارغة في العرض للتخلص من الرائحة.مثالي للمسافرين:طريقة رائعة أخرى لاستخدام عينات العطور هي أخذها معك في عطلة. هذه الزجاجات الصغيرة من العطور أو القوارير سهلة الاستخدام للغاية لمساعدتك على الحصول على رائحة رائعة حتى في رحلة عطلتك. لا داعي للقلق بشأن المطار أو القيود الأمنية أو كسر الزجاجة أثناء سفرك مع هؤلاء المختبرين.عطر On The Go:إذا كان لديك أي حفلات تذهب إليها أو في أي تاريخ بعد المكتب أو يوم طويل في العمل ، فإن هذه العطور الصغيرة يمكن أن تكون مفيدة لك. يمكنك ببساطة الاحتفاظ بها في جيبك أو محفظتك واستخدامها متى شعرت بالحاجة. يمكن استخدامه أيضًا في الأيام التي يتعين عليك فيها الخروج طوال اليوم ورائحة طيبة أيضًا.تقدم العديد من العلامات التجارية هذه عبر الإنترنت في الهند ، لذا ما عليك سوى الحصول عليها واستخدامها لصالحك. يمكنك أيضًا الحصول عليها مجانًا على عمليات الشراء الكبيرة التي تتم عبر الإنترنت في المتاجر. لذلك ، في المرة القادمة قبل التخلص منها أو نسيان كل شيء عنها ، يجب أن تبدأ في تخزينها لاستخدامها في مثل هذه المناسبات