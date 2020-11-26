شركة البيت الذهبى للخدمات المنزلية بالمدينة المنورة

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 18
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
تقوم شركة البيت الذهبى بتنظيف الخزانات الموجودة على الأسطح الخاصة بالمنازل وتنظيف الواجهات الزجاجية للمباني وتنظيف الأحجار والرخام وغسيل وتنظيف الشوارع والميادين وتعقيمها جيدا وايضا تعقيم المكاتب والمستشفيات والعيادات الخارجية وتقديم أفضل الخدمات والمميزات لكل العملاء وتوفير خصومات قد تصل الى 50% عند التواصل مع خدمة العملاء .
من اهم الخدمات التى تقدمها شركتنا هى تنظيف المنازل حيث تقوم الشركة بتنظيف كل غرفة من غرف المنازل وتنظيف الجدران وتنظيف الاسقف والارضيات تنظيف المداخل والسلالم الخاصة بالمنزل وتنظيف واجهات المبانى والعمارات وذلك بأفضل الاسعار التى تناسب ميزانية كل العملاء وتقديم خصومات لكل عميل .
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من اهم المميزات التى تقدمها هي شركة البيت الذهبى تقديم كافة الخدمات والمميزات فى عملية نقل العفش والاثاث من المنزل وتوصيله الى اى مكان اخر او توصيل عفش الزوجية الى ونقله الى المكان الجديد وذلك عن طريق الاعتماد على أفضل المتخصصين فى نقل العفش دون حدوث اى ضرر او شروخ فى اى قطعة من قطع العفش فى المنزل .
من الأمور المزعجة التى تسبب قلق كبير للأشخاص المقيمين فى المنزل هى ظاهرة انتشار الحشرات بصورة ملحوظة فى المنزل وذلك مثل انتشار الصراصير والفئران والنمل فى المنزل ولابد من التواصل مع أحد الشركات التى تقدم لك خدمة مكافحة الحشرات بواسطة استخدام أنواع مميزة من المبيدات الحشرية .
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تعتمد الشركات المتخصص فى مكافحة الحمام من امام الابواب والشبابيك الخاصة بالمنزل على الاعتماد على مجموعة من الفنيين الذين يهتمون بتركيب الطوارد ومنع انتشار ظاهرة الحمام أمام المنزل وتركيب انواع جديدة من الطوارد مثل تركيب بعض المسامير المصنوعة من السليكون والتى تمنع تواجد الطيور اماما المنزل دون حدوث اى أذى للطيور .
المصدر : allsaad.com