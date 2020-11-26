من درر السلف...الحلقة رقم 171

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر ...
ومنها ...
عَنْ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهَرَبُ مِنَ الْمَوْتِ : لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 952 ...
قال الإمام العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأنَّ الله تعالى : ضَمَنَه له ..
فقال : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) ..
ثمَّ لم يكتف بالضَّمان : حتى أقْسَم فقال :
( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ) ..
ثمَّ لم يكتف حتى أمر : بالتَّوكل وأبلغ وأنذر فقال : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ) ..
فإنْ لم يطمئن بضمانه ؛ ولم يقنع بقَسَمِهِ ؛ ولم يبال بأمره ووعده ووعيده : فهو من الهالكين ..
وقال الحسن / لعن الله أقوامًا أقسم لهم ربهم : فلم يصدِّقوه . ..
وقال هرم بن حيان لابن أدهم / أين تأمرني أن أقيم ؟؟؟
قال بيده : إلى الشام ..
قال : وكيف المعيشة فيها ؟؟؟
قال / أُفً لهذه القلوب : لقد خالطها الشَّك فما تنفعها الموعظة . ..
أنظره / الفيض القدير ج 05 ورقة / 305 ...
ومنها ...
و سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تعالى عَنْ الرِّزْقِ : هَلْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ؟؟؟وَهَلْ هُوَ : مَا أَكَلَ أَوْ مَا مَلَكَهُ الْعَبْدُ ؟؟؟ /
فقال /
الرِّزْقُ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا / مَا عَلِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرْزُقُهُ : فَهَذَا لَا يَتَغَيَّرُ ..
وَالثَّانِي / مَا كَتَبَهُ وَأَعْلَمَ بِهِ الْمَلَائِكَةَ : فَهَذَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِحَسَبِ الْأَسْبَابِ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ : أَنْ تَكْتُبَ لَهُ رِزْقًا ..
وَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ : زَادَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ؛ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ : فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ . ..
وَكَذَلِكَ عُمْرُ دَاوُد زَادَ : سِتِّينَ سَنَةً ؛ فَجَعَلَهُ اللَّهُ مِائَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ أَرْبَعِينَ ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ عُمَرَ / اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا : فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى عَنْ نُوح : ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ ..
وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 540 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالْأَسْبَابُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الرِّزْقُ : هِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ وَكَتَبَهُ ..
فَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ بِأَنَّهُ يَرْزُقُ الْعَبْدَ بِسَعْيِهِ وَاكْتِسَابِهِ : أَلْهَمَهُ السَّعْيَ وَالِإكْتِسَابَ ..
وَذَلِكَ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ بِالِإكْتِسَابِ : لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الِإكْتِسَابِ ..
وَمَا قَدَّرَهُ لَهُ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ كَمَوْتِ مَوْرُوثِهِ : يَأْتِيهِ بِهِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ ..
وَالسَّعْيُ سعيان /
سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..
وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفتاوى ج 08 ورقة / 541 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَانِ /
أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..
وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..
فَهَذَا الثَّانِي / هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..
وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..
وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..
وَأَمَّا الْأَوَّلُ / فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ : حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا . ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ : فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ..
لَا بِالِإعْتِبَارِ : الثَّانِي ..
وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..
فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ : مَالُ وَارِثِهِ لَا مَالُهُ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى أيضاً ج 08 ورقة / 541 ...
ومن الدرر ...
ومنها ...
عَنْ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهَرَبُ مِنَ الْمَوْتِ : لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 952 ...
قال الإمام العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأنَّ الله تعالى : ضَمَنَه له ..
فقال : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) ..
ثمَّ لم يكتف بالضَّمان : حتى أقْسَم فقال :
( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ) ..
ثمَّ لم يكتف حتى أمر : بالتَّوكل وأبلغ وأنذر فقال : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ) ..
فإنْ لم يطمئن بضمانه ؛ ولم يقنع بقَسَمِهِ ؛ ولم يبال بأمره ووعده ووعيده : فهو من الهالكين ..
وقال الحسن / لعن الله أقوامًا أقسم لهم ربهم : فلم يصدِّقوه . ..
وقال هرم بن حيان لابن أدهم / أين تأمرني أن أقيم ؟؟؟
قال بيده : إلى الشام ..
قال : وكيف المعيشة فيها ؟؟؟
قال / أُفً لهذه القلوب : لقد خالطها الشَّك فما تنفعها الموعظة . ..
أنظره / الفيض القدير ج 05 ورقة / 305 ...
ومنها ...
و سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تعالى عَنْ الرِّزْقِ : هَلْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ؟؟؟وَهَلْ هُوَ : مَا أَكَلَ أَوْ مَا مَلَكَهُ الْعَبْدُ ؟؟؟ /
فقال /
الرِّزْقُ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا / مَا عَلِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرْزُقُهُ : فَهَذَا لَا يَتَغَيَّرُ ..
وَالثَّانِي / مَا كَتَبَهُ وَأَعْلَمَ بِهِ الْمَلَائِكَةَ : فَهَذَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِحَسَبِ الْأَسْبَابِ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ : أَنْ تَكْتُبَ لَهُ رِزْقًا ..
وَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ : زَادَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ؛ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ : فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ . ..
وَكَذَلِكَ عُمْرُ دَاوُد زَادَ : سِتِّينَ سَنَةً ؛ فَجَعَلَهُ اللَّهُ مِائَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ أَرْبَعِينَ ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ عُمَرَ / اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا : فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى عَنْ نُوح : ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ ..
وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 540 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالْأَسْبَابُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الرِّزْقُ : هِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ وَكَتَبَهُ ..
فَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ بِأَنَّهُ يَرْزُقُ الْعَبْدَ بِسَعْيِهِ وَاكْتِسَابِهِ : أَلْهَمَهُ السَّعْيَ وَالِإكْتِسَابَ ..
وَذَلِكَ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ بِالِإكْتِسَابِ : لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الِإكْتِسَابِ ..
وَمَا قَدَّرَهُ لَهُ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ كَمَوْتِ مَوْرُوثِهِ : يَأْتِيهِ بِهِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ ..
وَالسَّعْيُ سعيان /
سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..
وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . ..
أنظره / مَجْمُوع الفتاوى ج 08 ورقة / 541 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَانِ /
أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..
وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..
فَهَذَا الثَّانِي / هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..
وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..
وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..
وَأَمَّا الْأَوَّلُ / فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ : حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا . ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ : فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ..
لَا بِالِإعْتِبَارِ : الثَّانِي ..
وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..
فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ : مَالُ وَارِثِهِ لَا مَالُهُ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى أيضاً ج 08 ورقة / 541 ...