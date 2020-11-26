من درر السلف...الحلقة رقم 171

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
عَنْ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهَرَبُ مِنَ الْمَوْتِ : لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 952 ...

قال الإمام العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لأنَّ الله تعالى : ضَمَنَه له ..
فقال : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) ..
ثمَّ لم يكتف بالضَّمان : حتى أقْسَم فقال :
( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ) ..
ثمَّ لم يكتف حتى أمر : بالتَّوكل وأبلغ وأنذر فقال : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ) ..
فإنْ لم يطمئن بضمانه ؛ ولم يقنع بقَسَمِهِ ؛ ولم يبال بأمره ووعده ووعيده : فهو من الهالكين ..
وقال الحسن / لعن الله أقوامًا أقسم لهم ربهم : فلم يصدِّقوه . ..
وقال هرم بن حيان لابن أدهم / أين تأمرني أن أقيم ؟؟؟
قال بيده : إلى الشام ..
قال : وكيف المعيشة فيها ؟؟؟
قال / أُفً لهذه القلوب : لقد خالطها الشَّك فما تنفعها الموعظة . ..
🥀 أنظره / الفيض القدير ج 05 ورقة / 305 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تعالى عَنْ الرِّزْقِ : هَلْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ؟؟؟وَهَلْ هُوَ : مَا أَكَلَ أَوْ مَا مَلَكَهُ الْعَبْدُ ؟؟؟ /
فقال /
الرِّزْقُ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا / مَا عَلِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرْزُقُهُ : فَهَذَا لَا يَتَغَيَّرُ ..
وَالثَّانِي / مَا كَتَبَهُ وَأَعْلَمَ بِهِ الْمَلَائِكَةَ : فَهَذَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِحَسَبِ الْأَسْبَابِ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ : أَنْ تَكْتُبَ لَهُ رِزْقًا ..
وَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ : زَادَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ؛ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ : فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ . ..
وَكَذَلِكَ عُمْرُ دَاوُد زَادَ : سِتِّينَ سَنَةً ؛ فَجَعَلَهُ اللَّهُ مِائَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ أَرْبَعِينَ ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ عُمَرَ / اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا : فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى عَنْ نُوح : ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ ..
وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 540 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالْأَسْبَابُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الرِّزْقُ : هِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ وَكَتَبَهُ ..
فَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ بِأَنَّهُ يَرْزُقُ الْعَبْدَ بِسَعْيِهِ وَاكْتِسَابِهِ : أَلْهَمَهُ السَّعْيَ وَالِإكْتِسَابَ ..
وَذَلِكَ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ بِالِإكْتِسَابِ : لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الِإكْتِسَابِ ..
وَمَا قَدَّرَهُ لَهُ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ كَمَوْتِ مَوْرُوثِهِ : يَأْتِيهِ بِهِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ ..
وَالسَّعْيُ سعيان /
سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..
وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . ..
🥀 أنظره / مَجْمُوع الفتاوى ج 08 ورقة / 541 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَانِ /
أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..
وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..
فَهَذَا الثَّانِي / هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..
وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..
وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..
وَأَمَّا الْأَوَّلُ / فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ : حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا . ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ : فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ..
لَا بِالِإعْتِبَارِ : الثَّانِي ..
وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..
فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ : مَالُ وَارِثِهِ لَا مَالُهُ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى أيضاً ج 08 ورقة / 541 ... 🌾🌾🌾
 
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