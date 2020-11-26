من درر السلف...الحلقة رقم 171

الحمد لله ...ومن الدرر ...ومنها ...عَنْ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ /قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهَرَبُ مِنَ الْمَوْتِ : لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 952 ...قال الإمام العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لأنَّ الله تعالى : ضَمَنَه له ..فقال : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ) ..ثمَّ لم يكتف بالضَّمان : حتى أقْسَم فقال :( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ) ..ثمَّ لم يكتف حتى أمر : بالتَّوكل وأبلغ وأنذر فقال : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ) ..فإنْ لم يطمئن بضمانه ؛ ولم يقنع بقَسَمِهِ ؛ ولم يبال بأمره ووعده ووعيده : فهو من الهالكين ..وقال الحسن / لعن الله أقوامًا أقسم لهم ربهم : فلم يصدِّقوه . ..وقال هرم بن حيان لابن أدهم / أين تأمرني أن أقيم ؟؟؟قال بيده : إلى الشام ..قال : وكيف المعيشة فيها ؟؟؟قال / أُفً لهذه القلوب : لقد خالطها الشَّك فما تنفعها الموعظة . ..أنظره / الفيض القدير ج 05 ورقة / 305 ...ومنها ...و سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تعالى عَنْ الرِّزْقِ : هَلْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ؟؟؟وَهَلْ هُوَ : مَا أَكَلَ أَوْ مَا مَلَكَهُ الْعَبْدُ ؟؟؟ /فقال /الرِّزْقُ نَوْعَانِ :أَحَدُهُمَا / مَا عَلِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرْزُقُهُ : فَهَذَا لَا يَتَغَيَّرُ ..وَالثَّانِي / مَا كَتَبَهُ وَأَعْلَمَ بِهِ الْمَلَائِكَةَ : فَهَذَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِحَسَبِ الْأَسْبَابِ ..فَإِنَّ الْعَبْدَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ : أَنْ تَكْتُبَ لَهُ رِزْقًا ..وَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ : زَادَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ؛ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ : فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ . ..وَكَذَلِكَ عُمْرُ دَاوُد زَادَ : سِتِّينَ سَنَةً ؛ فَجَعَلَهُ اللَّهُ مِائَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ أَرْبَعِينَ ..وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ عُمَرَ / اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا : فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ ..وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى عَنْ نُوح : ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ ..وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 540 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وَالْأَسْبَابُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الرِّزْقُ : هِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ وَكَتَبَهُ ..فَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ بِأَنَّهُ يَرْزُقُ الْعَبْدَ بِسَعْيِهِ وَاكْتِسَابِهِ : أَلْهَمَهُ السَّعْيَ وَالِإكْتِسَابَ ..وَذَلِكَ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ بِالِإكْتِسَابِ : لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الِإكْتِسَابِ ..وَمَا قَدَّرَهُ لَهُ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ كَمَوْتِ مَوْرُوثِهِ : يَأْتِيهِ بِهِ بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ ..وَالسَّعْيُ سعيان /سَعْيٌ فِيمَا نُصِبَ لِلرِّزْقِ : كَالصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ ..وَسَعْيٌ : بِالدُّعَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِحْسَانِ إلَى الْخَلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..فَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . ..أنظره / مَجْمُوع الفتاوى ج 08 ورقة / 541 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وَالرِّزْقُ يُرَادُ بِهِ شَيْئَانِ /أَحَدُهُمَا : مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ ..وَالثَّانِي : مَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ..فَهَذَا الثَّانِي / هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ..وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ..وَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ : الَّذِي مَلَّكَهُ اللَّهُ إيَّاهُ ..وَأَمَّا الْأَوَّلُ / فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ..وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ : حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا . ..وَنَحْوِ ذَلِكَ ..وَالْعَبْدُ قَدْ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ : فَهُوَ رِزْقٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ..لَا بِالِإعْتِبَارِ : الثَّانِي ..وَمَا اكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ : هُوَ رِزْقٌ بِالِإعْتِبَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ..فَإِنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ : مَالُ وَارِثِهِ لَا مَالُهُ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى أيضاً ج 08 ورقة / 541 ...