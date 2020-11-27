من درر السلف...الحلقة رقم 172

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحِسَان والدرر الجِسام ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام الحافظ محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن تسلية أهل المصائب / أن ينظر العبد بعين بصيرته ؛ فيعلم أن مرارة الدنيا : هي بعينها حلاوة في الآخرة يقلبها الله تعالى ..
وحلاوة الدنيا هي بعينها : مرارة في الآخرة ..
ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة : خير من عكس ذلك ..
فإن خفي عليك ذلك : فانظر إلى قول الصادق المصدوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم / حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . ..
وكذلك قوله في الصحيح / يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ؛ فيصبغ في النار صبغةً ثم يقال / يا ابن آدم !!
هل رأيت خيراً قط ؟؟؟
هل مر بك نعيم قط ؟؟؟
فيقول : لا والله يارب ..
ويؤتى بأشد الناس بُؤْساً في الدنيا من أهل الجنة ؛ فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له / يا ابن آدم !!
هل رأيت بُؤْساً قط ؟؟؟
هل مر بك شدة قط ؟؟؟
فيقول : لا والله يا رب . ..
وهذا المقام : تتفاوت فيه عقول الناس ..
وتظهر : حقائق الرجال ..
فأكثر أهل زماننا : يؤثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ..
ولم يتحمل : مرارة ساعة لحلاوة الأبد ..
ولا ذل ساعة : لعز الأبد ..
ولا محنة ساعة : لعافية الأبد . ..
🥀 أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 15 - 16 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وذكر إبن أبي الدنيا بإسناده قال :
قال إبراهيم بن داود /
قال بعض الحكماء /
إن لله عباداً يستقبلون المصائب : بالبُشْرِ ..
قال /
فقال / أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم ثم قال : قال وهب بن منبه /
وجدت في زبور داود يقول الله تعالى : يا داود !!!
هل تدري من أسرع الناس ممراً على الصراط ؟؟؟
الذين يرضون بحكمي ؛ وألسنتهم ربطة من ذكري .. .

فالمؤمن الموفق ـ نسأل الله تعالى حسن التوفيق ـ : من يتلقى المصيبة بالقبول ..
ويعلم أنها : من عند الله لا من عند أحد من خلقه ..
ويجتهد : في كتمانها ما أمكن . ..
🥀 أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 17 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض الحكماء /
يحسب الجاهل الشيء الذي هو لا شيء : شيئاً ..
والشيء الذي هو الشيء : لا شيءٌ ..
ومن لا يترك الشيء الذي هو لا شيء لا ينال الشيء الذي هو : الشيء ..
ومن لا يعرف الشيء الذي هو الشيء لا يترك الشيء الذي : هو لا شيء ..
يريد الدنيا والآخرة ..
ذكره ابن أبي الدنيا : في كتاب ذم الدنيا . ..
🥀 أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قال أبوالفرج بن الجوزي / علاج المصائب بسبعة أشياء :
الأول / أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء ؛ والكرب لا يرجى منه راحة .. ..
الثاني / أن يعلم أن المصيبة ثابتة ..
الثالث / أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة ..
الرابع / النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء ؛ فإن التأسي راحة عظيمة .. ..
الخامس / النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء فيهون عليه هذا ..
السادس / رجاء الخلف إن كان منْ مضى يصح عنه الخلف : كالولد والزوجة .. ..
السابع / طلب الأجر بالصبر في فضائله ؛ وثواب الصابرين وسرورهم في صبرهم ؛ فإن ترقى إلى مقام الرضى : فهو الغاية . ..
🥀 أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 - 22 ... 🌾🌾🌾
 
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