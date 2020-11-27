من درر السلف...الحلقة رقم 172

الحمد لله ...ومن المسائل الحِسَان والدرر الجِسام ...منها ...قال الإمام الحافظ محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومن تسلية أهل المصائب / أن ينظر العبد بعين بصيرته ؛ فيعلم أن مرارة الدنيا : هي بعينها حلاوة في الآخرة يقلبها الله تعالى ..وحلاوة الدنيا هي بعينها : مرارة في الآخرة ..ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة : خير من عكس ذلك ..فإن خفي عليك ذلك : فانظر إلى قول الصادق المصدوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم / حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . ..وكذلك قوله في الصحيح / يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ؛ فيصبغ في النار صبغةً ثم يقال / يا ابن آدم !!هل رأيت خيراً قط ؟؟؟هل مر بك نعيم قط ؟؟؟فيقول : لا والله يارب ..ويؤتى بأشد الناس بُؤْساً في الدنيا من أهل الجنة ؛ فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له / يا ابن آدم !!هل رأيت بُؤْساً قط ؟؟؟هل مر بك شدة قط ؟؟؟فيقول : لا والله يا رب . ..وهذا المقام : تتفاوت فيه عقول الناس ..وتظهر : حقائق الرجال ..فأكثر أهل زماننا : يؤثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ..ولم يتحمل : مرارة ساعة لحلاوة الأبد ..ولا ذل ساعة : لعز الأبد ..ولا محنة ساعة : لعافية الأبد . ..أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 15 - 16 ...ومنها ...وذكر أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /وذكر إبن أبي الدنيا بإسناده قال :قال إبراهيم بن داود /قال بعض الحكماء /إن لله عباداً يستقبلون المصائب : بالبُشْرِ ..قال /فقال / أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم ثم قال : قال وهب بن منبه /وجدت في زبور داود يقول الله تعالى : يا داود !!!هل تدري من أسرع الناس ممراً على الصراط ؟؟؟الذين يرضون بحكمي ؛ وألسنتهم ربطة من ذكري .. .فالمؤمن الموفق ـ نسأل الله تعالى حسن التوفيق ـ : من يتلقى المصيبة بالقبول ..ويعلم أنها : من عند الله لا من عند أحد من خلقه ..ويجتهد : في كتمانها ما أمكن . ..أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 17 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال بعض الحكماء /يحسب الجاهل الشيء الذي هو لا شيء : شيئاً ..والشيء الذي هو الشيء : لا شيءٌ ..ومن لا يترك الشيء الذي هو لا شيء لا ينال الشيء الذي هو : الشيء ..ومن لا يعرف الشيء الذي هو الشيء لا يترك الشيء الذي : هو لا شيء ..يريد الدنيا والآخرة ..ذكره ابن أبي الدنيا : في كتاب ذم الدنيا . ..أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 ...ومنها ...وقال أيضاً /قال أبوالفرج بن الجوزي / علاج المصائب بسبعة أشياء :الأول / أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء ؛ والكرب لا يرجى منه راحة .. ..الثاني / أن يعلم أن المصيبة ثابتة ..الثالث / أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة ..الرابع / النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء ؛ فإن التأسي راحة عظيمة .. ..الخامس / النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء فيهون عليه هذا ..السادس / رجاء الخلف إن كان منْ مضى يصح عنه الخلف : كالولد والزوجة .. ..السابع / طلب الأجر بالصبر في فضائله ؛ وثواب الصابرين وسرورهم في صبرهم ؛ فإن ترقى إلى مقام الرضى : فهو الغاية . ..أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 - 22 ...