من درر السلف...الحلقة رقم 172

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحِسَان والدرر الجِسام ...
منها ...
قال الإمام الحافظ محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن تسلية أهل المصائب / أن ينظر العبد بعين بصيرته ؛ فيعلم أن مرارة الدنيا : هي بعينها حلاوة في الآخرة يقلبها الله تعالى ..
وحلاوة الدنيا هي بعينها : مرارة في الآخرة ..
ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة : خير من عكس ذلك ..
فإن خفي عليك ذلك : فانظر إلى قول الصادق المصدوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم / حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . ..
وكذلك قوله في الصحيح / يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ؛ فيصبغ في النار صبغةً ثم يقال / يا ابن آدم !!
هل رأيت خيراً قط ؟؟؟
هل مر بك نعيم قط ؟؟؟
فيقول : لا والله يارب ..
ويؤتى بأشد الناس بُؤْساً في الدنيا من أهل الجنة ؛ فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له / يا ابن آدم !!
هل رأيت بُؤْساً قط ؟؟؟
هل مر بك شدة قط ؟؟؟
فيقول : لا والله يا رب . ..
وهذا المقام : تتفاوت فيه عقول الناس ..
وتظهر : حقائق الرجال ..
فأكثر أهل زماننا : يؤثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ..
ولم يتحمل : مرارة ساعة لحلاوة الأبد ..
ولا ذل ساعة : لعز الأبد ..
ولا محنة ساعة : لعافية الأبد . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 15 - 16 ...
ومنها ...
وذكر أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وذكر إبن أبي الدنيا بإسناده قال :
قال إبراهيم بن داود /
قال بعض الحكماء /
إن لله عباداً يستقبلون المصائب : بالبُشْرِ ..
قال /
فقال / أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم ثم قال : قال وهب بن منبه /
وجدت في زبور داود يقول الله تعالى : يا داود !!!
هل تدري من أسرع الناس ممراً على الصراط ؟؟؟
الذين يرضون بحكمي ؛ وألسنتهم ربطة من ذكري .. .
فالمؤمن الموفق ـ نسأل الله تعالى حسن التوفيق ـ : من يتلقى المصيبة بالقبول ..
ويعلم أنها : من عند الله لا من عند أحد من خلقه ..
ويجتهد : في كتمانها ما أمكن . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 17 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض الحكماء /
يحسب الجاهل الشيء الذي هو لا شيء : شيئاً ..
والشيء الذي هو الشيء : لا شيءٌ ..
ومن لا يترك الشيء الذي هو لا شيء لا ينال الشيء الذي هو : الشيء ..
ومن لا يعرف الشيء الذي هو الشيء لا يترك الشيء الذي : هو لا شيء ..
يريد الدنيا والآخرة ..
ذكره ابن أبي الدنيا : في كتاب ذم الدنيا . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال أبوالفرج بن الجوزي / علاج المصائب بسبعة أشياء :
الأول / أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء ؛ والكرب لا يرجى منه راحة .. ..
الثاني / أن يعلم أن المصيبة ثابتة ..
الثالث / أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة ..
الرابع / النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء ؛ فإن التأسي راحة عظيمة .. ..
الخامس / النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء فيهون عليه هذا ..
السادس / رجاء الخلف إن كان منْ مضى يصح عنه الخلف : كالولد والزوجة .. ..
السابع / طلب الأجر بالصبر في فضائله ؛ وثواب الصابرين وسرورهم في صبرهم ؛ فإن ترقى إلى مقام الرضى : فهو الغاية . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 - 22 ...
ومن المسائل الحِسَان والدرر الجِسام ...
منها ...
قال الإمام الحافظ محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن تسلية أهل المصائب / أن ينظر العبد بعين بصيرته ؛ فيعلم أن مرارة الدنيا : هي بعينها حلاوة في الآخرة يقلبها الله تعالى ..
وحلاوة الدنيا هي بعينها : مرارة في الآخرة ..
ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة : خير من عكس ذلك ..
فإن خفي عليك ذلك : فانظر إلى قول الصادق المصدوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم / حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . ..
وكذلك قوله في الصحيح / يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ؛ فيصبغ في النار صبغةً ثم يقال / يا ابن آدم !!
هل رأيت خيراً قط ؟؟؟
هل مر بك نعيم قط ؟؟؟
فيقول : لا والله يارب ..
ويؤتى بأشد الناس بُؤْساً في الدنيا من أهل الجنة ؛ فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له / يا ابن آدم !!
هل رأيت بُؤْساً قط ؟؟؟
هل مر بك شدة قط ؟؟؟
فيقول : لا والله يا رب . ..
وهذا المقام : تتفاوت فيه عقول الناس ..
وتظهر : حقائق الرجال ..
فأكثر أهل زماننا : يؤثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ..
ولم يتحمل : مرارة ساعة لحلاوة الأبد ..
ولا ذل ساعة : لعز الأبد ..
ولا محنة ساعة : لعافية الأبد . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 15 - 16 ...
ومنها ...
وذكر أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وذكر إبن أبي الدنيا بإسناده قال :
قال إبراهيم بن داود /
قال بعض الحكماء /
إن لله عباداً يستقبلون المصائب : بالبُشْرِ ..
قال /
فقال / أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم ثم قال : قال وهب بن منبه /
وجدت في زبور داود يقول الله تعالى : يا داود !!!
هل تدري من أسرع الناس ممراً على الصراط ؟؟؟
الذين يرضون بحكمي ؛ وألسنتهم ربطة من ذكري .. .
فالمؤمن الموفق ـ نسأل الله تعالى حسن التوفيق ـ : من يتلقى المصيبة بالقبول ..
ويعلم أنها : من عند الله لا من عند أحد من خلقه ..
ويجتهد : في كتمانها ما أمكن . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 17 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض الحكماء /
يحسب الجاهل الشيء الذي هو لا شيء : شيئاً ..
والشيء الذي هو الشيء : لا شيءٌ ..
ومن لا يترك الشيء الذي هو لا شيء لا ينال الشيء الذي هو : الشيء ..
ومن لا يعرف الشيء الذي هو الشيء لا يترك الشيء الذي : هو لا شيء ..
يريد الدنيا والآخرة ..
ذكره ابن أبي الدنيا : في كتاب ذم الدنيا . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال أبوالفرج بن الجوزي / علاج المصائب بسبعة أشياء :
الأول / أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء ؛ والكرب لا يرجى منه راحة .. ..
الثاني / أن يعلم أن المصيبة ثابتة ..
الثالث / أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة ..
الرابع / النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء ؛ فإن التأسي راحة عظيمة .. ..
الخامس / النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء فيهون عليه هذا ..
السادس / رجاء الخلف إن كان منْ مضى يصح عنه الخلف : كالولد والزوجة .. ..
السابع / طلب الأجر بالصبر في فضائله ؛ وثواب الصابرين وسرورهم في صبرهم ؛ فإن ترقى إلى مقام الرضى : فهو الغاية . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 21 - 22 ...