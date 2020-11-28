تسير حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي حسب التوقيت الاستثنائي الجديد 2020/2021 Pdf- Word

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
47
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين


نقدم لكم اليوم

جدول تسير حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي حسب التوقيت الاستثنائي
الجديد 2020/2021 .

العمل بصيغة pdf و word

يمكنك التحميل من تسير حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي حسب التوقيت الاستثنائي الجديد 2020/2021 pdf- word
 
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